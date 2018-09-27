В этом убежден высокопоставленный участник бизнес-форума

Одним из самых важных гостей, прибывших на Молдо-российский экономический форум «Новые горизонты сотрудничества», был уполномоченный президента России по защите прав предпринимателей и одновременно крупный бизнесмен, председатель Совета директоров ОАО «Абрау Дюрсо», экс-кандидат на выборах президента РФ Борис ТИТОВ. Борис Юрьевич дал эксклюзивное интервью корреспонденту «МК» в Молдове.

Одним из самых важных гостей, прибывших на Молдо-российский экономический форум «Новые горизонты сотрудничества», был уполномоченный президента России по защите прав предпринимателей и одновременно крупный бизнесмен, председатель Совета директоров ОАО «Абрау Дюрсо», экс-кандидат на выборах президента РФ Борис ТИТОВ. Борис Юрьевич дал эксклюзивное интервью корреспонденту «МК» в Молдове.

– Вы у нас впервые?

– Нет, я уже бывал в Молдове около года тому назад. Мы приехали небольшой группой, можно сказать, на разведку, познакомились тогда с Игорем Николаевичем Додоном, посетили несколько предприятий. Почувствовали атмосферу республики, и для нас это стало первым сигналом, что отношения развивать можно и нужно.

– С одной стороны Вы – представитель государства, с другой, одновременно, представляете бизнес, который часто с государством конфликтует. У Вас не происходит раздвоение личности?

– Нисколько. Для предпринимателей важно иметь партнера, посредника, который честно и открыто говорил бы обо всех существующих проблемах. Поэтому государство в омбудсменах заинтересовано, но и бизнес заинтересован тоже. Ему нужно решать проблемы. Это же нужно и государству, потому что и оно хочет, чтобы бизнес развивался. Я в первую очередь предприниматель и по своему прошлому опыту, и по образу мышления. Но когда президент выбрал в качестве омбудсмена меня и предложил занять эту должность, я согласился только для того, чтобы получить полномочия, то есть объединить усилия государства и бизнеса. Сегодня полномочия у нас есть, они установлены соответствующим законом, в каждом регионе имеется официальный представитель омбудсмена. Это позволяет нам на равных говорить с правоохранительными и контролирующими органами, отстаивая интересы предпринимателей на равных. До этого бизнесмены всегда были ущемленной стороной. Да, есть те, кто ради собственной прибыли нарушает законы, но в любой профессии встречаются плохие работники. Основная часть предпринимателей честно делает свое дело.

– Кем Вы чувствуете себя больше – политиком или бизнесменом?

– Конечно, я бизнесмен, но начал заниматься политикой, общественными делами, потому что видел проблемы. Пока эти проблемы по-прежнему не очень решаются, и бизнес – не нефтяной и не финансовый бизнес крупных компаний, а тот, что называется, от земли, все еще находится в непростой ситуации: 75% предпринимателей заявили, что с 2014 года их положение до сих пор не улучшилось, а около 50% сказали, что ухудшилась. Защищая их, я понял, что без системных политических изменений ничего не сделать, поэтому решил участвовать в выборах президента. Хотя я занял не последнее место, но и не первое, тем не менее, мы добились своего: получили возможность говорить о своих проблемах, использовали всю кампанию как площадку для изменения экономики страны.

– В чем отличие политика от бизнесмена?

– В бизнесе, в принципе, все можно рассчитать и спрогнозировать, хотя риски, безусловно, существуют. В политике все намного сложнее, это не система точных данных, а система настроений – общественных, личных, даже отдельных политических лидеров. Это нестабильная динамично развивающаяся система, в которой значительно сложнее выстраивать планы. Я немного научился работать в таких условиях за годы деятельности на потребительском рынке: компания «Абрау Дюрсо» должна продавать свою продукцию, а для этого надо понимать общественные настроения. В политике завоевание голосов – тоже, собственно говоря, покупка. Люди должны поверить тебе, признать твою программу и отдать свой голос, тем самым заплатив за ту работу, которую ты делаешь.

– Ваши собственные деловые интересы лежат в сфере виноделия. Как Вы видите сотрудничество в этой отрасли?

– Здесь есть огромный потенциал. В советские времена Молдавия производила 25% всей винодельческой продукции СССР, занимая по этому показателю первое место среди всех союзных республик. С тех пор потенциал не только не вырос, но, к сожалению, значительно сократился.

Конечно, во многом сыграла свою роль политика, но, если сотрудничество между нашими странами будет развиваться стабильно, потенциал может опять вырасти. Россия закупает огромные объемы и бутилированного, и базового вина. Один из путей сотрудничества – разливать в Молдове молдавские вина под российскими брендами и продавать, в том числе, в страны Евросоюза под маркой «Сделано в Молдове». Сегодня рассматривается вопрос о строительстве в Молдове предприятия по шампанизации местных базовых вин для последующей реализации как на российском, так и на европейском рынках – на оба Молдова может поставлять продукцию беспошлинно, тогда как в Европе российская облагается пошлинами.

– Чего Вы в целом ждете от бизнес-форума?

– Сегодня мы видим те ниточки, которые протягиваются между предпринимателями двух стран, уже загораются лампочки идей. Это касается крупных инвестиций в сельское хозяйство, в производство потребительских товаров, в машиностроение, в банковскую сферу, в экологию. Словом, очень широкий круг бизнесменов из разных отраслей, которые видят реальный потенциал сотрудничества.

Елена Ройтбурд

