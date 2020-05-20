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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Кишиневский аэропорт должен вернуться к прежнему владельцу?

20 мая
14:01 2020
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Кишиневский аэропорт достался концессионеру абсолютно бесплатно, а свои инвестиционные обязательства он финансирует в том числе и за счет сбора в 9 евро, взимаемых с каждого пассажира. Такое мнение высказал экономический обозреватель Олег Косых в передаче «Acces direct» на телеканале NTV-Moldova.

«Пассажиропоток до коронавирусного кризиса приближался к 3 млн в год. Только по этой статье концессионер получал порядка 30 млн евро в год. За 49 лет эта сумма составит 1,5 млрд евро. При этом он обязался инвестировать порядка 240 млн евро. Получается, что заявленную модернизацию финансируем все мы – жители Молдовы, которые летают самолетами, а не инвестор, как это было заявлено. Мне кажется, такое положение дел не совсем справедливо», – считает Олег Косых.

По мнению экономиста Романа Киркэ договор о концессии Кишиневского аэропорта был подписан в нетранспарентных условиях, а государство в обмен на утрату контроля над прибыльным инфраструктурным объектом не получило ничего взамен.

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