Кишиневские новости

Валерий Осталеп: «У наших властей есть еще целый год для глупостей»
Авторитетный эксперт оценил нынешнюю ситуацию в Молдове и перспективы ее развития
Директор Института дипломатических исследований и проблем безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп отличается неординарностью суждений и способностью очень точно прогнозировать развитие событий. Отом, что сейчас происходит в политической жизни страны, и куда нас может это привести, мы поговорили с Валерием Ивановичем в гостиной «МК» в Молдове.
Проевропейцы сами укрепляют позиции Додона
— Давайте начнем с недавнего демарша наших властей в сторону России. Правящее большинство обиделось на Москву за то, что высокопоставленных чиновников задерживают и досматривают на въезде и выезде. Им даже рекомендовано воздержаться от поездок в Россию. Чем, по- Вашему, это вызвано на самом деле?
— Это звенья политической игры определенных лиц, не имеющей ничего общего с внешнеполитическими интересами Молдовы. Раз этому придали такую форму – послу даже не министр иностранных дел ноту вручал, а премьер и спикер, значит, хотели показать экстраординарность происшествия. Этот демарш адресован не нам, жителям Молдовы, а двум сторонам – Москве и Вашингтону. Думаю, что происходит что-то, чего мы не знаем, и это касается отдельных персон. И это сигнал Москве: перестаньте прессовать. Если Москва не услышит, можно будет поклониться Вашингтону: видите, мы же заявляли протесты. Не забудем, что уже несколько лет наши пограничники останавливают и досматривают, а то и не впускают в страну и российских журналистов, и тех, кто едет в Приднестровье, и экспертов, и служащих ОГРВ. И то, что Москва так же поступает, – это общепринятый зеркальный ответ. Из всех видов построения отношений с Россией эта нота – наиглупейший шаг, какой только можно себе представить. Нужно сказать, что этим шагом власти резко укрепили позиции Додона. Президент теперь остался единственным представителем политического класса, который может разговаривать с Москвой, и он уже об этом заявил. И будет впредь эксплуатировать эту ситуацию. Потому что как дальше нашим проевропейцам быть? Сами себе все пути отрезали, а потом сами себе скажут: а теперь мы будем ездить? Думаю, что публичной реакции Москвы мы вообще не услышим, кроме сарказма по поводу нашей провинциальной игры во внешнюю политику.
Каждый поступок демократов их ослабляет
— Как Вы оцениваете инициативу демократов об одномандатной избирательной системе?
— Думаю, что выборы пройдут по смешанной системе: 50/50. Демократы понимают, что в существующих реалиях и сегодняшней системе у них нет никаких шансов остаться у власти. И объявленная одномандатная система для них тоже довольно рискованна, так что они будут использовать ее как инструмент торговли для достижения компромисса в виде смешанной системы. Но и Додону, и социалистам сейчас совершенно невыгодно отказаться от имиджа партии, в создание которого вкладывалось столько сил и средств, и заняться продвижением исключительно отдельных личностей. У них на севере и в Гагаузии есть определенные человеческие ресурсы, но ясно, что не на всей территории страны. А в случае одномандатной системы в каждом округе надо иметь несколько кандидатов, плюс их надо раскручивать, вкладывая огромные деньги.
— Каким же будет следующий парламент? Демократы останутся решающей силой, или произойдет их заметное ослабление?
— Реально попасть в следующий парламент могут демократы и их выдвиженцы, социалисты и их выдвиженцы, а дальше остается гадать: пройдет ли Майя Санду? Даже если теоретически и пройдет, создавать альянс с демократами она не может. Предположим, что пройдут эти три силы. В таком варианте Санду ждут нелегкие времена, ее будут ослаблять. Но самые больше проблемы не у нее, а у ПСРМ. Партия в парламент в любом случае попадает, поэтому и ее начнут ослаблять всеми способами. Но у демократов есть один минус: что бы они ни делали, это их позиции ухудшает, любой поступок вызывает в обществе отторжение. Это надо умудриться так заниматься политикой! И дальнейшие шаги будут такими же. А поскольку расти им некуда, они будут стараться делать так, чтобы падали другие. Тут многое зависит от Додона, от его хитрости, политической силы и разумности. Пока ему удавалось переигрывать соперников. ДП, как бы ни билась, не сможет занять доминирующие позиции в будущем парламенте, и придется с кем- то создавать альянс. Демократы большие специалисты по торговле и переговорам, это показал опыт прошлых лет.
И социалисты, и демократы вынуждены учитывать силу друг друга. Однако и для ДП, и для ПСРМ опасно вступать в открытое противостояние, и эти два корабля на узкой мелеющей реке Днестр пока пытаются по возможности не соприкасаться. Но если совсем не трогать Додона, это очень опасно для власти. Она будет вынуждена что-то делать, и у нее есть целый год для глупостей.
В Кишиневе нет желания решать приднестровскую проблему
— Недавно, побывав в Москве, председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба публично заявил, хоть и с оговорками, что можно было бы начать обсуждение с молдавской стороной политического статуса Приднестровья. Раньше на Левобережье об этом и слышать не хотели. Что это значит? России надоело нести старый чемодан без ручки в виде Приднестровья, или она хочет поддержать Додона?
