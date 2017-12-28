Почему журналисты до сих пор не нашли ни одного однокурсника лидера оппозиции

Они сидели за столиком в ре­сторане и пили водку. Оппози­ционер Алексей Навальный, его жена Юля и политолог Ста­нислав Белковский.

«А теперь давайте выпьем за будущее президентство Алексея Анатольевича!» — произнес тост Белковский. Но выпить Наваль­ный не смог: водка попала не в то горло, он покраснел, закаш­лялся и долго запивал неудач­ный тост водой.

«Не пошло», — констатировала его жена Юлия.

А был ли мальчик?

Вот только законной возможности уча­стия в президентской гонке у него нет. Ведь у Навального — незакрытая судимость по делу о хищении бюджетных средств у пред­приятия «Кировлес». Впрочем, сам он и его сторонники с такой трактовкой закона не со­гласны. По их словам, Навальный отбывает условную судимость, а в Конституции РФ, которая выше прочих печатных законов, го­ворится о запрете участия в выборах толь­ко для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Точку в этом вопросе все же по­ставила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года. «Не пошло»… Политическим ам­бициям, возросшим с момента упомянутого мной застолья многократно, не суждено бу­дет реализоваться.

Впрочем, в окружении Навального по­говаривают, что он совершенно не готов от­казаться от своих планов, как бы нереальны они ни были. При этом совершить логичный для себя маневр и предложить кандидата без судимостей на свое место он тоже не может.

«Уступить место другому, более реаль­ному оппозиционному кандидату с правом избираться, призвать голосовать за него своих соратников? Это был бы вменяемый ход, но только не для Навального, — расска­зывает мне человек, сотрудничавший с ним на заре его политической карьеры (он не хо­чет «полоскать» Навального под своим име­нем). — С тех пор как он поднялся на сцену на Болотной площади в 2011 году, он видит во главе всего только себя — будь то страна, президентская кампания или собственные проекты».

На вопрос о том, является ли монопо­лия на власть главной чертой Навального, он отвечает, что не совсем. К этому приме­шиваются закрытость, отсутствие эмпатии, граничащее с социофобией.

Этой закрытостью Навального можно объяснить и то, что в Сети вы не найдете рассказов о том, как кто-то сидел с Лешей за одной партой или был влюблен в одну и ту же девчонку, гонял мяч во дворе, готовил «шпоры» к экзаменам и так далее. В соци­альных сетях я опросила многих его возмож­ных одноклассников, но Навального никто не помнит или же припоминает с трудом. Он был из тех, кого вроде как замечал каждое утро в соседнем ряду у окна, кого при тебе вызывали к доске, с кем здоровался по утрам и прощался на выходе из школы или инсти­тута, но вспомнить, как его зовут, ты, к стыду своему, не можешь: а был ли мальчик?..

Еще один штрих к портрету: на заре по­литической карьеры, работая в «Яблоке», Навальный отворачивал стол к стене. Так и сидел: все лицом друг к другу, а Навальный — упершись в оштукатуренный холодный бетон.

«Яблоко» раздора

В 2000 году Навальный, как он утвержда­ет, «по зову сердца» пришел в партию «Ябло­ко», но принят был не сразу и около года на­ходился в статусе «кандидата в кандидаты».

Навального все же приняли в «Яблоко», а потом избрали членом регионального со­вета московского отделения. В 2003 году он уже руководил избирательной кампанией партии на выборах в Государственную думу в Москве. В апреле 2004 года Навальный стал руководителем аппарата московского отде­ления партии. Он оставался на этой должно­сти до февраля 2007 года.

В 2007 году совместно с писателем, а теперь и замкомбата Захаром Прилепи­ным, а также экс-депутатом Законодатель­ного собрания Санкт-Петербурга Сергеем Гуляевым Навальный основал Национал-демократическое движение «Народ». Сейчас такой союз мог бы выглядеть фантастически, но такова уж характерная «текучесть» неофи­циальной политической среды. Спонсором движения выступил политтехнолог Станис­лав Белковский, который в те же годы фак­тически сформировал российское движение национал-демократов.

Бывший соратник Алексея рассказал мне, что переход из «Яблока» в националисты в контексте Навального не выглядит фанта­стическим:

«Тогда он был уверен, и не без основа­ний, что национал-демократы будут востре­бованы. К тому же он всегда говорил, что дол­жен действовать так, чтобы легко вписаться в любой контекст. Собственно, это происходит и сейчас: если посмотреть его программу, она подойдет какому угодно движению», — говорит он.

В итоге Навальный был исключен из «Яблока» — «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за национали­стическую деятельность». Против проголосо­вал только Илья Яшин, позднее заявивший, что настоящей причиной исключения стало требование отставки председателя партии Григория Явлинского.

В 2007 году он также дважды фигуриро­вал в скандалах, связанных с проводимыми им политическими дебатами. В феврале на дебатах между публицистами Юлией Латы­ниной и Максимом Кононенко появились радикальные националисты во главе с Мак­симом Марцинкевичем (по прозвищу Тесак), которому Навальный предоставил слово, подтвердив свои националистические убеж­дения. Тем не менее после дебатов Алексей оказался среди подавших на Марцинкевича заявление в полицию. Тут критики Навально­го оказываются не голословны: выступающий против 282-й статьи оппозиционер в итоге «помог» посадить человека за экстремизм.

В это же время, на фоне показаний про­тив Тесака, появляются первые слухи о свя­зях Навального со спецслужбами.

