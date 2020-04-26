Понедельник, 27 апреля 2020, 05:02

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Вместо топлива – солнечный свет

26 апреля
20:11 2020
Версия для печати

Российские ученые нашли новый источник энергии для космических полетов на огромные расстояния

Специалисты Самарского университета разработали уникальный космический аппарат, который не нуждается в топливе. Это так называемый космический парусник, способный двигаться вперед за счет отражения поверхностью паруса потока солнечного света, он и выступает в роли двигателя. Причем расчеты показывают, что межпланетные корабли на таком «топливе» в состоянии совершать очень дальние перелеты – на орбиту Юпитера, например, или к Солнцу, а время работы космического паруса даже при достаточно высокой скорости практически неограниченно. Результаты исследования опубликованы в журнале «Advances in Space Research». До сих пор действие космического паруса испытывалось на моделях, но есть надежда, что вскоре он найдет применение и на практике. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,300,00%
EUR19,80–0,03%
GBP22,65+0,07%
UAH0,670,00%
RON4,090,00%
RUB0,25+0,03%

Курсы валют в MDL на 27.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд