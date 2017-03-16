Кишиневские новости

ЮРА- МИРОТВОРЕЦ
Юрий ШЕВЧУК: «Дождусь ли я момента, когда наш президент скажет: «Ребята, да здравствует творчество!»
Это какие-то магические два слова — Юрий Шевчук. Скажешь, и сразу всё понятно. Не нужно задавать вопросы, что-то пояснять. Он весь как на ладони. Что думает, то и говорит. Вернее, поет. Но все-таки разговор был, слово сказано, вылетит — не поймаешь. Юра-музыкант превратился в философа? Да он и был им всегда. Просто немного повзрослел. Самую малость.
— Вы хотите говорить о музыке. Политика вам совсем надоела?
— Да нет, мы же живем в нашей стране, куда ж тут без политики. Просто хотелось о музыке поговорить, потому что политики очень много сейчас, согласитесь. Как откроешь Facebook, вываливается такое… Столько злобы, драк, войны. От этого устает наш человек, да. О музыке мы как-то меньше стали разговаривать. Музыкальных журналов почти не осталось, хороших радиостанций мало, где мы слушаем живую, актуальную музыку. На ТВ то же самое. С музыкой у нас проблема, мне кажется. А музыка, она ведь человеку прибавляет только хорошее, правильно?
— Это смотря какая музыка. Вы говорите, что политики у нас много. А я вижу, что вас в этой политике в последние годы стало мало.
— Включите телевизор, у нас в стране политологов уже больше, чем слесарей. Вы знаете, когда случилась война на Украине, эта трагедия, я переживал ее как личное горе. Тяжело. И сейчас болит, конечно. Смотрите, мы в 13-м году проехали всю Украину с «ДДТ». Начали со Львова, закончили в Луганске и везде видели замечательных людей, говорили, что политики ссорят нас, а мы им не поддадимся, Россия, Украина — братья и сестры. И нам в ответ — да!!! Я все это помню, как вчера было. И я в очередной раз задумался, могут ли влиять искусство, музыка на настроение людей в такие жестокие времена.
— Говорят, что не могут вообще никак, что это все придумано. Что человека, по сути, уже не изменишь в этом смысле.
— Вот это меня и мучило, хотел даже слезть со сцены… но «Когда умирают люди, они поют песни» — есть такая строчка у Хлебникова. Она для меня оказалась важной, т.е. делай свое дело, несмотря ни на что. Написалось много нового. Материал еще не издан, правда. Играем иногда на концертах. И как раз работа в студии, она где-то помогла нам выжить, это факт. Да и над песней ты размышляешь долго и нудно, и каждое слово у тебя выверено многочасовыми размышлениями, и вот за сказанное уже как бы не стыдно. А болтануть можно легко… Сейчас болтовни много.
— Но в идет реальная гражданская война. Правда, люди не сходят с дивана, но уже как бы на войне.
— Но самое главное, что никто не в силах своих оппонентов убедить ни в чем, никто друг друга не слышит. А на концерт приходят, и там мы говорим с залом. У нас не монолог, диалог с людьми. Мы говорим о мире и войне, о добре и человечности, которую нельзя нам потерять. Это очень важные вещи, и на концертах они происходят. Поэтому в последнее время я выбрал гастрольную жизнь и живое общение с публикой, с людьми.
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— Но тот человек, которого зовут Юра-музыкант, выступивший когда—то перед Путиным, сказал, что нужна свобода митингов, демонстраций, и нынешний Юрий Шевчук — это уже в чем—то разные люди? По-моему, вы пересмотрели даже эти свои взгляды. Я не прав?
— Нет, я считаю, что сейчас, как и тогда, при разговоре с Путиным, свобода нам всем необходима, не стоит ее так бояться. Вы помните, лет 20–30 назад на каждой второй заднице был американский флаг, да? Все мечтали об Америке. Это был один крен, который мне тоже не нравился. Но сейчас другой крен, сейчас просто полная тотальная война со всем окружающим. Это тоже какой-то огромный, страшный перегиб или свал в какую-то тупиковую яму. Я за золотую середину. Мы должны все лучшее брать у мира и оставлять все лучшее, что есть в нас. Вот когда мы нащупаем эту дорогу, когда не будет этого маятника — то тотальный консерватизм, то олигархический либерализм, то еще что-нибудь… Вот этого я жду от нашей страны — нормального эволюционного развития. А развития без свободы быть не может. Я жду такого момента, когда наш президент или другой какой начальник что-то перепутает — и по всем ящикам скажут: все, ребята, да здравствует творчество! Нам творчества не хватает, нам страну надо поднимать. Нам не воевать надо, а строить дороги, бороться с коррупцией, поднимать ч е л о в е к а , образование, м е д и ц и н у . Дарить творчество друг другу, создать условия в стране для него — тогда действительно Россия поднимется очень с е рьезно, у нас все для этого есть. Но об этом нигде ничего не говорится, вот это меня удручает. И творчество без свободы не может существовать, так же, как и любовь. Вот я на концертах и говорю, что три слова — любовь, творчество, свобода — это совершенно связанные друг с другом вещи. А человек униженный, необразованный, озлобленный не будет этим заниматься.
— Но вы—то прекрасно знаете, что по сравнению с советским временем свобода творчества сейчас есть. Может, немного куцая, в чем—то суверенная, но все—таки есть. Разве не так?
— Вы имеете в виду музыкантов, художников? А я имею в виду еще и изобретателей, науку, промышленность, постиндустриальные технологии.
— Да, это другое. Как в Америке.