— Представьте себе, что такое для России по значимости Молдова и Приднестровье. Это маленькое село на карте различных проблем, существующих вокруг России. Никого в Москве не интересуют Приднестровье и Кишинев по отдельности. Есть вопрос сохранения российского влияния, присутствия российских солдат здесь из геополитических соображений и невступления Молдовы в НАТО. Раз в полгода-год происходят какие-то события: то выборы в Кишиневе, то в Тирасполе, и начинается тактическая игра. Додон сделал конкретные шаги, побывал в Тирасполе, встречался с Красносельским, обсуждал проблему с Путиным. От приднестровцев тоже нужны какие-то подвижки, по крайней мере, на словах.
Но вообще вся эта история будет длиться очень долго, потому что в Кишиневе нет никакого желания что-либо решать. В Приднестровье есть несколько серьезных по местным меркам людей, которые контролируют 400 км границы – это очень внушительные денежные ресурсы и инфраструктура. Просто так свою финансовую «независимость» они отдавать никому не собираются, потому что она выражается в конкретных материальных ценностях. А у населения там есть и страх от наших бредней, и идеологические и культурные разногласия, и противостояние Россия-НАТО, Россия-Румыния, русский-молдавский-румынский языки. И чтобы этой проблемой на самом деле заниматься, нужна политическая воля. Если бы Путин увидел в Кишиневе конкретных людей, которые думают о своей стране, и у них есть возможность на ситуацию влиять, можно было бы реально двигаться вперед. Сегодня разговор ведут с Додоном, но в Москве прекрасно понимают, что всей полнотой власти он не обладает. Поэтому все делается осторожно. Сейчас идет подыгрывание, но пока не появится класс людей с твердыми взглядами, концепцией и властью, ничего с места не сдвинется. Да и тогда будет непросто. Те люди, о которых мы упомянули, так легко не сдадутся, даже если получат настоятельные рекомендации из Москвы. Им надо будет что-то предложить взамен, но об этом сейчас вообще никто не думает. Я не вижу сегодня у нас хотя бы 10- 50-100 человек, которые хотели бы этим заниматься.
— Почему Плахотнюку так важно выстраивать отношения с Москвой, если правящее большинство в принципе делает ставку на Запад? Это какие-то бизнес-интересы или что-то другое?
— На Западе проевропейцы никакие не свои. Известно, какова любовь наших западных партнеров: утром они жмут тебе руку, а вечером горло. И наши власти прекрасно понимают, что эта «любовь» в любой момент может закончиться. От России мы зависим и в плане энергоносителей, и в плане рынка сбыта, и рынка труда, Приднестровской проблемы и многого другого. И если в какой-то момент Москве понадобится перейти от рукопожатий к другому виду соприкосновения, мало никому не покажется. Поэтому проевропейцам надо выстраивать какие-то отношения с Россией, но у них не получается, и они переходят к откровенным глупостям. А у Москвы Молдова не в приоритете. Интересы России здесь так или иначе, с нашим участием или без него, реализуются. Военное присутствие российской армии обозначено (количество солдат значения не имеет). Когда наши деятели кричат о необходимости вывода этого контингента, я хотел бы спросить их вот о чем. Допустим, завтра военные уйдут. Что дальше? Кто будет охранять склады с оружием в Колбасне, кому их передадут? Вы возьмете на себя такую ответственность? Или начнете торговать их содержимым?
Стратегии у властей нет
— О коррупции. Что сегодня у нас происходит на самых верхах? Власть назначает чиновников и отправляет их «на кормление», заранее давая индульгенцию на воровство и мошенничество?
— Сегодняшняя власть прекрасно сознает, что она не результат легитимного волеизъявления народа. Но для нее это, как признался господин Канду, не имеет значения. Однако проевропейцы плохо знают историю, поэтому выстраивают систему, которая их в итоге и сожрет. Они ориентируются исключительно на то, что происходит сейчас, не заглядывая в будущее, на этом построена их тактика, а стратегии у них нет. Проблема в том, что чиновники ничего не умеют делать и боятся потерять свое кресло, статус, а для их сохранения готовы на все.
С таким контингентом на определенном этапе очень легко работать, но когда тебя снимают, он не пойдет заступаться, а первым в тебя плюнет. А если ты не свой, не член команды, то у тебя не только нет перспективы, тебя очень скоро съедят. Ни одно государство в таких условиях развиваться не может.
— После всего сказанного Вы верите в будущее нашей страны?
— Безусловно. Самая большая проблема у нас – потеря человеческих ресурсов. Но такая же картина и в Европе. США, Израиль и частично Китай притянули к себе большую часть интеллектуального капитала. А если за проблему взяться, за несколько лет процесс можно повернуть вспять.
— И сколько времени, по-Вашему, нам потребуется, чтобы стали хотя бы вырисовываться контуры улучшения ситуации?
— После того, как изменится политический класс, это произойдет довольно скоро. Говоря о политическом классе, я имею в виду критическую массу людей, мыслящих по-государственному. И тогда года через два я вижу реальные серьезные изменения, не связанные с сегодняшним политическим классом.
Елена РОЙТБУРД.