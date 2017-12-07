Глава государства заявил о приверженности молдавскому патриотизму

Дворце Республики в Киши­неве прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня провозглашения Мол­давской Демократической Республики. Впразднич­ном мероприятии приня­ли участие официальные лица Республики Молдова, представители гражданско­го общества, дипломаты, журналисты и другие при­глашенные лица.

После торжественного заседания про­шла премьера второй части телевизионного фильма «История Молдовы», снятого под па­тронатом президента РМ.

Гостей торжественного заседания при­ветствовал глава государства. «Сегодня мы отмечаем символичное столетие, напо­минающее нам о том, что молдаване всегда стремились вернуть свою независимость, восстановить государственность и быть хозяевами на собственной территории», – этими словами начал свое обращение Игорь Додон и подчеркнул:

О национальном возрождении

— В начале XX века в Бессарабии (Восточ­ной Молдове) растет мощное движение во имя национального возрождения молдаван. Это движение идеально вписывалось в об­щую картину происходившей в мире борьбы разных народов за собственную идентич­ность и национальную самобытность.

Поворотные для молдаван события про­изошли в контексте русских революций 1917 года. Именно в условиях революционных событий, а также Первой мировой войны, на исторической территории Молдовы между Прутом и Днестром стало возможным выра­жение народного стремления к восстановле­нию молдавской государственности.

О реальной многопартийности

— На фоне демократизации полити­ческой жизни в 1917 году в Бессарабии создаются Национальная молдавская пар­тия, Молдавская прогрессивная партия, Социалистическо-революционная молдав­ская партия, Крестьянско-демократическая партия. Таким образом, как мы видим, здесь формировалась реальная много­партийность. Все эти партии выступали за мир, за реформы в сельском хозяйстве, за национально-культурные ценности коренно­го населения и за возрождение молдавской государственности.

В ходе многочисленных собраний, в которых весной-осенью 1917 года приняли участие около 300 тысяч молдавских сол­дат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, крестьян, интеллигенции, рабочих, студентов, собственников, духовенства, вы­двигались требования об автономии Бесса­рабии, о национальном самоуправлении, о создании Молдавской республики, а также об обучении в школах на молдавском язы­ке.

О толерантности в многоэтническом обществе

— Решающие события произошли осенью 1917 года. 20-25 октября 1917 года в Киши­неве состоялся Съезд молдавских солдат, собравший делегатов со всех фронтов.

Опираясь на многовековую государ­ственность молдавского народа, Съезд молдавских солдат, в котором приняли уча­стие около 600 делегатов, объявил о «тер­риториальной и политической автономии Бессарабии» и заложил основы для созда­ния временного парламента Сфатул Цэрий, изначальная задача которого предусматри­вала укрепление государственности, а не ее последующую сдачу. Но вопрос уступок и предательства я оставлю для анализа по другому случаю.

Съездом молдавских солдат были определены принципы деятельности Сфа­тул Цэрий, намечены конкретные задачи по консолидации государственной власти, запланировано создание правительства, которому предстояло претворить в жизнь государственный суверенитет Молдовы.

Съезд также постановил, что в состав Сфатул Цэрий должны были быть включены 120 депутатов: 84 места должны были отойти молдаванам, а 36 – национальным меньшин­ствам. Соотношение 70% к 30% свидетель­ствовало о политике толерантности, как это принято в многоэтническом обществе.

О государственном языке

— 2 декабря 1917 года Сфатул Цэрий принимает Декларацию о провозглашении государства Молдавская Демократическая Республика. Именно это событие отмечаем мы сегодня!

С первых дней своего существования, и особенно после провозглашения Молдав­ской Демократической Республики, Сфатул Цэрий провел обсуждения по сотням самых насущных вопросов: внедрение принципов управления республикой, пресечение анар­хии, организация молдавских вооруженных формирований, налаживание контактов с соседними странами, развитие системы об­разования и т.д.

В ходе обсуждений в Сфатул Цэрий было принято решение о провозглашении молдавского языка государственным язы­ком страны, а русский наделялся статусом «нейтрального» языка.

Проект Конституции Молдавской Респу­блики, подготовленный по указанию Сфатул Цэрий, в своей 78-й статье гласил: «Молдав­ский язык, официальный язык государства, является предметом, обязательным к изуче­нию во всех школах республики».

О международном признании

— Сфатул Цэрий создает также важные для демократического государства структу­ры, такие как: Правительство МДР, Нацио­нальный банк Молдовы, Государственная канцелярия, Национальная армия МДР, На­циональная милиция, Таможня МДР и пр.

Следует отметить, что после 2 декабря 1917 года в своей внешней политике Мол­давская Демократическая Республика вы­ступала за международное признание.