— Не знаю. Бог с ней, с Америкой. О себе надо думать. Нам необходимо построить новое гражданское общество на основе свобод гражданских, свободы личности, современной экономики, ну важных вещей. Человек не раб, пора отойти от этого примитива векового, хватит уже. У нас тысячу лет тягловый народ — с одной стороны, а с другой стороны — князья да бояре. Нужно эти заборы убрать, просто закатать в асфальт эту яму, где начальник — наше все.
— Но вам не кажется, что то, о чем вы говорите, и есть русская матрица, такой замкнутый бесконечный круг. И, может быть, благодаря этой матрице Россия до сих пор существует. Потому что когда идет полная свобода, Россия распадается.
— То есть вы против?
— Нет. Я просто спрашиваю. Потому что я сомневаюсь…
— В том-то все и дело. Поймите, что свобода это тогда, когда ты не мешаешь дышать другому. Лозунгов о свободе и демократии было много, а под ними люди с трудом еду для детей добывали… Поэтому у нас большинство боится свободы. Напугали в 90-е. Вот современный человек наш замечательный и живет далеким прошлым. Мифологией. Прошлое он вроде помнит, там тепло, там хорошо было. В СССР хоть была зарплата 100 рублей в месяц, но зато все было поровну, спокойно, тихо… У нас боятся будущего. Потому что оно страшно, его невозможно потрогать, пощупать, взять на зуб и т.д. А бояться перестанут, когда поймут, что меняться надо, и доверять начнут реформаторам, если они это заслужат, а теперь это сделать очень непросто…
— Свобода не та, которая дается сверху. По капле из себя раба надо выдавливать.
— Безусловно. Конечно, нынешняя власть — это отражение многих из нас, наших народных представлений о коллективном величии с императором во главе. Но я и говорю, что жизнь надо, наверное, мягко, не радикально, но менять. Направление мысли общественной, идей государства — в сторону ХХI века, научно-технического прогресса. И другого пути я не вижу. Ну будем воевать с утра до ночи со всеми, и что дальше? На Китай нападем?
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— Согласитесь, нынешнее время для русского рока не очень приспособлено. Это не то, когда вы играли еще в Уфе в подвалах, а потом в перестройку, в Питере, когда рок был очень нужен и востребован. Сейчас уже другое время.
— Вы говорили выше о внутренней свободе… Тогда, в конце 80-х, в 90-х, мы за нее бились, и очень много ребят полегло. Сейчас как раз таких, мне кажется, гораздо меньше стало — в результате пропаганды новой социальной коллективизации и т.д. Конечно, страна изменилась. Начальство не желает ничего нового, кроме дорогих иномарок. Вот посмотрите, сейчас на эстраде да здравствуют старые песни, старый нафталин. Помните, сколько критиковали новогодние программы?
— Но эти подписи против Пугачевой, сто тысяч! Что нужно народу, до сих пор никто не знает. Сейчас застой в мозгах какой-то образовался.
— Пугачева ни при чем, она замечательная певица, но режиссеры этих программ могли бы для контраста и талантливую молодежь подтянуть. Да, застой. А мы начали беседу с вами, что серьезной интересной музыки сейчас не услышишь и не увидишь ни по телевидению, ни по радио по большому счету. Укатали рок-н-ролл, загнали в угол. Потому что рок-н-ролл стал опасен в эту эпоху. Рок-н-ролльщик человек неуправляемый, он что думает, то и говорит. Он не живет, не мыслит по указке, он видит реальность и выдает песни на-гора. Поэтому я считаю, что рок, может, и не взорвал бы сейчас страну, но был бы более популярен, если бы о нем больше писали в СМИ, показывали по телевидению.
— Но вы же не за то, чтобы рок-н-ролл насаждать, как картошку, сверху?
— Нет, конечно, но хотя бы поровну: треть эфира — попса, треть джаз, хорошая классическая музыка, авторская песня и треть — рок-н-ролл. Общество было бы тогда гораздо богаче, нежели когда одна попса.
— Когда вы играли рок—н—ролл, это было очень честно. А теперь многие рокеры думают: а против чего бороться? Мы едем куда хотим, за границу — пожалуйста, деньги зарабатываем, за что боролись, то и получили. Так зачем выходить на баррикады? И не выходят уже.
— Согласен, в моей новой песне есть слова: «У любви рок-н-ролльной размыты края, чем банальней аккорды, тем теплее моря». Но не все же только о себе думают. Есть люди, которые поют о том, о чем у других болит. Их немало. Есть масса молодых групп интереснейших, которые поют и на злобу дня, и пытаются философски смотреть на вещи, изучать нашу жизнь, вносить в нее какие-то новые ноты свежие. Но сейчас молодой группе вообще не пробиться к большой аудитории. Только YouTube.
— YouTube — это очень хороший ресурс сейчас, почему бы и нет?
— Да, но мало народу ковыряется в ��YouTube, очень мало.
— Юр, в 148—миллионной России миллионы ковыряются в YouTube, я вам точно говорю.
— Миллионы миллионами, но этого мало. Простой человек, выживая, приходя с работы, ест макароны и включает ящик. Это очень печально, да. Но у него нет ни сил, ни времени искать какую-то информацию. Фильтры упали. Если раньше были эстетические и этические интеллектуальные векторы и по ящику, по радио давалась информация, что важно послушать, то сейчас этого ничего нет.
— Просто раньше эстетические и этические фильтры назывались цензурой, против которой вы боролись, и правильно делали. С другой стороны, мы сейчас видим, что кино без цензуры, например, просто упало. Цензура тогда ведь убирала не только политику, но и пошлость, которой сейчас полно.
— Я не говорю о цензуре. Я говорю о вас, музыкальных журналистах, которые концентрируют наше внимание на действительно интересном. Просвещения мало. Но времена меняются, завтра будет завтра. Посмотрим, поживем — увидим. Мы еще не такие старые с вами.
Александр МЕЛЬМАН.