Президента Молдовы в Приднестровье услышали и увидели

На минувшей неделе глава госу­дарства Игорь Додон дал интер­вью директору Приднестровской телерадиокомпании «Новая вол­на» Григорию Воловому. Беседа получилась весьма содержатель­ной. К сожалению, мы публику­ем лишь основные и наиболее интересные моменты телеинтер­вью. Также стоит подчеркнуть, что впервые одно из средств массовой информации региона решило познакомить жителей Приднестровья с позицией пре­зидента Республики Молдова.

Прошлое не должно омрачать будущее

В. (Григорий Воловой): – Игорь Ни­колаевич, пройдет меньше месяца, и в Молдове наступит весна. А весна – это не только пробуждение природы, но и активизация политиков. Что ожи­дает нас, и в первую очередь придне­стровцев, в ближайшее время?

Д. (Игорь Додон): – От того, что случилось на берегах Днестра в начале 90-х, мы никуда не уйдем. Но постоянно говорить о войне, о ненависти категори­чески нельзя. Да, в Кишиневе совершили ошибку, и не одну. Признаем это. Меня много критиковали за то, что через не­сколько дней после вступления в долж­ность посетил Приднестровье. Мы один народ. И на том и на этом берегах живут молдаване, украинцы, русские, болгары и гагаузы. У нас общее будущее, порознь у нас его никогда не будет.

НАТО для Молдовы «токсично»

В.: – А что могло бы стать общена­циональной, объединяющей идеей?

Д.: – Если мы говорим о едином го­сударстве, оно, безусловно, будет ней­тральным. Молдова не может и не должна стать блоковой страной. Членство в НАТО категорически неприемлемо. У Придне­стровья, как сегодня у Гагаузии, должно быть безусловное право на самоопреде­ление, если в Кишиневе кто-то на каком-то этапе задумает «сдать» государствен­ность Республики Молдова. Процесс объединения, конечно же, непростой. Его необходимо разделить на два блока. Первый – решение всех проблем, волну­ющих граждан двух берегов. Этим мы за­нимались в прошлом году, работаем над тем и сейчас. Второй блок – сближение и создание единого государства. На то у сторон должна быть политическая воля. К сожалению, в Кишиневе она пока не на­блюдается. Об этом надо говорить четко. Пока в правительстве есть люди, которые говорят об объединении с Румынией, никакого решения последствий придне­стровского конфликта не будет.

Под федеративным зонтиком

В.: – Это подтверждается и тем, что некоторые села подписывают де­кларации об объединении?..

Д.: – О селах тоже можем погово­рить, но первое условие политического урегулирования: четкая и ясная прого­сударственная позиция, составляющая которой – стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Я думаю, осно­ва такой политики будет заложена после парламентских выборов 2018 года. Ко­нечно надо, чтобы в этом направлении двигалось и Левобережье. В 2013 году, когда я был председателем Партии со­циалистов, мы разработали концепцию федеративного устройства государства и широко ее презентовали. Не Брюссель, Вашингтон или Москва должны решать, как нам жить. Кишинев и Тирасполь опре­делят, что для нас лучше, причем с мини­мальными рисками для двух берегов.

Впервые за десять лет

В.: – Хотелось бы узнать, что для Приднестровья к настоящему момен­ту уже было сделано?

Д.: – Впервые за десять лет прези­дент Республики Молдова встретился с главой Приднестровья на левом берегу. Мы определили четыре пункта, которые интересны одной стороне, и четыре пун­кта – другой. Договорились работать по пакету 4Х4. Потом появилось два допол­нительных вопроса. Решена проблема признания дипломов вузов Приднестро­вья. Детально прорабатывается возмож­ность беспроблемного функционирова­ния мобильной связи. Есть техническая возможность выстроить внутренний роу­минг. Прорабатывается вопрос о реги­страции автомобилей с левого берега, чтобы ваши автолюбители могли выехать в любую сторону, хоть на Украину, хоть в Европейский союз. Все это решаемо.

Победа социалистов приблизит объединение

В.: – Очень актуально. Что мешает эти вопросы решить сейчас?

Д.: – В прошлом году, после того как Вадим Николаевич Красносель­ский о том меня попросил, я серьезно занялся вопросом возобновления по­ставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Днестровске. Мы понимаем, что это значит для Приднестровья, – 60-70 миллионов долларов в бюджет региона. Если бы тогда не вмешался, закупали бы до сих пор электроэнергию на Украине. Иногда складывается впечатление, что некоторые в Тирасполе были бы рады тому, чтобы в Кишиневе было прору­мынское, проНАТОвское правитель­ство. В таком случае оправдывалась бы самоизоляция. Но, поймите, если Мол­дова потеряет государственный суве­ренитет, Приднестровье не выживет. Представьте себе НАТОвскую Молдову по Днестру и Украину со всем, что там происходит! Что станет с Левобере­жьем?! Единственный шанс выжить – сохранить существование молдавского государства, народа, найти форму со­вместного проживания. Поэтому жела­ние определенных кругов в Тирасполе помешать социалистам получить пар­ламентское большинство на выборах – недальновидно. А мы получаем инфор­мацию о том, что кто-то с того берега собирается помогать Плахотнюку, Майе Санду или унионистам.

