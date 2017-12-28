НАВАЛЬНЫЙ ЛИЦОМ К СТЕНЕ
Почему журналисты до сих пор не нашли ни одного однокурсника лидера оппозиции
Они сидели за столиком в ресторане и пили водку. Оппозиционер Алексей Навальный, его жена Юля и политолог Станислав Белковский.
«А теперь давайте выпьем за будущее президентство Алексея Анатольевича!» — произнес тост Белковский. Но выпить Навальный не смог: водка попала не в то горло, он покраснел, закашлялся и долго запивал неудачный тост водой.
«Не пошло», — констатировала его жена Юлия.
А был ли мальчик?
Вот только законной возможности участия в президентской гонке у него нет. Ведь у Навального — незакрытая судимость по делу о хищении бюджетных средств у предприятия «Кировлес». Впрочем, сам он и его сторонники с такой трактовкой закона не согласны. По их словам, Навальный отбывает условную судимость, а в Конституции РФ, которая выше прочих печатных законов, говорится о запрете участия в выборах только для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Точку в этом вопросе все же поставила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года. «Не пошло»… Политическим амбициям, возросшим с момента упомянутого мной застолья многократно, не суждено будет реализоваться.
Впрочем, в окружении Навального поговаривают, что он совершенно не готов отказаться от своих планов, как бы нереальны они ни были. При этом совершить логичный для себя маневр и предложить кандидата без судимостей на свое место он тоже не может.
«Уступить место другому, более реальному оппозиционному кандидату с правом избираться, призвать голосовать за него своих соратников? Это был бы вменяемый ход, но только не для Навального, — рассказывает мне человек, сотрудничавший с ним на заре его политической карьеры (он не хочет «полоскать» Навального под своим именем). — С тех пор как он поднялся на сцену на Болотной площади в 2011 году, он видит во главе всего только себя — будь то страна, президентская кампания или собственные проекты».
На вопрос о том, является ли монополия на власть главной чертой Навального, он отвечает, что не совсем. К этому примешиваются закрытость, отсутствие эмпатии, граничащее с социофобией.
Этой закрытостью Навального можно объяснить и то, что в Сети вы не найдете рассказов о том, как кто-то сидел с Лешей за одной партой или был влюблен в одну и ту же девчонку, гонял мяч во дворе, готовил «шпоры» к экзаменам и так далее. В социальных сетях я опросила многих его возможных одноклассников, но Навального никто не помнит или же припоминает с трудом. Он был из тех, кого вроде как замечал каждое утро в соседнем ряду у окна, кого при тебе вызывали к доске, с кем здоровался по утрам и прощался на выходе из школы или института, но вспомнить, как его зовут, ты, к стыду своему, не можешь: а был ли мальчик?..
Еще один штрих к портрету: на заре политической карьеры, работая в «Яблоке», Навальный отворачивал стол к стене. Так и сидел: все лицом друг к другу, а Навальный — упершись в оштукатуренный холодный бетон.
«Яблоко» раздора
В 2000 году Навальный, как он утверждает, «по зову сердца» пришел в партию «Яблоко», но принят был не сразу и около года находился в статусе «кандидата в кандидаты».
Навального все же приняли в «Яблоко», а потом избрали членом регионального совета московского отделения. В 2003 году он уже руководил избирательной кампанией партии на выборах в Государственную думу в Москве. В апреле 2004 года Навальный стал руководителем аппарата московского отделения партии. Он оставался на этой должности до февраля 2007 года.
В 2007 году совместно с писателем, а теперь и замкомбата Захаром Прилепиным, а также экс-депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергеем Гуляевым Навальный основал Национал-демократическое движение «Народ». Сейчас такой союз мог бы выглядеть фантастически, но такова уж характерная «текучесть» неофициальной политической среды. Спонсором движения выступил политтехнолог Станислав Белковский, который в те же годы фактически сформировал российское движение национал-демократов.
Бывший соратник Алексея рассказал мне, что переход из «Яблока» в националисты в контексте Навального не выглядит фантастическим:
«Тогда он был уверен, и не без оснований, что национал-демократы будут востребованы. К тому же он всегда говорил, что должен действовать так, чтобы легко вписаться в любой контекст. Собственно, это происходит и сейчас: если посмотреть его программу, она подойдет какому угодно движению», — говорит он.
В итоге Навальный был исключен из «Яблока» — «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность». Против проголосовал только Илья Яшин, позднее заявивший, что настоящей причиной исключения стало требование отставки председателя партии Григория Явлинского.
В 2007 году он также дважды фигурировал в скандалах, связанных с проводимыми им политическими дебатами. В феврале на дебатах между публицистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко появились радикальные националисты во главе с Максимом Марцинкевичем (по прозвищу Тесак), которому Навальный предоставил слово, подтвердив свои националистические убеждения. Тем не менее после дебатов Алексей оказался среди подавших на Марцинкевича заявление в полицию. Тут критики Навального оказываются не голословны: выступающий против 282-й статьи оппозиционер в итоге «помог» посадить человека за экстремизм.
В это же время, на фоне показаний против Тесака, появляются первые слухи о связях Навального со спецслужбами.
