КУДА ИСЧЕЗЛИ СОКРОВИЩА РЕРИХА?
Главный подозреваемый в присвоении наследства великого художника, оцененного в миллиард долларов, — российское государство
«Последняя война среди людей будет войной за истину» — эти слова великого русского художника, философа-мыслителя Николая Рериха оказались пророческими. Но мог ли он сам предположить, какая битва развернется за его наследие? Что ответил бы искатель Шамбалы, проповедник всеобщей любви и милосердия, если бы узнал о бесконечных судебных процессах, где фигурирует его имя?!
На днях Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выселения из усадьбы в центре Москвы Международного центра и общественного музея Н.Рериха. Дело не только в здании, а во всей коллекции Рерихов, которая оценивается в миллиард (!) долларов и которую общественный музей потерял. Деятели культуры и искусства тихо промолчали, потому что ситуация слишком скользкая, и не ровен час каждого, кто вступится, объявят врагом государства. Общественников, которые картины берегли и собирали, в последнее время кем только не называли — экстремистами, членами мафии, иностранными агентами.
Парадокс в том, что государство, «отжавшее» одну часть коллекции у общественников, позволило вторую разворовывать, раздаривать, безрассудно распродавать и чиновникам, и проходимцам, выдавшим себя за родственников Рериха.
Николай Рерих умер в 1947 году. Вскоре скончалась и жена. Елена Рерих перед уходом из жизни разделила наследие между двумя сыновьями: старшим — ученым, востоковедом, лингвистом (он потом в России восстановил разрушенную Сталиным школу востоковедения) Юрием, и младшим — художником, ученым, общественным деятелем Святославом. Всего месяц она не дожила до встречи старшего сына с Никитой Хрущевым во время визита советского лидера в Индию в 1955 году. Юрий Рерих пообщался с ним, высказал желание вернуться на родину и организовать выставку работ отца. Хрущев поддержал.
Первую часть коллекции Юрий Николаевич отправил из Бомбея в СССР в 1957 году.
— О, что это были за сокровища! — говорит директор «Реестра культурный ценностей» Владимир Рощин. — Сотни картин, в том числе на тканях (тибетские танки), редкие древние книги, археологические находки. Юрий Рерих надеялся, что все это будет народным достоянием, что это будет видеть простой народ. Сам он тоже переехал в СССР, получил гражданство и даже четырехкомнатную квартиру в новом доме на Ленинском проспекте (плюс машину «Волга» и дачу).
Забегая вперед, скажу, что эту часть коллекции постигла печальная и во многом позорная участь. Другая половина наследия осталась у Святослава. Он ждал подходящего момента передать это людям, но не повторить при этом ошибки брата.
Первая часть коллекции: пропажи из запасников
Итак, наследие, которое досталась Юрию Рериху, попало в СССР. Здесь он его разделил на две составляющие. Небольшую, самую любимую и значимую для себя, оставил в квартире на Ленинском, которая должна была получить статус мемориальной. Предполагалось, что сюда будут приходить исследователи творчества Рерихов.
Вторую часть — 432 картины — Юрий передал в Государственный музейный фонд СССР.
В московской квартире Юрия Рериха было 187 живописных произведений, личная библиотека, куда входили книги Е.П.Блаватской, Н.К.Рериха, Е.И.Рерих, редкие научные справочные издания по востоковедению, а также литература, связанная с рериховским движением, философией и религией Востока. Кроме того: личные вещи Рерихов, коллекция археологических находок из Центральной Азии, архивные документы, коллекция тибетской живописи и многое другое.
Юрий Рерих жил не один. Вместе с ним из Индии приехали Людмила и Ираида Богдановы, которые в совсем юном возрасте прибились к Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха (она проходила 1924–1928 годах), а потом остались в семье Рерихов в качестве помощниц по хозяйству. Помогали они Юрию Рериху и в Москве (на момент переезда Людмиле было 54, Ираиде 43). Исследователь жизни и творчества Рерихов Павел Богданов писал, что Рерихи к сестрам Богдановым относились как к прислуге, ставшей «своей», но не более. Ни о каком родстве и речи быть не могло. Об этом же свидетельствуют друзья и знакомые Рерихов. Запомните этот нюанс.
Сам Юрий Николаевич (к тому времени он был зав. сектором философии и религии Института востоковедения РАН) скончался при довольно странных обстоятельствах. Его смерть даже связывали со спецслужбами… Вроде как те всегда питали огромный интерес с тем мистическим находкам, что сделали Рерихи во время экспедиций, и не хотели, чтобы сведения об этом попали за рубеж.
— Две сестры Богдановы были признаны нетрудоспособными иждивенцами, — рассказывает экс-следователь Главного следственного комитета МВД, который занимался антикварными делами (свою фамилию он просил не называть). — Постановлением Совета министров СССР за ними закрепляется не только квартира, машина, но и авторское право. Возникло противоречие — наследником ведь был брат Святослав как единственный родственник. Он написал письмо в Минкульт, в котором возражал, чтобы работы Рериха оставались в руках Богдановых. Насколько мне известно, это письмо министр культуры Фурцева лично спрятала в архив, где оно и пролежало позабытым-позаброшенным.