Между ЕС и ЕврАзЭС

В.: – Создается впечатление, что у вас сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Пу­тиным. Не секрет, что Приднестровье ориентируется на Россию. А что вам говорит Владимир Владимирович, когда вы встречаетесь?

Д.: – С Владимиром Владимирови­чем у нас сложились хорошие отноше­ния. В прошлом году публично встре­чались 6 или 7 раз. Помимо того, были беседы с глазу на глаз, не отраженные в прессе. Газпром 16 февраля проводит большое мероприятие по поводу свое­го 25-летия. Меня пригласили. Скорее всего, поеду. Там будет возможность в неформальной обстановке обсудить с президентом России актуальные во­просы. Владимир Владимирович – че­ловек, который доверяет людям, дер­жащим слово. Многие надеялись, что президент Додон, после того как его изберут, поменяет свою позицию. К со­жалению, в нашем регионе было много таких примеров: и Янукович, и наш Во­ронин. Приходили с одними лозунгами, потом их меняли, уходили в другую сто­рону. Это не мое. Настроен на стратеги­ческое партнерство с Российской Фе­дерацией, на Евразийскую интеграцию. И не случайно Молдова в прошлом году подписала Меморандум о сотрудниче­стве с ЕврАзЭС. Это была моя инициа­тива. Вхождение в ЕврАзЭС открывает большие экономические возможности. Страны, входящие в сообщество, за­купают товары, которые производятся и у нас на десятки миллиардов долла­ров. Это сотни тысяч рабочих мест. При этом мы ни в коем случае не должны отказываться от сотрудничества с дру­гими нашими партнерами, например с Евросоюзом. Молдова может выжить только при хороших отношениях как с Западом, так и Востоком. Если прове­сти социологический опрос, в котором будет вопрос: вы за дружественные от­ношения с ЕврАзЭС и одновременно с Евросоюзом, то «да» ответят 70-80 процентов респондентов. Очень наде­юсь, что после парламентских выборов в стране будет промолдавское прави­тельство. Оно станет основой полити­ческого урегулирования приднестров­ской проблемы.

Так жить нельзя

В.: – Сегодня в Приднестровье у власти представители крупного биз­неса. Представители холдинга «Ше­риф» контролируют партию «Обновле­ние». Как вы считаете, это затрудняет решение перечисленных вами про­блем или наоборот?

Д.: – В регионе зарабатываются сот­ни миллионов на том, что не платят за газ. Для граждан тысяча кубометров стоит 60 долларов. Предприятия платят уже 150, а для «Шерифа» – 15-20. Наверное, это не­правильно. Возможно, существует некий негласный договор между представите­лями крупного бизнеса двух берегов, они сейчас во власти. Скажу честно, нельзя строить будущее государства на основе союза Демократической партии и «Ше­рифа». Россия помогала Приднестровью очень серьезно. Только по газу регион получил 6,7 миллиарда долларов. Я не буду задаваться вопросом: где деньги? На эти средства можно было построить второй Дубай. А что дальше? Бесконечно это продолжаться не может. Россия еще поможет, но там хотят знать, куда мы идем? Когда я предлагаю Красносель­скому сесть за стол переговоров, мне отвечают: «Нет, мы не хотим. У нас там Плахотнюк и демократы, мы с ними раз­говариваем. Недальновидно. Если хотим договориться о концептуальных вещах, надо говорить с теми, за кого голосовал молдавский народ. Я же, когда предла­гаю сесть за один стол, не зову к нему «Шериф».

Меня нечем шантажировать

В.: – Приднестровские СМИ и не­которые политики утверждают, будто вы тесно связаны с олигархом Владом Плахотнюком. Насколько это соответ­ствует действительности? И второй вопрос: а есть ли у вас счета за рубе­жом?

Д.: – Если бы я был в одной ко­манде с Плахотнюком, президента не ограничивали бы в полномочиях. За­чем, если глава государства контро­лируем? Лишнее тому доказательство – когда президент отказывался подпи­сывать антинародные законы, решени­ем Конституционного суда это поруча­лось председателю парламента. Меня нечем шантажировать ни на Западе, ни на Востоке. У главы государства нет активов, за которые можно было бы взяться, как это было с другими по­литиками, менявшими позицию за пол­часа. Не буду называть фамилии, хотя понятно о ком идет речь. Я молдавский гражданин, родился в селе Садова Ка­ларашского района. Меня нечем шан­тажировать. Верю в дружбу с Россией, потому что без этого никак. Верю, Мол­дова выживет только как православная страна. У двух берегов общие рели­гиозные ценности. Верю в то, что мы можем выжить только как нейтральное государство. На основе этих ценностей я и строю свою работу. И граждане ве­рят президенту, по всем опросам более 50% респондентов доверяют главе го­сударства.

Подготовил к печати Виктор ЛАЗАР.