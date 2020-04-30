У российского кредита в понимании проевропейской оппозиции, похоже, есть один большой недостаток — он из России. Ее лидеры настолько запугали свой электорат мифической “российской угрозой”, что сами стали бояться напуганных ими же избирателей. Из-за боязни лишиться их поддержки Санду за почти полгода премьерства, несмотря на неоднократные обещания, так и не посетила с визитом Москву, чтобы договориться о поставках российского газа, расширении торгово-экономического сотрудничества, решении социальных проблем почти полумиллиона работающих в России молдавских трудовых мигрантов, о других важных вопросах.

Оппозицию также не устраивает то, что благодаря Додону отношения с Россией, фактически замороженные при правлении проевропейской коалиции, восстанавливаются. Теперь не только президент, но и парламент, правительство включились в работу интеграционных структур на постсоветском пространстве. Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), активизировала взаимодействие в рамках СНГ.

“Результатом взвешенной внешней политики, которую проводит Додон, стало получение помощи как с Востока, так и Запада. Это принципиально важно не только с финансовой точки зрения, но и с политической”, — полагает глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683