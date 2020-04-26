Российские ученые нашли новый источник энергии для космических полетов на огромные расстояния

Специалисты Самарского университета разработали уникальный космический аппарат, который не нуждается в топливе. Это так называемый космический парусник, способный двигаться вперед за счет отражения поверхностью паруса потока солнечного света, он и выступает в роли двигателя. Причем расчеты показывают, что межпланетные корабли на таком «топливе» в состоянии совершать очень дальние перелеты – на орбиту Юпитера, например, или к Солнцу, а время работы космического паруса даже при достаточно высокой скорости практически неограниченно. Результаты исследования опубликованы в журнале «Advances in Space Research». До сих пор действие космического паруса испытывалось на моделях, но есть надежда, что вскоре он найдет применение и на практике.