Неожиданно в 1970 году в доме Богдановых появляется человек, который называет себя воплощением Николая Рериха на земле, некто Виктор Васильчик. Я разыскала людей, которые его знали. Одни говорят — сумасшедший, другие — проходимец, третьи — агент КГБ.
Тем не менее абсолютно чужой для Рерихов человек стал хозяйничать в квартире на Ленинском. Попасть отныне сюда могли только «избранные», которых он «тестировал». Именно он повлиял на решение Ираиды Богдановой запретить выход «Листов дневника Н.Рериха» и не дать картины на одну из выставок (а ведь Николай Рерих мечтал только об одном: чтобы его работы были доступны всем!). Очарованная-околдованная Васильчиком, Ираида во всем следует его советам. Она стала называть себя приемной дочерью Рерихов, подписываться «Богданова-Рерих». На выставках стали появляться работы Рерихов с пометками «Из собрания И.Богдановой». Это же указание на принадлежность публиковалось в каталогах… Но главное — Васильчик и Ираида начинают распродавать коллекцию.
Святослав Рерих был возмущен, потрясен! Он написал в 1974 году из Индии письмо министру культуры СССР Демичеву. В нем он полностью разоблачает Ираиду, отплатившую семье, которая дала приют ей и ее сестре, черной неблагодарностью.
Рерих-младший просил министра культуры спасти наследие от разграбления, предлагал срочно взять на учет все, что осталось в квартире, сделать из нее мемориальный музей. Он настаивал, чтобы общественной группе русских рериховцев поручили контроль над частью наследства, которая была у брата Юрия.
Сделали ли что-то советские власти? Нет. Никто пальцем не пошевелил, чтобы спасти коллекцию. А Васильчик женился на Ираиде в 1980 году, хотя она была старше его почти на 30 лет (ей было 66, ему 38). Вместе они потихоньку распродавали коллекцию вплоть до своей смерти…
Вторая часть коллекции: муки МЦР
19 марта 1990 г. Святослав Рерих подписывает в Бангалоре документ, который в последующем будет признан его завещанием. В нем Рерих обязал Государственный музей Востока передать Советскому фонду Рерихов принадлежащие ему 288 полотен. Фонд Рерихов, разумеется, стал их требовать. Одно письмо в Минкульт, другое, третье, пятое… — нет ответа. И тут распался Советский Союз. Советский фонд Рериха был преобразован в Международный центр, и за это зацепился Минкульт. Он решил не признавать МЦР правопреемником Советского фонда Рерихов.
Но собственником был и оставался Святослав. Он сам обращался во все инстанции.
Из письма Святослава Рериха мэру Москвы Юрию Лужкову от 26 апреля 1992 года: «В 1990 году я передал наследие моих родителей Международному центру Рерихов (бывшему Советскому фонду Рерихов). Я просил бы лично Вас оказать помощь в передаче усадьбы Лопухиных на баланс или в долгосрочную аренду Международному центру».
А это выдержки из обращения С.Н.Рериха к рериховским обществам России и других независимых государств: «МЦР создан по моей инициативе, стал той организацией, через которую я могу сотрудничать с рериховскими обществами. Людмила Шапошникова строго выполняет мои инструкции по хранению и использованию архива моих родителей. Любые другие предложения для меня как наследника и дарителя являются неприменимыми».
После этого письма никаких сомнений по поводу воли Святослава Рериха быть не могло. По этому поводу готовится проект постановления, но… Святослав умирает. Коллекцию в итоге не передали.
— Думаю, что передавать особо было нечего: она разграблена, — говорит вице-президент Центра Рерихов Александр Стеценко. — Но по крайней мере нам в ту пору не мешали работать. Мы вели обширную культурную программу. Передвижные выставки, международные конференции — короче говоря, МЦР в течение более чем 25 лет ведет обширную и насыщенную культурную деятельность.
Возглавляла его Людмила Шапошникова, которая за сохранение наследия Рерихов и развитие музееведения указами Президента РФ была награждена орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президентом был известный дипломат Юрий Воронцов, попечителем — Евгений Примаков. Так что никто МЦР и музей не трогал. Его руководители нашли общий язык с Минкультом.
— А потом умерла Людмила Васильевна, ушли из жизни Примаков, Воронцов — и начались все наши беды, — продолжает Стеценко. — В Минкульт пришли Мединский и Аристархов, которые возглавили «крестовый поход» против нас, всплыл пасквиль диакона Кураева «Сатанизм для интеллигенции»… Мединский в 2013 году в своем письме Путину потребовал «защитить» коллекцию картин, якобы принадлежащую государству. С этой целью даже представил МЦР как некую организацию, учрежденную иностранными лицами (это он Святослава Рериха, который имел гражданство Индии и там жил, наверное, имел в виду?!).
Документ дал зеленый свет на наше уничтожение. А представители Минкульта не стеснялись размахивать письмом с резолюцией Путина в суде — к нам в руки оно попало как раз из судебного дела. Удивительно ли, что суды поддержали позицию Минкульта и решили выселить МЦР на улицу?
Ева МЕРКАЧЕВА.