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Газета "Кишиневские новости"

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«Пробка» в Суэцком канале привела к серьезному загрязнению среды

«Пробка» в Суэцком канале привела к серьезному загрязнению среды
14 апреля
22:18 2021
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Недельная «пробка» в Суэцком канале, образовавшаяся в прошлом месяце, привела к видимому из космоса загрязнению окружающей среды. Об этом пишет ВВС.

Когда контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале, сотни суден по обе стороны так же остались без движения. Это привело к ощутимому выбросу оксида серы, который является продуктом горения топлива судовых двигателей. Соединение оксида серы обладает резким запахом и токсично в высоких концентрациях. Вследствие затора на Суэцком канале норма содержания соединения в атмосфере была превышена в пять раз. Напомним, что контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал 23 марта, движение по торговому пути удалось восстановить только спустя неделю.

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