Игорь Додон: «Молдаване всегда стремились быть хозяевами на собственной территории»
Глава государства заявил о приверженности молдавскому патриотизму
Дворце Республики в Кишиневе прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики. Впраздничном мероприятии приняли участие официальные лица Республики Молдова, представители гражданского общества, дипломаты, журналисты и другие приглашенные лица.
После торжественного заседания прошла премьера второй части телевизионного фильма «История Молдовы», снятого под патронатом президента РМ.
Гостей торжественного заседания приветствовал глава государства. «Сегодня мы отмечаем символичное столетие, напоминающее нам о том, что молдаване всегда стремились вернуть свою независимость, восстановить государственность и быть хозяевами на собственной территории», – этими словами начал свое обращение Игорь Додон и подчеркнул:
О национальном возрождении
— В начале XX века в Бессарабии (Восточной Молдове) растет мощное движение во имя национального возрождения молдаван. Это движение идеально вписывалось в общую картину происходившей в мире борьбы разных народов за собственную идентичность и национальную самобытность.
Поворотные для молдаван события произошли в контексте русских революций 1917 года. Именно в условиях революционных событий, а также Первой мировой войны, на исторической территории Молдовы между Прутом и Днестром стало возможным выражение народного стремления к восстановлению молдавской государственности.
О реальной многопартийности
— На фоне демократизации политической жизни в 1917 году в Бессарабии создаются Национальная молдавская партия, Молдавская прогрессивная партия, Социалистическо-революционная молдавская партия, Крестьянско-демократическая партия. Таким образом, как мы видим, здесь формировалась реальная многопартийность. Все эти партии выступали за мир, за реформы в сельском хозяйстве, за национально-культурные ценности коренного населения и за возрождение молдавской государственности.
В ходе многочисленных собраний, в которых весной-осенью 1917 года приняли участие около 300 тысяч молдавских солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, крестьян, интеллигенции, рабочих, студентов, собственников, духовенства, выдвигались требования об автономии Бессарабии, о национальном самоуправлении, о создании Молдавской республики, а также об обучении в школах на молдавском языке.
О толерантности в многоэтническом обществе
— Решающие события произошли осенью 1917 года. 20-25 октября 1917 года в Кишиневе состоялся Съезд молдавских солдат, собравший делегатов со всех фронтов.
Опираясь на многовековую государственность молдавского народа, Съезд молдавских солдат, в котором приняли участие около 600 делегатов, объявил о «территориальной и политической автономии Бессарабии» и заложил основы для создания временного парламента Сфатул Цэрий, изначальная задача которого предусматривала укрепление государственности, а не ее последующую сдачу. Но вопрос уступок и предательства я оставлю для анализа по другому случаю.
Съездом молдавских солдат были определены принципы деятельности Сфатул Цэрий, намечены конкретные задачи по консолидации государственной власти, запланировано создание правительства, которому предстояло претворить в жизнь государственный суверенитет Молдовы.
Съезд также постановил, что в состав Сфатул Цэрий должны были быть включены 120 депутатов: 84 места должны были отойти молдаванам, а 36 – национальным меньшинствам. Соотношение 70% к 30% свидетельствовало о политике толерантности, как это принято в многоэтническом обществе.
О государственном языке
— 2 декабря 1917 года Сфатул Цэрий принимает Декларацию о провозглашении государства Молдавская Демократическая Республика. Именно это событие отмечаем мы сегодня!
С первых дней своего существования, и особенно после провозглашения Молдавской Демократической Республики, Сфатул Цэрий провел обсуждения по сотням самых насущных вопросов: внедрение принципов управления республикой, пресечение анархии, организация молдавских вооруженных формирований, налаживание контактов с соседними странами, развитие системы образования и т.д.
В ходе обсуждений в Сфатул Цэрий было принято решение о провозглашении молдавского языка государственным языком страны, а русский наделялся статусом «нейтрального» языка.
Проект Конституции Молдавской Республики, подготовленный по указанию Сфатул Цэрий, в своей 78-й статье гласил: «Молдавский язык, официальный язык государства, является предметом, обязательным к изучению во всех школах республики».
О международном признании
— Сфатул Цэрий создает также важные для демократического государства структуры, такие как: Правительство МДР, Национальный банк Молдовы, Государственная канцелярия, Национальная армия МДР, Национальная милиция, Таможня МДР и пр.
