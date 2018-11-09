Побывать в Шотландии и не попытаться увидеть знаменитую Несси — совершенно непростительно

Собираясь в Шотландию, я намеренно решила не останавливаться в Эдинбурге и сконцентрироваться на Нагорье – самой поэтичной части страны. Неспроста же здесь происходит действие романов Дианы Гэблдон «Чужестранка», да и местные замки путеводители нахваливают на все лады.

Сегодня Нагорье – это не просто область с девственной природой, где склоны холмов зелены, а наглые овцы то и дело перебегают дорогу прямо перед автомобилем, но и гигантский павильон для натурных съемок исторических фильмов. Одна из любимых локаций киноделов – замок Дун. Местные жители в шутку называют его «самыми известными развалинами Шотландии», а девушки, смотревшие сериал «Чужестранка», опознают крепость безошибочно: она фигурирует в теленовелле как вотчина клана Маккензи, замок Леох.

Правда, завышенные ожидания стоит умерить еще на входе: снаружи Дун великолепен, зато внутри царит полнейшее запустение. Крепость оставили еще в XVIII веке, когда у здания обвалилась крыша, и ныне здесь сохранились лишь контуры былого: столовая с гигантским камином, средневековый туалет с окошками для вентиляции да часовня, где дамы молились, когда замок атаковали враги. Возможно, со временем Дун дошел бы до состояния жалких руин, но его спасли комики из «Монти Пайтон». В 1979 они сняли здесь фильм «В поисках Священного Грааля».

Ребята расшалились не на шутку: один зал превратили в обитель юных дев, пытающихся соблазнить рыцаря Галахада, другой – в Камелот: там облаченные в доспехи актеры отплясывали канкан прямо на столе. За подобное из любого приличного замка «Монти Пайтон» погнали бы, но в Дуне комедией остались довольны, а к записи аудиогида даже привлекли корифея труппы Терри Джонса. С тех пор режиссеры в Дуне – частые гости.

А вот замок Инверари – совсем другой коленкор. Ухоженный, потому что жилой. Недаром его покои стали декорациями для рождественского эпизода «Аббатства Даунтон». Владеет замком глава клана Кэмпбеллов герцог Аргайл. Снаружи Инверари – мрачноватая неоготика с признаками палладинства, зато внутри – классический богатый загородный дом. Предмет особой гордости герцога – коллекция оружия XVI–XVII веков, впрочем, гостиная с французскими гобеленами и викторианские спальни с фарфоровыми кувшинами для умывания меня впечатлили не меньше. Конечно, как и в любом приличном замке, здесь имеются свои призраки. Самый известный – дух молодой ирландской арфистки, убитой в 1644 году герцогом Монтрозом. Говорят, по ночам привидение музицирует то в спальне, то в гобеленовой гостиной.

К слову, далеко не все хозяева замков столь гостеприимны, как герцог Аргайл. Те же владельцы расположенной близ Инверари крепости Сталкер, что высится на острове в центре озера Лаич, пускают к себе туристов лишь по предварительной записи. Мы этим вопросом вовремя не озаботились, поэтому легендарным средневековым сооружением, за которое несколько столетий подряд бились кланы Маккоул и Стюарт, любовались с берега.

Следующий из увиденных нами замков – Эйлен-Донан – «снимался уже в мультиках». Крепостью на фьорде Лох-Дуйх вдохновлялись аниматоры «Диснея», работавшие над сказкой «Храбрая сердцем». По слухам, особенно им приглянулся каменный мост, выглядящий словно хвост спящего дракона. Эйлен-Донан – частное владение. В 1911 году полуразрушенное здание, принадлежавшее c XIII века клану Маккензи, выкупил меценат Джон Мак-Рэй-Гилстрап и полностью восстановил его.

Посчитав, что замков нам, пожалуй, хватит, мы устремились на остров Скай. Он соединен с большой землей мостом, который в любую погоду утопает в белесых облаках. Когда же выныриваешь из их ватного плена, невольно хочется зажмуриться: настолько все вокруг голубое и зеленое. Поросшие изумрудной травой утесы, которые тут называют истинно шотландским словечком «килт», да лазурное море с мелкой серебряной рябью. Единственное контрастное пятно – монументальные скалы Сторр, силуэт которых напоминает камбоджийский храм Ангор-Ват. У кромки моря – карьеры, где раньше добывали сырье для динамита. Сегодня они заброшены, да и вообще людей на острове меньше, чем коз или овец, а потому ничто не мешает предаваться иллюзии, будто ты – первый человек на земле. Дабы усилить ее, решаю искупаться в водопаде и спускаюсь к нему по извилистой горной тропе. Кстати, с водоемами в Шотландии связано множество легенд. Горцы верили, что в озерах обитают русалки, прекрасные девы Асраяи и келпи – опасные духи, способные принимать облик лошадей: оседлаешь такого коня, и он непременно утащит тебя на дно. Но главная звезда местных суеверий – чудовище озера Лох-Несс. И хотя сегодня водоем изучен вдоль и поперек, любители мистики сюда по-прежнему стремятся. После безуспешных попыток увидеть Несси и посещения набитого под завязку подделками музея монстра мы отправились посмотреть на подлинную достопримечательность Лох-Несса – руины замка Уркухарт. Впрочем, и там без Несси не обошлось. В замке нам сообщили, что монстра видел сам святой Коломба, крестивший в 565 году живших здесь пиктов. Между тем, ученые считают, что у озерных легенд Шотландии есть простое объяснение. Все дело в сейши – стоячих волнах, образующихся в местных водоемах. Когда смотришь на воду, замечаешь, что иногда она без видимой причины начинает колебаться. На Лох-Нессе мне сейши увидеть не удалось, зато я смогла наблюдать их на соседнем озере Лох-Ойч, где жаждущих сенсаций туристов в разы меньше, а оттого и в сказки веришь охотнее. Все-таки легенды Шотландии грубой коммерциализации не терпят, чудеса любят тишину, а на берегу Лох-Ойча она властвует безраздельно, нарушается лишь шелестом листьев вековых дубов, окружающих прозрачное озеро.

Юлия МАЛКОВА.