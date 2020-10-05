Вторник, 6 октября 2020, 05:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Лана Дель Рей разозлила фанатов, проигнорировав опасность Covid-19

05 октября
21:51 2020
Версия для печати

Лана Дель Рей вызвала гнев своих фанатов, заявившись на автограф-сессию в Калифорнии в защитной маске-сетке, пишет ВВС.

Поп-дива должна была зачитать несколько отрывков из своего нового сборника стихов «Violet Bent Backwards Over the Grass» и раздать автографы фанатам во время бранча крупнейшей компании по продаже книг в США «Barnes and Noble». На мероприятии Дель Рей показалась в блестящей маске-сетке, которую на ней ранее можно было увидеть во время фотосъемки для обложки журнала «Interview magazine». Подобного рода маска не способна защитить от заражения или распространения Covid-19, что вызвало волну негодования и обеспокоенности со стороны поклонников творчества певицы.

По заявлению организаторов автограф-сессии, Лана прошла тест на коронавирус и получила отрицательный результат, во время мероприятия она находилась на расстоянии трех метров от пришедших. Тем не менее, по завершении официальной части мероприятия, певица сфотографировалась с несколькими фанатами.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,800,00%
EUR19,81+0,01%
GBP21,830,00%
UAH0,590,00%
RON4,06+0,02%
RUB0,21–0,04%

Курсы валют в MDL на 06.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд