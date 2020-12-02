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Газета "Кишиневские новости"

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Пример Греты Тунберг оказался заразительным

02 декабря
19:51 2020
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Хотя с началом пандемии энтузиазм Греты Тунберг, которая активно борется с глобальным потеплением, поутих, и ее выступлений не слышно, пример юной защитницы природы оказался заразительным. Так, шестеро португальских школьников и студентов обратились в Европейский суд по правам человека, требуя от правительств тридцати трех европейских стран предпринять меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Обычно ЕСПЧ такие иски не принимает, но на этот раз от обычной практики было сделано отступление. Дело в том, что заявители обвинили власти государств континента в том, что они бездействуют в борьбе с глобальным потеплением, лишая тем самым молодежь здорового будущего.  

Именно португальцы выступили в качестве истцов потому, что в этой стране не так уж много крупных промышленных предприятий, на долю которых приходится значительная часть вредных выбросов. Поэтому она не может нести ответственность за значительное увеличение уровня углекислого газа в атмосфере, а последствия глобального потепления ощущаются в Португалии достаточно сильно.

Любопытно, что ЕСПЧ уже выдал разрешение на привлечение к ответственности правительств Германии, Франции, Великобритании и Греции. На очереди, надо полагать, другие страны, к которым предъявлен иск. Но это не значит, что процесс начнется в ближайшие дни. Каждому правительству- ответчику предоставляется трехмесячный срок, чтобы либо договориться с истцами, либо дать ответ по существу вопроса.

Кстати, обращение в Европейский суд по правам человека требует немалых затрат. Поэтому заявители объявили сбор добровольных пожертвований. Сегодня на их счету уже около семнадцати тысяч долларов, сообщает NBC News.        

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