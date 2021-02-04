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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Когда-то Сахара была цветущим садом

Когда-то Сахара была цветущим садом
04 февраля
19:08 2021
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Ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук узнали, почему территория, где располагается крупнейшая на планете пустыня, стала такой.

Исследователи изучили донные отложения в заливе Сирт Средиземного моря на территории Израиля. Там обнаружились остатки растений и древних моллюсков. С помощью компьютерной модели специалисты выяснили, что примерно сто шестьдесят тысяч лет назад по территории Сахары протекали несколько рек, благодаря чему почва была плодородной и нынешняя пустыня представляла собой цветущий сад.

Все изменилось, когда в результате колебаний Земли течение рек изменилось, и все вокруг постепенно высохло, сообщает potokmedia.ru.

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