Челюстной сустав человека – один из самых сложных в организме, связывающий нижнюю челюсть с черепом. Если этот сустав повреждается в результате травмы или из-за врожденного порока, без операции не обойтись, и обычно врачи используют протезы или материалы доноров. Но такая замена, как правило, недолговечна.

И вот теперь ученым из Колумбийского университета в США удалось чуть больше, чем за месяц, вырастить челюстную кость из стволовых клеток свиньи. Их получили из жира путем липосакции. В качестве основы использовали кости коровы.

Когда новые челюсти сформировались, их пересадили свиньям, у которых удалили их собственные суставы. Животные практически сразу стали нормально употреблять пищу. Авторы разработки наблюдали за свиньями с имплантами в течение полугода и убедились, что отторжения пересаженных костей не произошло, а коровьи кости просто рассосались без вреда для нового сустава.

Следующий этап – испытания на людях. Уже есть шесть добровольцев, страдающих врожденным дефектом прикуса, сообщает «Daily Mail».