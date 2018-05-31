ЧУЖОЕ СЕМЯ — ПОТЕМКИ
Родители обвинили клинику в том, что их ребенок-инвалид был зачат от неизвестного донора
Семья Васиных (имена и фамилии изменены) не пожелала смириться с тем, что им не суждено зачать ребенка естественным путем. Девять лет назад они решились на ЭКО. Долгожданный малыш родился с врожденным пороком зрения, тяжелой умственной и физической отсталостью. Пытаясь выяснить, что именно послужило причиной инвалидности, родители узнали, что глава семьи не является биологическим отцом ребенка. Супруги обвинили клинику в преднамеренной подмене спермы. Васины дошли до суда, и Фемида встала на их сторону. Пытаясь разобраться в этой истории, мы выяснили детали, которые вызывают очень много вопросов…
Дважды ЭКО-мама
Павел и Тамара Васины в июне готовятся отметить серебряную свадьбу. 25 лет назад они стали мужем и женой, мечтали, что родят детишек и посвятят свою жизнь их воспитанию. Но прошел год, два, пять, а беременность так и не наступила. Поэтому супруги решили обследоваться. Для начала поехали в областной центр. Врачи действительно обнаружили некоторые проблемы. На протяжении следующих пяти лет Васины исправно ездили в город и лечились. Но зачать ребенка им так и не удалось. Тогда медики посоветовали ехать в Москву, к известному специалисту по ЭКО, работающему в частной клинике.
Павел с Тамарой приехали на консультацию и остались очень довольны приемом и вниманием врачей. После подписания договора супруги приступили к самой процедуре.
— ЭКО проводится в несколько этапов, — объясняет Павел. — Сначала в организме женщины выращивают яйцеклетки, когда они созреют, их извлекают. Мужчина в это время должен сдать биоматериал. Яйцеклетки оплодотворяют и затем подсаживают обратно в организм. Это если говорить кратко.
Супруги признаются: процедура забора яйцеклеток из фолликулов крайне болезненная. Павел вспоминает, что Тамара даже после нескольких часов отдыха в стационаре с трудом села в машину, чтобы ехать домой, в родной город. Однако Васины были готовы на все, чтобы исполнить свою мечту и родить ребенка.
В 2003 году эмбрион прижился только со второй попытки. А в феврале 2004-го у пары родился долгожданный сын. Абсолютно здоровый. В 2009 году Васины приехали в Москву за вторым ребеночком. Их вспомнили и приняли с распростертыми объятиями. Заодно обследовали старшего мальчика и отметили, что он абсолютно здоров. Павел и Тамара заново прошли все этапы ЭКО.
Со слов мужчины, после сдачи биоматериала случилась заминка. Через 20 минут после первой попытки его попросили еще раз наполнить баночку семенной жидкостью. Принесли чай с молоком и бутерброд с ветчиной. Павел перекусил, погулял и сдал биоматериал повторно. Уточнил, все ли в порядке. Его заверили, что все отлично. Вскоре Тамаре подсадили эмбрион. Через девять месяцев она родила второго сына.
«С такой генетической «поломкой» он не может быть вашим сыном»
Второй эмбрион прижился с первого раза. Супруги уверяют, что беременность протекала как по маслу. Тамара чувствовала себя хорошо, УЗИ не показывало никаких патологий. Женщине, как и в первый раз, назначили плановое кесарево. Васины заключили контракт на роды, чтобы она чувствовала себя в абсолютной безопасности.
— Сразу после операции мне позвонил врач и сказал: «Поздравляю, жена только что родила, ребенок здоров, можешь начинать отмечать!» — вспоминает Павел.
Увы, с радостной вестью поторопились. Малыш родился инвалидом. На тот момент еще не было понятно, что именно с ним не так: врачи диагностировали только врожденный порок зрения. Глаза малыша были затянуты непрозрачной пленкой, он ничего не видел.
Д о м а стало ясно, что проблема не только в глазах. Тамара рассказывала, что у младенца начались судороги. Он очень отставал в развитии. Супруги показывали малыша профильным специалистам, но они так и не смогли поставить диагноз. Попытки узнать правду растянулись на годы. Наступил момент, когда Васиных отправили к генетику, который выявил у ребенка хромосомное нарушение.
Необходимо было проверить родителей, чтобы выяснить, где искать «поломку». Павел и Тамара сдали все необходимые анализы, которые не выявили никаких отклонений от нормы. Генетик не поверил своим глазам: «Этого просто не может быть, с такими нарушениями, которые есть у мальчика, он не может быть вашим сыном!»
Родителям ничего не оставалось, кроме как сделать тест на определение родства. Результат их ошеломил. Исследование показало: вероятность того, что Павел отец мальчика, 0%. В то же время мамой действительно является Тамара. Настоящий отец — неустановленное лицо. Васины уверены, что именно от него перешло по наследству роковое заболевание. Как такое могло получиться, ведь Павел лично приезжал сдавать биоматериал для оплодотворения яйцеклетки жены? А договор подтверждает, что Тамаре успешно осуществили перенос эмбриона в стенах вышеупомянутой клиники.
«Думали, что мы не заметим подмены»
Когда Васины оправились от первого шока, они, конечно, стали звонить московскому врачу-репродуктологу.
Из разговора, который был записан на диктофон, становится ясно, что врач очень рад слышать Павла, он называет его «Паша», говорит, что прекрасно помнит его семью, и очень удивляется, когда слышит, в чем его обвиняют. Глава семьи подтверждает, что все это время отношения с доктором у них были прекрасные. Мужчины договариваются о встрече, специалист просит привезти документы. Это было два года назад.
Параллельно с этим супруги отправились на телевидение, где на всю страну рассказали об ужасной ситуации, в которую они попали. Тамара все время плакала. Шестилетний на тот момент мальчик по-прежнему ничего не видел, с трудом передвигался, не мог себя обслуживать, ему требовался постоянный уход.
А затем семья обратилась в суд с иском по защите прав потребителей и требованием взыскать с клиники материальный ущерб и компенсировать моральный вред.
Клиника стояла на своем: врачи невиновны, «происхождение» чужой спермы надо искать не в их лаборатории, а в семье Васиных. Супруги это отрицают.
— Я думаю, именно они подменили материал, — говорит Павел. — Я не знаю почему — потому что он был некачественный или просто разбили пробирку… Если бы они честно сказали, что отцом мне не быть, я бы нашел в себе силы это принять. Все-таки один ребенок у нас уже был.
Мужчина высказал предположение, что именно заставило врачей решиться на такой рискованный шаг.
— Мне кажется, они просто не хотели меня терять, не хотели, чтобы я разочаровался в них. Ведь после первых родов я постоянно рекомендовал клинику другим людям. Многие мои друзья и знакомые смогли у них забеременеть и родить. А новые клиенты — это же заработок. Никто же не знал, что мой малыш родится больным. Родись он здоровым, мы ведь реально никогда могли бы не узнать, что отец у него другой. Сомнений у нас не было, как и с первым.
«Что нам дали, то мы и использовали»
Тогда мы связались с тем самым врачом, у которого лечились супруги — между прочим, врачом-репродуктологом с более, чем 30-летнем стажем. Услышав по телефону о предмете разговора, доктор вздохнул.
— Дело это деликатное и неприятное, вспоминать мне его тяжело, но я попробую объяснить обтекаемо. Когда мы принимаем биоматериал от мужчины, мы работаем на доверии к пациенту. И обычно у нас нет причин сомневаться в том, чей именно материал он нам дает. Скажу так: что нам дали, то мы и использовали. Мы не проверяем принадлежность жидкости. А на самом сперматозоиде, как вы понимаете, не написано, Петрова он или Иванова.
Врач пояснил, что процесс сдачи материала в клинике происходит без присутствия персонала. Есть специальная комната, где мужчина может уединиться. Никто не наблюдает за ним в этот момент. Оттуда он выходит с наполненной емкостью. Возможен ли вариант, что он пришел в лечебницу с заранее собранным материалом? Возможен. По словам специалиста, от спермы не требуется «первосортная» свежесть, она сохраняется определенное время, прежде чем потеряет способность к оплодотворению.
Клиника в суде не признала исковые требования Васиных. Представители медучреждения обратились в Верховный суд.
ИЗ МАТЕРИАЛОВ СУДА
«Согласно представленной индивидуальной карте пациента супругам Васиным был установлен диагноз: бесплодие вторичное, мужской фактор. По результатам спермограммы выявлена идиопатическая III ст. астенозооспермия (уменьшение количества активно-подвижных сперматозоидов), олигоспермия (уменьшение количества спермы), тератозооспермия (наличие аномальных форм сперматозоидов), что препятствовало наступлению беременности при половом акте».
Говоря простым языком, у Павла шансы оплодотворить яйцеклетку естественным путем были близки к нулю. Именно поэтому супруги решились на ЭКО.
— Я запомнил этих пациентов, у нас, можно сказать, были хорошие отношения. И мы прекрасно понимаем, как в тот раз обстояло дело. Мы знаем причину, почему отец ребенка — не Петр. Но доказать этого мы не можем. И теперь, после суда, копаться в грязи нам совсем не хочется. Знаете, как в суде отбирают права? Слово гаишника против слова водителя. Так же и здесь. Хотя мы, врачи, всегда работаем на авторитет и на репутацию.
Вопрос на миллион
Судебное разбирательство «Васины против клиники» — уникальное. Самый главный вывод, который упоминается в документах суда: совершенно неясно, каким именно образом чужой биоматериал получил «доступ» к яйцеклетке Тамары, которая оплодотворялась в клинике посредством ЭКО.
Самое время подумать о мотивах каждой из сторон. Суд не дал ответы на эти вопросы. Поэтому мы тоже оставим их открытыми, но все-таки дадим пищу для размышлений.
Имеет ли смысл доктору, известному своими трудами в области ЭКО, рисковать репутацией и карьерой, подменяя биоматериал пациента для подсадки эмбриона? Исключена ли ошибка, халатность, невнимательность медперсонала после приема биоматериала от пациента и при проведении процедуры ЭКО? Может ли пациент, страдающий бесплодием, приносить чужой биоматериал, чтобы оплодотворить им яйцеклетку жены?
Павел, рассказывая о версиях подмены со стороны врачей, не упомянул такой фактор, как банальная случайность или невнимательность лаборанта. Он полагает, что врачи сознательно пошли на такую манипуляцию.
Также Павел в своих обвинениях напирает на то, что врачи пошли на риск, так как не могли предположить, что ребенок будет инвалидом. Якобы, родись малыш здоровый, родители так бы и не узнали о его происхождении. С точки зрения человека, далекого от медицины, такие рассуждения допустимы. Но любой медик с ходу назовет вполне рядовые ситуации, когда могут всплыть нюансы родства. Вернее, неродства. И снова возникает вопрос: ради чего так рисковать? «Не хотели меня расстроить. Боялись, что я перестану рекомендовать» — такую версию (на мой взгляд, довольно наивную) выдвинул Павел.
При этом клиника настаивала, что о подмене материала речи идти не может. И обвинения в некачественно оказанной услуге беспочвенны. Истцы знали о том, что дети, рожденные в результате применения методов лечения бесплодия, могут иметь различные отклонения в развитии (в частности, болезнь Дауна) с такой же частотой, как и при естественном зачатии. Перед началом лечения Васины были письменно проинформированы об этом, в материалах дела имеется их заявление. А доказательств того, что сперму подменили именно в клинике, у истцов нет.
Из вышеперечисленного получается вот что: в схеме экстракорпорального оплодотворения, в правилах, регулирующих эту деликатную сферу медицины, есть дырка. Как в воздушном шарике, который сдувается на глазах. Эта дырка позволяет биоматериалу папы, извините, утечь в непредсказуемом направлении. Медсестра может перепутать пробирки, мужчина может смухлевать в момент сдачи спермы, даже сам врач — в теории — может предложить безутешному отцу деликатный выход — не суть. Подобные сценарии выглядят фантастическими. Но вот перед вами семья Васиных, с которыми произошел именно такой случай. Значит, они возможны. И на это стоит обратить внимание законодателям.
Увы, выздороветь полностью ребенок Павла и Тамары не сможет никогда. Восстановить функцию зрения тоже нельзя. Мальчик нуждается в постоянной реабилитации. Родители всеми силами пытаются заработать для этого деньги. Суд встал на их сторону и присудил клинике выплатить семье в общей сложности более 800 тысяч рублей. Васины не удовлетворены в полной мере, грозятся продолжить борьбу и добиться того, чтобы учреждение взяло на себя все будущие расходы по лечению сына. Роковое стечение обстоятельств подтолкнуло родителей на публичные обвинения медиков и попытки добиться материальной компенсации. И какой бы ни была правда — у кого повернется язык осудить несчастную семью?
Елена АПРЕЛЬСКАЯ.