Так, например, 6 декабря 1917 года эмиссары Советского правительства С. Куйб и Н. Симонов, в ходе открытого заседания Сфатул Цэрий, приветствовали создание Молдавской Демократической Республики, основанной на принципах самоопределения народов.

Также в декабре 1917 года правительства Франции и Румынии открывают в Кишиневе, в Молдавской Демократической Республи­ке, свои дипломатические консульства.

Об активной внешней политике

— Все эти факты, которые содержатся в отечественных и иностранных архивах, свидетельствуют о том, что Молдавская Де­мократическая Республика была полностью сформировавшимся государством, прово­дившим активную внешнюю политику с целью международного признания и превращения в суверенное и независимое государство.

Вне зависимости от драматической судьбы Молдавской Демократической Ре­спублики, она была не только историче­ским явлением, но и политико-правовым действом по восстановлению молдавской государственности. Легитимность и пре­емственность суверенного и независимого государства Республика Молдова в совре­менной истории связаны также со свер­шившимся фактом – провозглашением 2 декабря 1917 года Молдавской Демокра­тической Республики.

О пренебрежении волей народа

— Настало время заявить открыто – про­возглашенное нашими прадедами 2 декабря 1917 года государство пришлось по вкусу не всем державам, расположенным по сосед­ству с нами или на нашем континенте.

Именно по этой причине все попытки ру­ководителей Молдавской Демократической Республики добиться широкого междуна­родного признания в 1917-1918 г.г. не увен­чались успехом.

Государства, втянутые в Первую ми­ровую войну, хоть и заявили о признании права молдаван на образование собствен­ного государства, на деле позволили в 1918 году иностранному оружию разрушить мол­давское государство. Таким образом, они пренебрегли волей народа на создание собственного суверенного и независимого государства.

Об исполнении мечты поколения 1917 года

— Сегодня мы понимаем, что тогда, в 1918 году, история обошлась жестоко с нашим на­родом. Однако в настоящее время, благо­даря международным обстоятельствам XX века, а также воле молдавского народа, мы стали независимым государством, исполнив мечту поколения 1917 года.

Бесспорно, современная Республика Молдова представляет собой легитим­ную, историческую и правовую преемни­цу Исторической Молдовы и Молдавской Демократической Республики, провоз­глашенной 2 декабря 1917 года. Основное население нашего государства составля­ют молдаване. Государство расположено на молдавской территории (Исторической Молдовы), носит молдавскую государ­ственную символику, использует мол­давский язык, основано на молдавском духовно-культурном наследии.

В настоящее время Республика Мол­дова широко признана на международном уровне, и у нее есть все внутренние и внеш­ние условия, чтобы стать демократическим и процветающим государством.

О мероприятиях в связи с 100-летием

— По случаю великого юбилея – 100-летия провозглашения Молдавской Демократиче­ской Республики, мною был подписан указ и создана государственная комиссия. Был организован целый ряд мероприятий и кон­ференций:

— «Народное движение по созданию Молдавской Республики: Съезд молдавских солдат (20-27 октября 1917 г.)”,

— «Молдавская Демократическая Респу­блика (1917-1918 г.г.): явление парламента­ризма и многопартийности в историческом развитии»,

— выставка книг и экспонатов, посвящен­ных истории Молдавской Демократической Республики.

Государственная комиссия предложи­ла также выпустить юбилейную монету в честь столетнего юбилея провозглашения Молдавской Демократической Республики, издание ряда произведений, а также реа­лизацию тематического документального фильма, посвященного данному событию.

О символах и ценностях

— Вместе с тем, в контексте сегодняшних мероприятий:

— обращаюсь к парламенту и правитель­ству с призывом внести дату 2 декабря в список официальных праздников нашего государства – провозглашение Молдавской Демократической Республики,

— предлагаю Министерству образова­ния, совместно с ассоциациями историков страны, внести в учебники по истории раз­дел, посвященный Молдавской Демократи­ческой Республике,

— также предлагаю Правительству Респу­блики Молдова, совместно с ассоциациями историков, издать в течение 2018 года на­учные публикации, посвященные истории Молдавской Демократической Республики и развитию молдавской государственности в современный период.

Даже если не все эти предложения най­дут отклик со стороны властей, уверяю вас, что в конце концов эта власть уйдет, а наши цели все равно будут достигнуты.

До тех пор, пока мы сохраняем нашу государственность, мы продвигаем наши символы и ценности. А пока мы продвигаем ценности и символы государственности, до тех пор будет существовать и сама Респу­блика Молдова.

Материал полосы подготовила Наталья КИРКЭ.