Следует отметить, что после 2 декабря 1917 года в своей внешней политике Молдавская Демократическая Республика выступала за международное признание.
Так, например, 6 декабря 1917 года эмиссары Советского правительства С. Куйб и Н. Симонов, в ходе открытого заседания Сфатул Цэрий, приветствовали создание Молдавской Демократической Республики, основанной на принципах самоопределения народов.
Также в декабре 1917 года правительства Франции и Румынии открывают в Кишиневе, в Молдавской Демократической Республике, свои дипломатические консульства.
Об активной внешней политике
— Все эти факты, которые содержатся в отечественных и иностранных архивах, свидетельствуют о том, что Молдавская Демократическая Республика была полностью сформировавшимся государством, проводившим активную внешнюю политику с целью международного признания и превращения в суверенное и независимое государство.
Вне зависимости от драматической судьбы Молдавской Демократической Республики, она была не только историческим явлением, но и политико-правовым действом по восстановлению молдавской государственности. Легитимность и преемственность суверенного и независимого государства Республика Молдова в современной истории связаны также со свершившимся фактом – провозглашением 2 декабря 1917 года Молдавской Демократической Республики.
О пренебрежении волей народа
— Настало время заявить открыто – провозглашенное нашими прадедами 2 декабря 1917 года государство пришлось по вкусу не всем державам, расположенным по соседству с нами или на нашем континенте.
Именно по этой причине все попытки руководителей Молдавской Демократической Республики добиться широкого международного признания в 1917-1918 г.г. не увенчались успехом.
Государства, втянутые в Первую мировую войну, хоть и заявили о признании права молдаван на образование собственного государства, на деле позволили в 1918 году иностранному оружию разрушить молдавское государство. Таким образом, они пренебрегли волей народа на создание собственного суверенного и независимого государства.
Об исполнении мечты поколения 1917 года
— Сегодня мы понимаем, что тогда, в 1918 году, история обошлась жестоко с нашим народом. Однако в настоящее время, благодаря международным обстоятельствам XX века, а также воле молдавского народа, мы стали независимым государством, исполнив мечту поколения 1917 года.
Бесспорно, современная Республика Молдова представляет собой легитимную, историческую и правовую преемницу Исторической Молдовы и Молдавской Демократической Республики, провозглашенной 2 декабря 1917 года. Основное население нашего государства составляют молдаване. Государство расположено на молдавской территории (Исторической Молдовы), носит молдавскую государственную символику, использует молдавский язык, основано на молдавском духовно-культурном наследии.
В настоящее время Республика Молдова широко признана на международном уровне, и у нее есть все внутренние и внешние условия, чтобы стать демократическим и процветающим государством.
О мероприятиях в связи с 100-летием
— По случаю великого юбилея – 100-летия провозглашения Молдавской Демократической Республики, мною был подписан указ и создана государственная комиссия. Был организован целый ряд мероприятий и конференций:
— «Народное движение по созданию Молдавской Республики: Съезд молдавских солдат (20-27 октября 1917 г.)”,
— «Молдавская Демократическая Республика (1917-1918 г.г.): явление парламентаризма и многопартийности в историческом развитии»,
— выставка книг и экспонатов, посвященных истории Молдавской Демократической Республики.
Государственная комиссия предложила также выпустить юбилейную монету в честь столетнего юбилея провозглашения Молдавской Демократической Республики, издание ряда произведений, а также реализацию тематического документального фильма, посвященного данному событию.
О символах и ценностях
— Вместе с тем, в контексте сегодняшних мероприятий:
— обращаюсь к парламенту и правительству с призывом внести дату 2 декабря в список официальных праздников нашего государства – провозглашение Молдавской Демократической Республики,
— предлагаю Министерству образования, совместно с ассоциациями историков страны, внести в учебники по истории раздел, посвященный Молдавской Демократической Республике,
— также предлагаю Правительству Республики Молдова, совместно с ассоциациями историков, издать в течение 2018 года научные публикации, посвященные истории Молдавской Демократической Республики и развитию молдавской государственности в современный период.
Даже если не все эти предложения найдут отклик со стороны властей, уверяю вас, что в конце концов эта власть уйдет, а наши цели все равно будут достигнуты.
До тех пор, пока мы сохраняем нашу государственность, мы продвигаем наши символы и ценности. А пока мы продвигаем ценности и символы государственности, до тех пор будет существовать и сама Республика Молдова.
Материал полосы подготовила Наталья КИРКЭ.
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