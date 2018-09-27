Глава государства принял участие в пленарном заседании Молдо-российского экономического форума

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в пленарном заседании Молдо-российского экономического форума «Новые горизонты сотрудничества», который собрал около 200 представителей российского бизнеса и около 350 молдавских предпринимателей.

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в пленарном заседании Молдо-российского экономического форума «Новые горизонты сотрудничества», который собрал около 200 представителей российского бизнеса и около 350 молдавских предпринимателей.

Глава государства вместе с авторитетными российскими гостями откровенно и конструктивно обсудили перспективы углубления экономических связей между нашими странами. Также в ходе пленарного заседания участники наметили наиболее интересные для инвесторов направления.

Перед гостями и участниками экономического форума выступил Игорь Додон, обозначивший основные приоритеты и задачи:

Укреплять партнерство с Россией

– Рад приветствовать наших российских гостей и моих соотечественников, собравшихся на этом форуме, заинтересованных в углублении экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией!

Российская Федерация была, остается и будет стратегическим партнером Молдовы. На политическом уровне мы делаем все возможное, чтобы укреплять это партнерство.

Вопросы развития наших двусторонних межгосударственных отношений неоднократно обсуждались во время моих встреч с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Они и далее будут находиться в центре нашего диалога, который мы продолжим уже скоро – в рамках моего предстоящего официального визита в Российскую Федерацию. Важнейшей составляющей стратегического партнерства является экономическое сотрудничество. Девиз нашего форума – «Новые горизонты сотрудничества». Он очень точно отражает ту повестку, которую мы должны взять на вооружение и вместе воплощать в жизнь. Действительно, Республика Молдова располагает рядом благоприятных условий и экономических преимуществ. Но действительно и то, что мы не используем их в полной мере.

Остановить бегство граждан из страны

– Одно из таких преимуществ – это сравнительно стабильная макроэкономическая ситуация и рост основных показателей развития.

К примеру, годовая инфляция в августе этого года составила лишь 3,2%. Базовая ставка по операциям Национального банка – 6,5%, а средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам – всего 6,7%. Валовой внутренний продукт в последние несколько лет увеличивался в среднем на 3,4%. Рост экономики продолжается и в этом году. Это относительно позитивные тенденции.

Но каков итоговый результат? Становится ли Молдова экономически успешной и привлекательной для жизни страной? К большому сожалению, нет. Мы все еще не достигли даже того уровня развития, который был у Молдовы до распада Советского Союза. Наш ВВП по итогам 2017 года составил лишь 74% от ВВП 1989 года. ВВП на душу населения – чуть более 2 тыс. долларов США, что существенно меньше, чем в среднем в странах Европейского союза и в странах Евразийского экономического союза.

Уровень и качество жизни значительной части населения Молдовы настолько низки, что люди в буквальном смысле бегут от такой жизни, массово покидают страну.

По данным переписи 2004 года, в Молдове проживало 3 млн 383 тыс. человек, по данным переписи 2014 года – только 2 млн 998 тыс. человек. За десять лет население сократилось почти на 400 тыс. человек или на 11%. Но это еще не все. Из оставшегося населения около 700 тысяч уехали на работу в другие страны и живут там годами.

Все это свидетельствует о том, что макроэкономическая стабильность – это хорошо, но она – лишь условие для развития. А развития экономики, которое обеспечивало бы людей достойной работой, зарплатой, пенсией, качественным образованием и здравоохранением, привлекательными перспективами для молодого поколения, – такого развития мы не достигли.

Осуществить экономический прорыв

– Молдове нужна не просто стабильность и не просто рост экономики, а большой экономический прорыв. И такого прорыва мы должны и обязаны добиться в самые ближайшие годы. Нужно кардинально модернизировать экономику – вывести на новый уровень развития промышленный сектор, инфраструктуру, повсеместно внедрять новые технологические процессы.

Для этого необходимы очень крупные инвестиции. По нашим оценкам, в течение ближайших 2-3 лет в экономику Молдовы нужно ежегодно инвестировать не менее 1 млрд долл. США. Только тогда нам удастся совершить прорыв в успешное экономическое и социальное будущее. В течение последних лет ежегодный приток прямых иностранных инвестиций составляет менее 170 млн долл. США. Хочу отметить, что 10 лет назад – в 2008 году – объем прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы составил более 800 млн долл. США.

Уважать интересы своих партнеров

– Другое наше преимущество – это экономическая открытость. Годовой внешнеторговый оборот Молдовы практически равен ВВП.

Мы подписали Соглашения о свободной торговле со странами СНГ, Европейского союза, странами Центрально-европейской зоны свободной торговли и Турцией.

Считаю, что открытость в торговле, преодоление барьеров и препятствий, а не торговые войны и санкции должны лежать в основе международных экономических отношений.

Нужно уважать не только свои экономические интересы, но и интересы своих партнеров. К сожалению, Молдова не стала придерживаться этой простой и справедливой нормы, когда в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации со странами Европейского союза.

Замечу, что Договор о свободной торговле стран СНГ предусматривает проведение подобных консультаций.

В результате Российская Федерация ввела таможенные пошлины на целый ряд молдавских товаров и ужесточила систему выдачи разрешений для поставок нашей агропродовольственной продукции на российский рынок.

Восстановить исторический максимум в торговле

– Кто от этого пострадал? Наши производители и экспортеры. С 2013 по 2016 годы наш экспорт в Российскую Федерацию сократился на 400 млн долл. США. При этом экспорт в страны ЕС увеличился только на 200 млн долларов. Общий объем товарооборота с Россией за этот период снизился почти в 2 раза.

В прошлом году нам удалось остановить спад в двусторонней торговле. Товарооборот вырос на 7,5%, экспорт – на 9% и импорт – на 7%. Однако достичь прежних объемов пока не удалось. Мы должны не только восстановить исторический максимум в нашей взаимной торговле, который составлял 1,5 млрд долл. США, но и обязательно превзойти этот показатель.

Кроме количественных, во взаимной торговле есть проблемы качественные. Речь идет о товарной структуре торговли, которую нужно качественно менять. А для этого необходимо активизировать инвестиционное сотрудничество. В Молдове зарегистрировано около 1000 предприятий с российским капиталом.

Но объем инвестиций в капитал этих предприятий явно недостаточен. Он составляет всего 8% от общих вложений в капитал компаний с иностранным участием.

По данным Евразийского банка развития, общая сумма накопленных в Молдове прямых российских инвестиций равна 700 млн долл. США. Это всего 1% от прямых российских инвестиций, осуществленных в странах СНГ. Дорогие друзья, эти цифры говорят о том, что Молдова сегодня не входит в топ стран, привлекательных для российских инвесторов. Очевидным для всех нас становится вопрос: как случилось, что Молдова вдруг оказалась малоизвестной и малопривлекательной страной для российского бизнеса, российского инвестора и туриста?

Превратить Молдову в успешную страну

– Сложившееся положение дел нужно и можно менять – менять нашими общими усилиями. Мы стремимся достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдовы со странами Запада и Востока. Для Молдовы этот баланс является жизненно необходимым. Наши отношения со странами Европейского союза строятся и развиваются на базе масштабного Соглашения об ассоциации.

В то же время, после подписания этого Соглашения мы стали терять доверие наших традиционных восточных партнеров. Это отразилось в снижении активности нашего политического и экономического сотрудничества. Мы предпринимаем усилия, чтобы эту ситуацию исправить. В прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией. В этом году Молдова стала страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.

Для нас важно эффективно внедрять и соглашение со странами Евросоюза, и меморандум с Евразийской экономической комиссией, активно использовать статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это непростая задача. Но если мы будем разумно и последовательно подходить к её решению, то Молдова превратится в действительно успешную страну, в которой хочется жить, работать, воспитывать детей и внуков.

Продвигать кооперацию и торговлю

– Молдове нужны новые перспективные проекты с участием российского бизнеса и российских инвесторов. Обозначу лишь некоторые из них.

Это проекты по развитию производственной кооперации, по включению молдавских производителей в длинные технологические цепочки России и стран Евразийского экономического союза, по развитию взаимного туризма, по модернизации инфраструктуры, в том числе муниципальной, по созданию новых производств в сельском хозяйстве и промышленности.

Мы намерены продвигать и поддерживать кооперационное, торговое и инвестиционное сотрудничество бизнеса Молдовы и России. Первые шаги уже сделаны. Менее чем полгода назад был создан Молдо-российский экономический совет.

Это, по сути, площадка для поиска партнеров, получения необходимой информации, подготовки и проведения различных бизнес-мероприятий. Молдо-российский экономический совет выступил организатором сегодняшнего форума.

Создать совместный фонд развития

– Для поддержки совместных бизнесс-проектов выхожу с предложением о создании Молдо-российского фонда развития. Известно, что успешно функционирует Российско-кыргызский фонд развития.

При поддержке фонда реализуется множество проектов в сфере аграрного и промышленного производства, транспорта, туризма, медицины. Так был построен завод по консервированию фруктов и овощей, который предоставил работу 5 тыс. человек, восстановлено 2 сахарных завода. Только в сфере агропромышленного производства фондом одобрено более 300 проектов на сумму 60 млн долл. США – это более 1 млрд леев. В прошлом году был создан Российско-армянский инвестиционный фонд. Одним из приоритетов его деятельности является поддержка совместных проектов в области информационных технологий.

Считаю, что Молдове необходим подобный совместный фонд развития, при поддержке которого смогут внедряться проекты российского и молдавского бизнеса. Вместе с российскими коллегами мы будем детально прорабатывать эту идею.

Молдове следует стать участницей Евразийского банка развития. Замечу, что для этого не нужно становиться страной – членом Евразийского экономического союза. Объем текущего инвестиционного портфеля Евразийского банка развития – 3 млрд долл. США, а с учетом реализованных проектов он равен почти 7 млрд долл. США.

Мы внимательно следим за деятельностью Евразийского банка развития и считаем, что участие Молдовы в этой международной финансовой организации очень выгодно для привлечения инвестиций.