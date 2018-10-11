Кишиневская трагедия

В ночь с субботы на воскресенье Кишинев в буквальном смысле прогремел не только на всю республику, но и на всю Европу. В жилом доме высотой в 21 этаж в квартире на 16-м этаже прогремел взрыв.

По предварительной информации взорвался незаконно установленный газовый баллон – квартиры оборудованы электроплитами.

Взрыв унес жизни четырех человек: молодая женщина и ее четырехлетний ребенок погибли сразу, пожилой мужчина скончался в больнице, а во время разбора завалов в понедельник утром обнаружили тело еще одной женщины. Девять человек, в том числе один спасатель, были госпитализированы.

Всех жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали. Кто-то отправился к родственникам, кого-то приютили волонтеры, других разместили в больницах. Для тех, кто провел ночь у дома, оперативно была развернута палатка, а горожане практически сразу начали приносить для них теплую одежду и горячую еду. Теперь палатка используется для сбора гуманитарной помощи, она забита одеждой, обувью, предметами первой необходимости. Продукты прямо во дворе раскладывают по коробкам волонтеры. А кишиневцы продолжают нести сюда полные сумки, а кое-кто и чемоданы.

Как рассказала корреспонденту «МК» в Молдове руководитель пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, спасатели завершили укрепление несущих конструкций подъезда и теперь занимаются разбором завалов: бетонные перекрытия четырех расположенных друг над другом квартир обрушились и сложились, как карточный домик.

Жильцов, которым необходимо было забрать из квартир документы и личные вещи, впускали небольшими группами в сопровождении сотрудников инспектората. А специалисты Агентства технического надзора изучают состояние дома, чтобы вынести заключение: подлежат ли непосредственно затронутые взрывом квартиры восстановлению и не опасно ли вообще жить в других подъездах, которые на первый взгляд не пострадали.

В примэрии и правительстве объявили о выделении из резервных фондов денежных средств для оказания помощи семьям погибших, пострадавшим и оставшимся без крова. Решено также проверить все помещения, где используется баллонный газ. А прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Елена Ройтбурд

