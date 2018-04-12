ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ
Наш спецкор побывал в колонии «Вологодский пятак» для самых страшных убийц
Недавно в колонию «Вологодский пятак» на острове Огненный (где отбывают наказание приговоренные к смертной казни, которым она была заменена на пожизненное осуждение) пришел запрос от священнослужителей. Они просят отыскать в одной из самых страшных тюрем России мощи праведника Феофана, цитирую, «для возможной последующей канонизации».
Весь остров-колония — в мощах святых, а там, где сейчас камеры смертников, раньше были монашеские кельи. Последние находки в «Вологодском пятаке» снова заставили заговорить о том, чтобы перепрофилировать его обратно в монастырь. Но нужно ли это делать? В конце концов, разве не было осквернено намоленное веками место, когда здесь появилась первая тюрьма для «врагов народа»? Наш обозреватель отправилась на остров, чтобы разгадать загадки самой необычной колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы и услышать истории из уст самых страшных ее маньяков.
Вещий сон Ивана Грозного
Добираться до «Вологодского пятака», что километрах в 50 от Белозерска, непросто. Дороги асфальтированной нет, кругом колдобины. Но зимой хотя бы мост, соединяющий остров и материк, крепок и не шатается…
500 лет назад по пути, который сейчас преодолеваем мы, прошел святой старец Кирилл. Богородица, согласно житию святого, дважды являлась ему и указывала на это озеро. Кирилл поселился на острове, и вскоре потянулись к нему единомышленники, прослышав о делах его праведных, и так появился тут монастырь.
Тишина и благодать царят на острове. Сопровождающие рассказывают, что за 500 лет каких только чудес тут не бывало. Сам Иван Грозный пожаловал в 1584 году монастырю 1 тысячу целковых, много церковной утвари и 11 деревень вдоль берегов озера. А все потому, что приснился ему вещий сон, в котором здешний праведник Кирилл наказал не ходить в палату совещаться с боярами. Царь не пошел и тем самым спас себе жизнь (в палате рухнули своды). В 1721 году на острове, в монастыре, побывали Петр Первый и Екатерина Первая.
Сугробы доходят почти до уровня колючей проволоки. Зеленый забор, КПП. Внутри — старые монастырские постройки. Когда сюда приехал экс-глава ФСИН России Александр Реймер, то пообещал, что все снесет и построит на этом месте современную колонию. Сотрудники уверяют, что так и сказал: «Я сделаю из этого говна конфетку». Не успел, сам попал за решетку… Но, может, к лучшему, что колония сохранилась в том самом монастырском виде? Иначе потеряла бы она свой дух, свою уникальность. А цивилизация сюда все-таки потихоньку пришла после реконструкции 2011 года.
— Я здесь почти 20 лет, — рассказывает один из арестантов. — Когда приехал, у нас в камерах не было даже умывальников и унитазов. Нужду справляли в ведро, которое сами ежедневно выносили, мылись в помещении, где стояли рукомойники…
Сейчас камеры мало чем отличаются от московских (некоторые даже на порядок лучше). Появились канализация, водопровод, но колония по-прежнему отапливается углем и дровами. Горячей воды в каждой камере пока нет, но есть она в бане, которая положена раз в неделю.
Мы идем по корпусам, и то и дело попадаются фрески с иконами. Некоторые из них уже отреставрированы, другие только проглядывают из-под многолетних слоев краски и штукатурки.
Часть помещений — с белокаменными сводами, а некоторые камеры рассчитаны на одного жильца и напоминают кельи.
— Но тут есть камеры по 40 кв. м, в которых размещается всего лишь по 2–3 осужденных, — поясняет замначальника УФСИН по Вологодской области. — Так что европейская норма в 4 кв. м на человека тут даже превышена во много раз.
И все же желающих жить по одному в маленькой камере намного больше, чем готовых к совместному проживанию с кем-то в «хоромах». Сотрудники считают, что одиночество выбирают те, у кого все хорошо с деньгами на лицевом счету и передачками от близких, потому что элементарно не хотят делиться с сокамерниками. Но сами арестанты говорят, что наедине с собой быстрее приходишь к Богу. Рассказывают, как видели образы святых, которые якобы приходили к ним, чтобы смыть кровь с их рук… Нечто подобное, кстати, рассказывал и Иван Грозный.
