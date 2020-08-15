Климат возвращается к показателям, отмечавшимся около 130000 лет назад

Ученые-климатологи проанализировали, какой была Арктика во время последнего межледникового периода. Тогда на Земле в среднем было на 1-2 градуса теплее, а уровень моря – примерно на десять метров выше, чем сейчас. И льда в Заполярье почти не было.

Дело в том, что весной и летом на поверхности ледников образовывались озера талой воды. Это уменьшало способность льда отражать солнечные лучи (вода работала, как линза) и лед таял еще быстрее.

Сегодня климат имеет ту же тенденцию: среднегодовая температура и уровень моря неуклонно повышаются, что вызывает ускоренное таяние льда. По мнению ученых, уже к 2035 году Арктика может утратить свой статус царства льдов и остаться без ледовой шапки, сообщает ТАСС.

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