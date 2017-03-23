Кишиневские новости

Как нам сгладить имущественное неравенство

Модернизация бывает разная. В конце нулевых мы были сви­детелями словесного запуска технологической модерниза­ции (энергосберегающие лам­пы, «Сколково» и проч.). Сейчас ангажированная бюрократия пытается продавить институцио­нальную модернизацию (поли­тические изменения, реформа судебной системы и т.д.), одной из вех которой являются налого­вые новации. России же нужна третья разновидность модерни­зации, о чем ниже.

Минутка демагогии. В западных странах считается, что экономика служит развитию го­сударства и общества, а не наоборот. С таким же успехом впереди лошади можно поставить оборону с безопасностью или образование с культурой. Но у России всегда особый путь, потому более 140 млн человек населения бу­дут рвать жилы, чтобы горстка предпринима­телей ни в чем себе не отказывала.

Перейдем к третьему виду модернизации — социальным усовершенствованиям — и на­зовем их страшным сном олигархов.

Итак, по пунктам.

Введение прогрессивного НДФЛ.

Сегодня российское общество волнуют непомерные, на его взгляд, вознаграждения топ-менеджмента крупнейших компаний, прежде всего с госучастием. Хотя волновать должно не то, сколько заработал тот или иной имярек, а сколько он заплатил налогов.

Введение прогрессивной шкалы подо­ходного налога снизит неравенство доходов. Это как же надо ненавидеть собственный на­род, чтобы отказывать наименее обеспечен­ным слоям занятого населения в дополни­тельных нескольких тысячах рублей, которые те не выведут в офшоры, а потратят на еду и одежду для себя, родителей и детей!

Восстановление налога на наследова­ние (дарение).

Наш социум привычно пеняет на итоги не­справедливой приватизации, но гонит прочь саму мысль о налогообложении наследова­ния производственных активов, доставшихся нынешним собственникам нелегитимными способами.

До 2006 года наследство облагалось на­логом по ставке от 3 до 40% в зависимости от налогооблагаемой базы и степени родства. Восстановление упраздненного прогрессив­ного налога уменьшит на этот раз не нера­венство доходов, а имущественное неравен­ство.

За рубежом максимальная ставка про­грессивного налога на наследование (даре­ние) ныне составляет: в Германии — 30%, в Великобритании — 40%, в США — 55%, во Франции — 60%. И это в условиях значительно возросшего в последнее время неравенства на Западе! Всюду сформулирован необлага­емый минимум, позволяющий абсолютному большинству граждан либо не платить налог вовсе, либо уплачивать его по минимальным ставкам. К слову, верхняя ставка налога на на­следство в США в период с 1932 по 1980 год составляла от 70 до 80%, а федерального по­доходного налога — в среднем 81%. Во вто­ром случае — без учета подоходного налога на уровне штатов, взимавшегося по ставке от 5 до 10%.

Прогрессивный налог на капитал.

Еще одним способом сглаживания иму­щественного неравенства может быть введе­ние прогрессивного налога на капитал (нало­гообложение дивидендов, купонных выплат, процентов по большим вкладам, арендной платы за использование производственных активов) — мера, нашедшая свое примене­ние во времена американской Великой де­прессии. В России, учитывая грабительский характер приватизации, прогрессивный на­лог на капитал имеет для справедливости не­меньшее значение, чем прогрессивный подо­ходный налог.

Все развитые национальные пенсион­ные системы выстраиваются на основе меж­поколенческой солидарности: работающие содержат пожилых, а бюджетные дотации и индивидуальные пенсионные накопления слу­жат вспомогательными элементами системы. Даже в самых благополучных по развитости пенсионных институтов государствах до двух третей пенсионеров полностью зависят от го­сударственных пенсионных систем.

Ключевым элементом системы обяза­тельного пенсионного страхования выступают страховые актуарные расчеты. Россия во из­бежание неминуемого бюджетно-пенсионного фиаско должна вернуться к этим принципам, даже если это будет связано с ростом ставок взносов. Взносы — не налоги и не благотвори­тельность, а часть оплаты нашего труда.

Насколько существенными будут допол­нительные затраты? По итогам 2016 года со­вокупная оплата труда составила 46,6% ВВП. Увеличение ставки пенсионных взносов на 2 п.п. добавит к себестоимости продукции порядка 0,9%, на 4 п.п. — менее 1,9%. Кри­тичны ли вновь образующиеся расходы? Нет — бизнес включит их в себестоимость либо без линейного увеличения, либо с частичным приростом. В противном случае предприни­мательское сообщество должно быть готово к будущему неизбежному повышению налогов, значительная часть которых пойдет на содер­жание граждан старших возрастов.

Конфискационная амнистия капиталов или, на выбор, пересмотр итогов приватиза­ции.

Россия вскоре получит доступ к финансо­вым базам практически всех офшоров мира, и сокрытие доходов от налогов станет секре­том Полишинеля. Новая амнистия капиталов должна преследовать цели как возвращения денег в Россию и их дополнительного налого­обложения (такой подход частично реализо­ван в Законе о контролируемых иностранных компаниях), так и национализации авуаров в случае умышленного сокрытия.

В 1990-е годы псевдорыночные реформы в России вместо позитивных перемен приве­ли к крайне неблагоприятным последствиям, в частности, к категорическому неприятию итогов приватизации. В условиях государ­ственного капитализма, насущной фазы раз­вития нашей экономики, справедливой была бы конструкция, в которой права собствен­ности на компании сырьевого сектора стали бы преимущественно государственными. В данном случае национализация должна быть возмездной, но по остаточной, а не рыночной стоимости некогда приватизированных пред­приятий.

Холодный пот от таких снов кое-кому из читателей обеспечен. Просыпайтесь, хозяе­ва жизни, и возрадуйтесь — прислушайтесь, как птички за бронированным окном щебечут: «22», «22», «22»…