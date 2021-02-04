Ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук узнали, почему территория, где располагается крупнейшая на планете пустыня, стала такой.

Исследователи изучили донные отложения в заливе Сирт Средиземного моря на территории Израиля. Там обнаружились остатки растений и древних моллюсков. С помощью компьютерной модели специалисты выяснили, что примерно сто шестьдесят тысяч лет назад по территории Сахары протекали несколько рек, благодаря чему почва была плодородной и нынешняя пустыня представляла собой цветущий сад.

Все изменилось, когда в результате колебаний Земли течение рек изменилось, и все вокруг постепенно высохло, сообщает potokmedia.ru.