Кишиневские новости

ЯСНЫЕ ГОЛОСА ТИХОГО ПАТРИОТИЗМА
Как праздновать День Победы без официоза и фальши
Как привить вступающим в жизнь поколениям трепетное и одновременно трезвое отношение к своей истории? Вопрос отнюдь не праздный, особенно в канун Дня Победы. Громких официальных акций сегодня хватает. Я же хочу рассказать о доме, где заведена традиция тихих праздников, и о его удивительной хозяйке.
Наискосок от Новодевичьего монастыря, на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Усачева, есть здание в стиле сталинского ампира, каких немало в Москве. А внутри здания создан уютный дом, известный как Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой.
Елена Антоновна, безусловно, замечательный педагог — не по формальной цеховой принадлежности, а по сокровенному смыслу своей деятельности, суть которой заключается в том, чтобы ненавязчиво втягивать в подлинную культуру взрослых и детей, уберегая и тех и других от разрушающей душу пошлости масскульта, какие бы маски (эротические или патриотические) он ни надевал.
Ежегодно 13 мая, следуя завету Б.Окуджавы «И друзей соберу, на любовь свое сердце настрою», Елена Антоновна открывает свой дом, где в этот день близкие ей по духу люди вспоминают май 1945 года. В таком доме нет места холодному официозу и фальши. Атмосфера таких встреч — исповедальная, напоенная не абстрактной любовью к отечеству, а любовью к людям, которые вынесли на себе бремя той войны. Вот как это было год назад.
…За роялем А.Макаревич, он тихо наигрывает «Вечер на рейде», все поют: «А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя…» Он мгновенно поймал общее настроение собравшихся. Песня служит камертоном этой встречи. Закрыв крышку рояля, рассказывает об отце. Отец в результате ранения потерял ногу и год пролежал в госпитале. В госпитале был рояль, на котором он самостоятельно выучился играть, а после рождения сына привил ему любовь к музыке. Увечье скрывал, на протезе выучился кататься на коньках, чтобы вместе с сыном весело проводить время на катке. Вот он, скромный героизм повседневности, который, ей-богу, значит не меньше, чем ратные подвиги.
Писатель Андрей Битов — ребенок блокады. Вспоминает, как тетя, профессор консерватории, оставляла им с братом блокадные пайки на крышке рояля, строго наказав, что съедать их надо по частям, строго по времени. Два малыша, которые четыре часа ходят вокруг рояля, постоянно поглядывая на часы, — это его впечатанный в эмоциональную память образ войны. Андрею Битову повезло, его вывезли из осажденного города. В грузовике, что вез детей по Дороге жизни, было ветрено и холодно, из-под колес впереди идущих машин летели комья снега и грязи. Но будущий писатель, привстав над кабиной водителя, воображал себя капитаном дальнего плавания, ведущим свой корабль. Кто знает, быть может, именно тогда в ребенке пробуждалось писательское воображение.
Старшая из детей войны — Людмила Алексеева. Ей в сорок пятом было шестнадцать. Человек, проживший бурную жизнь, полную драматических поворотов судьбы, признается в том, что самым ярким событием ее жизни остается 9 Мая в Москве. При этом добавляет: «Люди праздновали не победу (всем уже с начала сорок пятого было ясно, что мы победили), а окончание войны». Девичья память зафиксировала эпизоды. На Красной площади качают военного в полевой форме с боевыми орденами и медалями. Высвободившись, он покупает у мороженщицы целый лоток и раздает его содержимое девчонкам. На балконе американского посольства, что находилось тогда напротив гостиницы «Метрополь», союзники празднуют победу, из дверей посольства выносят бутылки с шампанским и бокалы. По обычаю, выпив, люди разбивают бокалы о мостовую. Мгновенное замешательство на балконе посольства — а затем союзники с радостью перенимают эту национальную традицию. Сняв туфли, девушка бредет по Москве. Навстречу плачущая женщина. «Почему вы плачете? Сегодня ведь надо радоваться!» — «Да я радуюсь, радуюсь!» — отвечает женщина, продолжая плакать.
Но люди искусства не могут обойти вниманием подлинные шедевры тех лет. Алексей Симонов упоенно читает стихи — нет, не своего отца, до них еще дойдет очередь, а главу из «Василия Теркина». Эстафету принимает замечательный аниматор Ю.Норштейн, который также знает наизусть всю поэму. Ведь Твардовский, как никто другой, в годы войны выразил народный дух с его частушечной стихией: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Оказывается, рафинированные, в высшей степени образованные мастера превыше всего ценят подлинность, простоту и чистоту тона. Ю.Норштейн рассказал, что, когда рисовал свой мультфильм, на коленях у него сидела пятилетняя дочка. «В процессе работы я запел «Враги сожгли родную хату». У дочки покатились слезы. Это же гениальная песня, коль скоро она пробивает душу ребенка. Уровень, не побоюсь сказать, пушкинский». Ну как после сказанного было не вспомнить эту песню под аккомпанемент А.Макаревича!
И я лишний раз убедился в том, что «старые песни о главном» требуют к себе бережного отношения. Они не терпят фальши. Легко догадаться, что не все, подпевавшие Ю.Норштейну в тот вечер, обладали идеальным слухом и голосом. Речь совсем о другом.
Еще одна грань — народные баллады, которые исполняли в послевоенных поездах подлинные и мнимые инвалиды войны, прося милостыню. На слуху лишь одна из них: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой…» Ю.Рост, обладая феноменальной памятью, воспроизвел балладу, которая привела в бурный восторг всех собравшихся: «Этот случай был в городе Риме, там служил кардинал молодой. Днем во храме махал он кадилой, по ночам на гитаре играл».
Кто о чем, а я все о своем, педагогическом. Сегодня, когда мы наконец начали уделять должное внимание истории повседневности, почему бы не спеть эту балладу старшеклассникам, чтобы они почувствовали ту прокуренную атмосферу послевоенных вагонов. И тогда мы «посмеемся и вместе поплачем» (Б.Окуджава).
Время пролетело незаметно, засиделись за полночь. А где все это время была Елена Антоновна Камбурова? В тени, за кадром. Радушная хозяйка распахнула двери своего дома, а затем вместе со своими со-трудниками (специально ставлю дефис, возвращая слову его стершийся смысл) незаметно помогала гостям. Сегодня Елена Антоновна приболела. Но никто из нас даже не допускает мысли, что 13 мая она не соберет нас вновь. Елена Антоновна, скорее выздоравливайте, вы нужны всем нам и нашим детям. Пока Вы в Доме, не прервется связь времен.
Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель России