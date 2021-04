Недельная «пробка» в Суэцком канале, образовавшаяся в прошлом месяце, привела к видимому из космоса загрязнению окружающей среды. Об этом пишет ВВС.

Когда контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале, сотни суден по обе стороны так же остались без движения. Это привело к ощутимому выбросу оксида серы, который является продуктом горения топлива судовых двигателей. Соединение оксида серы обладает резким запахом и токсично в высоких концентрациях. Вследствие затора на Суэцком канале норма содержания соединения в атмосфере была превышена в пять раз. Напомним, что контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал 23 марта, движение по торговому пути удалось восстановить только спустя неделю.