В октябре, после дебатов между Ма­рией Гайдар и писателем-гастарбайтером Эдуардом Багировым, сопровождавшихся потасовкой, Навальный выстрелил из трав­матического пистолета в автослесаря Тиму­ра Тезиева. По утверждению Алексея, Тезиев пытался сорвать дебаты: он был якобы подо­слан «кремлевскими структурами, отвечаю­щими за внутреннюю политику и работу с молодежью». По сведениям некоторых ис­точников, после шестимесячного разбира­тельства дело о нападении Навального на Те­зиева было прекращено. О связях Алексея со спецслужбами заговорили вновь. Впрочем, все, кто его знает лично, и даже те, кто не­долюбливает, говорят, что «сотрудничество» это не носит официального характера. Спец­службы используют Навального, а он, в свою очередь, уверен, что использует их.

«Это негласное сотрудничество, которые ни доказать, ни опровергнуть мы не сможем, — говорит бывший член администрации Ни­киты Белых Сергей Карнаухов. — Но ничем иным всю его вписанную в логику «борьбы с экстремизмом» деятельность объяснить не­возможно. Отсюда и вся та поразительная исключительность его взаимоотношений с судебной и правоохранительной системой, постоянные команды региональным ОВД не трогать его сторонников… Скажу лишь, что оперативная служба, которая его ведет, де­лает это на пятерочку».

В 2010 году 34-летний Навальный (по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац, Сергея Гуриева и Олега Цывинско­го) проходил полугодовое обучение в Йель­ском университете по программе Yale World Fellows. Теперь ему приписывают работу уже на американские спецслужбы. До сих пор обе версии чередуются с одинаковым успехом: то Навальный заслан к нам для организации Майдана, то он — агент Кремля. Впрочем, некоторые весьма здравые люди полагают, что взаимодействие у него идет и с теми, и с другими, а кто там кого использует — вопрос, ответ на который сложно дать, не находясь внутри властной системы.

Если согласиться с версией о том, что до этого вожаком масс Навальный становиться не собирался, то его крестной в политике стала Евгения Альбац. Люди, работавшие с Навальным, говорят, что она действительно вложила в него мысль о том, что он может стать чем-то большим, нежели просто биз­несменом, использующим политическую арену для получения власти, а как следствие — дополнительных привилегий. Очевидцы утверждают, что она относилась к Алексею с материнской нежностью, которую он, с одной стороны, ценил, а с другой — сторонился. По словам очевидцев, когда влиятельная на тот момент редактор и телеведущая называла его уменьшительно-ласкательным именем Алеша, Навальный краснел, бледнел и смо­трел на свою покровительницу недобро, точ­но подросток, с которым на людях начинает сюсюкать мать.

Вернемся в Йель. Это первое учебное заведение, в котором наконец-то нашелся выпускник, способный рассказать о том, что учился вместе с Навальным. Им оказался немецкий политик русского происхождения Сергей Лагодинский. Сейчас — директор департамента Евросоюза и США в немецком Фонде Генриха Бёлля.

Отторжение у немецкого политика, по его словам, вызывал именно национализм Навального. «Речь идет об его отношении к мультикультурности, мультирелигиозности, исламу — мы обсуждали это во время учебы в Йеле. Но я понимаю, что для России это было на пике повестки, что без таких пози­ций нельзя было получить достаточную долю электората», — говорит он.

Впрочем, судя по всему, и в Йеле На­вальный не отличался общительностью.

«На каждой перемене, пока мы общались друг с другом, Алексей садился за компьютер и занимался своим блогом», — рассказывает бывший однокурсник оппозиционера.

В Кремле уже побывал

Навальный начал активно заниматься так называемым инвест-активизмом в 2008 году. Он покупал небольшие пакеты акций крупных компаний — в том числе «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», ТНК-BP, Сбербанка и ВТБ, — а затем требо­вал на правах акционера раскрытия инфор­мации о деятельности руководства. Ему удалось добиться, например, возбуждения уголовного дела против одного из менедже­ров «Газпрома», а также отставки директора банка «ВТБ-лизинг».

Как мне удалось выяснить, первые сто тысяч евро на эту деятельность Навальный получил от Михаила Ходорковского. Это было еще до Йеля, а уже после опальный олигарх стал все больше вкладывать в Навального как в перспективного политика.

Одной из наиболее спорных страниц в инвесторской деятельности Навального ста­ла работа с компанией «Аэрофлот». В июне 2012 года с подачи гендиректора «Аэрофло­та» Александра Лебедева он вошел в совет директоров компании.

По прогнозам, новое назначение должно было закончиться массовыми разоблачения­ми главного российского авиаперевозчика, однако этим надеждам не суждено было оправдаться. По словам Лебедева, Наваль­ный в первую очередь был интересен «Аэро­флоту» как профессионал, а его политиче­ская активность значительно преувеличена властями. А сам Алексей назвал работу в компании «очень интересным опытом», од­нако уже в 2013 году — из-за уголовного раз­бирательства по делу «Кировлеса» — в совет директоров его не переизбрали.

Кстати, с «Аэрофлотом» был связан еще один скандал в биографии Навального. Вско­ре после президентских выборов, массовых протестов и фактически на волне своей оп­позиционности Алексея с супругой, довольно улыбающихся, запечатлели на фотографии не где-то, а в Кремле. Конечно, он оправдал­ся тем, что это был всего лишь прием для членов совета директоров «Аэрофлота», но осадок недоумения у многих остался. Инте­ресно, удастся ли Навальному еще раз про­никнуть в Кремль, под каким предлогом и в каком статусе?..

Впрочем, с выборами президента у Навального по-прежнему «не пошло», уча­ствовать в них официально он не может, а к чему приведет масштабная общественная кампания — покажет время. Возможно, к но­вой волне арестов, а возможно, к каким-то подвижкам в политической системе. На это влияет много факторов, о части из которых мы можем разве что догадываться.

Анастасия РОДИОНОВА.