Первые выжившие
Начальник «Вологодского пятака» Владимир Горелов поселился на острове еще раньше, чем тут появилась тюрьма для пожизненно осужденных. Первых смертников привозили и размещали в казематы на его глазах.
— Помню, как это было, во всех деталях, — рассказывает Горелов. — Первый этап прибыл в марте 1994 года. 17 человек. Я помогал начальнику караула, организовывал охрану. Обратил внимание, что в основном это люди среднего возраста, и они были не удрученными, а наоборот, на позитиве. Это потому, что каждый из них изо дня в день ожидал расстрела (некоторые ходили под «вышкой» по три года) — и тут вдруг им даровали жизнь. Каждому смертная казнь была заменена на пожизненное отдельным указом президента. Вы знаете, за все годы, что я работаю здесь, я не видел ни одного осужденного, который бы жалел, что его не расстреляли. Хотя многие писали в жалобах в разные инстанции, что смертная казнь была бы для них лучшей долей, чем пожизненное заточение. Но это игра, манипуляция, чтобы добиться каких-то льгот или пересмотра приговора.
Впрочем, вспоминает одного арестанта, чеченца по национальности. Дело было в 1995 году. Парень никогда ни на что не жаловался, но в один из дней его нашли мертвым в камере с ножевым ранением горла. Оставил записку: «Это мой выбор. Прошу никого ни в чем не винить». За все время существования тюрьмы для пожизненно осужденных на острове Огненный это единственный (!) случай самоубийства.
Но не только этим выделяется колония на фоне других. Осужденные к пожизненному сроку здесь не ходят «уточкой» (поза, когда человек сильно согнут, и его голова между коленями). И вообще кажется, что тут к ним относятся гуманнее, чем в других тюрьмах для смертников. Причина опять же в святом месте?..
Сейчас в «Вологодском пятаке» — 180 арестантов. Из того, самого первого этапа 1994 года осталось четверо (было, напомню, 17) — Алексей Федоров, Николай Сергачев, Николай Пшеничников и Валерий Отс. Что сталось с остальными? Кого-то перевели в другую колонию, кто-то умер.
Все четверо чувствуют себя неплохо, но некоторые уже забывают, за что они, собственно, тут оказались… «Убил вроде кого-то», — говорит один из старожилов. Но кого? На острове они уже 24 года, а всего в заключении — и того больше, лет по 28–30 (пока шли следствие и суд, пока ждали исполнения смертного приговора). В основном все они — первые советские бандиты, которые грабили да убивали на городских улицах.
Как развести батюшку
Тюремщики говорят: хочешь понять, истинно ли пришел к вере и раскаянию осужденный — узнай не то, сколько раз в день он молится, а работает ли он.
Статистика «Вологодского пятака» неплохая (такой нет ни в одной колонии для смертников): треть всех заключенных трудятся. Заняты на швейном производстве. У них тут две смены: первая — с 7.30 до 16.00, вторая — с 15.15 до 23.30. Недавно смертники сшили форму для руководящего состава крупной дорожной компании: 280 сложных, с «молниями», росписями, костюмов потрясающего качества.
— У нас есть такие, кто зарабатывает по 15–18 тысяч, — говорит начальник. — 25% остается им на расходы, остальное — в счет погашения исков потерпевшим или на оплату коммунальных услуг колонии. Миллионные иски имеют почти все. Но вот платить по ним две трети не хотят, потому не работают. А себе на чай-колбасу-сигареты в тюремном ларьке они зарабатывают, спекулируя своей верой в Бога. Некоторые осужденные переписываются одновременно с 30–40 храмами, имея постоянный доход от 5 до 100 тысяч рублей, из которого мы по закону не можем ничего вычитать на выплату исков потерпевшим.
Сотрудники объясняют, как это выглядит: осужденный пишет, что ему нужны книги, ручки, одежда и т.д. В храмах, чтобы не заморачиваться с пересылкой всех этих предметов, предпочитают послать некую сумму денег ему на лицевой счет колонии. Это может быть и 500 рублей за раз, и 10 тысяч. На эти деньги они покупают деликатесы, выписывают гламурные журналы…
— Вот читаем письмо от батюшки из Москвы, — Горелов распечатывает конверт — право на это имеет, ибо вся переписка проходит цензуру. — Осужденный обратился к нему в храм, потому что якобы у него есть долг перед государством в сумме 7 тысяч. Написал, что если погасит иск, то Абхазия его заберет для отбывания наказания. Батюшка уточняет, так ли это. Не так, конечно! Разводит он святого отца…
Я при встрече говорю батюшкам: «Вы развращаете осужденных, и они не хотят работать. В итоге вы делаете злое дело: потерпевшие, родители убиенных детей или дети убиенных родителей не получают ни рубля». Более того, такие осужденные подбивают других бросить производство: «Надо головой зарабатывать, а не руками».
«Я не убивал Михаила Круга»
В тюрьме тем временем — обед.
Меню для смертника на понедельник:
Завтрак. Каша овсяная вязкая молочная, хлеб, чай с сахаром.
Обед. Щи на мясном бульоне, гуляш из мяса птицы, макароны отварные, хлеб, компот.
Ужин. Консервы рыбные «килька в томатном соусе», картофель отварной, хлеб, чай с сахаром.
Килька в томатном соусе дается на ужин 4 раза в неделю. Но если не считать этого, то меню довольно разнообразное. Есть и биточки рыбные, и горохово-картофельное пюре, и овощное рагу, и рассольник… Два раза в неделю дают яйца.
— Голодом не морят, как раньше, — как выразился один осужденный.
Когда это «раньше», не уточнил, но еще лет десять назад с провизией в тюрьме было, по слухам, туго. Однако не хлебом единым, как говорится. В камеры периодически приносят проигрыватели с фильмами. Репертуар, правда, оригинальный — в основном это киноленты про Чапаева и Ленина… Но телевизор практически в каждой камере ловит несколько каналов.
— Во 2-м корпусе не разрешают телевизоры и радиоприемники, — неожиданно выдает осужденный Александр Агеев.
С чем это связано, непонятно, но администрация обещает все исправить. Меж тем Агеев (в общей сложности 26 лет провел за решеткой) вряд ли лукавит — не из тех он. Рассказывает, что криминальной субкультуры тут нет, «смотрящих» нет:
— Администрация хорошо контролирует ситуацию.
Агеева периодически мучают вопросами, зачем он убил шансонье Михаила Круга. Он настаивает, что не имел к его смерти никакого отношения. И это тоже правда. По случайности, он полный тезка другого Александра Агеева — из банды «Тверские волки», которого опознала жена погибшего Круга.
— А я тут не за Круга. Я — за помощника первого заместителя генпрокурора, за начальника налоговой полиции Тамбова и егеря. Вины не признал и не признаю. Нет никаких отпечатков пальцев, нет следов пороха. Но я понимал, что слишком высокопоставленные люди, так что и шансов на оправдание у меня нет, тем более с моим прошлым. Это мой крест, я должен пройти этот путь.
Тех, кто, как Агеев, считает себя невиновным, на Огненном острове — единицы. Наверное, им сложнее всего. Вот Агеев считает, что не доживет до УДО, хотя ему сейчас всего 57 лет. А если так, то путь закончится на кладбище на материке в трех км.
«И все же состариться и умереть за решеткой не страшно, — говорит осужденный Олег. — Помните слова Василия Шукшина: «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была». А у многих из нас ее не было. Зато сейчас появилась вера».
Праведник Феофан, мощи которого ищут в «Вологодском пятаке», такой верой обладал. Когда он прибыл в монастырь на острове Огненный, там было всего 10 иноков, царило запустение. А спустя годы благодаря ему монастырь расцвел, слава о старце Феофане дошла до государя, но сам он по-прежнему работал в поле, носил самую бедную одежду и учил всех смирению. Может, если мощи его отыщут, вместе с ними придет это самое смирение ко всем смертникам «Вологодского пятака»?
Ева МЕРКАЧЕВА.