В октябре, после дебатов между Марией Гайдар и писателем-гастарбайтером Эдуардом Багировым, сопровождавшихся потасовкой, Навальный выстрелил из травматического пистолета в автослесаря Тимура Тезиева. По утверждению Алексея, Тезиев пытался сорвать дебаты: он был якобы подослан «кремлевскими структурами, отвечающими за внутреннюю политику и работу с молодежью». По сведениям некоторых источников, после шестимесячного разбирательства дело о нападении Навального на Тезиева было прекращено. О связях Алексея со спецслужбами заговорили вновь. Впрочем, все, кто его знает лично, и даже те, кто недолюбливает, говорят, что «сотрудничество» это не носит официального характера. Спецслужбы используют Навального, а он, в свою очередь, уверен, что использует их.
«Это негласное сотрудничество, которые ни доказать, ни опровергнуть мы не сможем, — говорит бывший член администрации Никиты Белых Сергей Карнаухов. — Но ничем иным всю его вписанную в логику «борьбы с экстремизмом» деятельность объяснить невозможно. Отсюда и вся та поразительная исключительность его взаимоотношений с судебной и правоохранительной системой, постоянные команды региональным ОВД не трогать его сторонников… Скажу лишь, что оперативная служба, которая его ведет, делает это на пятерочку».
В 2010 году 34-летний Навальный (по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац, Сергея Гуриева и Олега Цывинского) проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows. Теперь ему приписывают работу уже на американские спецслужбы. До сих пор обе версии чередуются с одинаковым успехом: то Навальный заслан к нам для организации Майдана, то он — агент Кремля. Впрочем, некоторые весьма здравые люди полагают, что взаимодействие у него идет и с теми, и с другими, а кто там кого использует — вопрос, ответ на который сложно дать, не находясь внутри властной системы.
Если согласиться с версией о том, что до этого вожаком масс Навальный становиться не собирался, то его крестной в политике стала Евгения Альбац. Люди, работавшие с Навальным, говорят, что она действительно вложила в него мысль о том, что он может стать чем-то большим, нежели просто бизнесменом, использующим политическую арену для получения власти, а как следствие — дополнительных привилегий. Очевидцы утверждают, что она относилась к Алексею с материнской нежностью, которую он, с одной стороны, ценил, а с другой — сторонился. По словам очевидцев, когда влиятельная на тот момент редактор и телеведущая называла его уменьшительно-ласкательным именем Алеша, Навальный краснел, бледнел и смотрел на свою покровительницу недобро, точно подросток, с которым на людях начинает сюсюкать мать.
Вернемся в Йель. Это первое учебное заведение, в котором наконец-то нашелся выпускник, способный рассказать о том, что учился вместе с Навальным. Им оказался немецкий политик русского происхождения Сергей Лагодинский. Сейчас — директор департамента Евросоюза и США в немецком Фонде Генриха Бёлля.
Отторжение у немецкого политика, по его словам, вызывал именно национализм Навального. «Речь идет об его отношении к мультикультурности, мультирелигиозности, исламу — мы обсуждали это во время учебы в Йеле. Но я понимаю, что для России это было на пике повестки, что без таких позиций нельзя было получить достаточную долю электората», — говорит он.
Впрочем, судя по всему, и в Йеле Навальный не отличался общительностью.
«На каждой перемене, пока мы общались друг с другом, Алексей садился за компьютер и занимался своим блогом», — рассказывает бывший однокурсник оппозиционера.
В Кремле уже побывал
Навальный начал активно заниматься так называемым инвест-активизмом в 2008 году. Он покупал небольшие пакеты акций крупных компаний — в том числе «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», ТНК-BP, Сбербанка и ВТБ, — а затем требовал на правах акционера раскрытия информации о деятельности руководства. Ему удалось добиться, например, возбуждения уголовного дела против одного из менеджеров «Газпрома», а также отставки директора банка «ВТБ-лизинг».
Как мне удалось выяснить, первые сто тысяч евро на эту деятельность Навальный получил от Михаила Ходорковского. Это было еще до Йеля, а уже после опальный олигарх стал все больше вкладывать в Навального как в перспективного политика.
Одной из наиболее спорных страниц в инвесторской деятельности Навального стала работа с компанией «Аэрофлот». В июне 2012 года с подачи гендиректора «Аэрофлота» Александра Лебедева он вошел в совет директоров компании.
По прогнозам, новое назначение должно было закончиться массовыми разоблачениями главного российского авиаперевозчика, однако этим надеждам не суждено было оправдаться. По словам Лебедева, Навальный в первую очередь был интересен «Аэрофлоту» как профессионал, а его политическая активность значительно преувеличена властями. А сам Алексей назвал работу в компании «очень интересным опытом», однако уже в 2013 году — из-за уголовного разбирательства по делу «Кировлеса» — в совет директоров его не переизбрали.
Кстати, с «Аэрофлотом» был связан еще один скандал в биографии Навального. Вскоре после президентских выборов, массовых протестов и фактически на волне своей оппозиционности Алексея с супругой, довольно улыбающихся, запечатлели на фотографии не где-то, а в Кремле. Конечно, он оправдался тем, что это был всего лишь прием для членов совета директоров «Аэрофлота», но осадок недоумения у многих остался. Интересно, удастся ли Навальному еще раз проникнуть в Кремль, под каким предлогом и в каком статусе?..
Впрочем, с выборами президента у Навального по-прежнему «не пошло», участвовать в них официально он не может, а к чему приведет масштабная общественная кампания — покажет время. Возможно, к новой волне арестов, а возможно, к каким-то подвижкам в политической системе. На это влияет много факторов, о части из которых мы можем разве что догадываться.
Анастасия РОДИОНОВА.
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