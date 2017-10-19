За темным пятнышком, появившимся на коже после отдыха, может скрываться злокачественная опухоль

Каждый год после окончания пляжного сезона к дерматологам, а потом и к онкологам выстраива­ются очереди из загорелых молодых пациентов. Их вопросы, да и ответы специалистов в принципе не отличаются особым разнообразием. Первых, хорошо отдохнувших в жарких краях, волнуют по­явившиеся «вдруг» у них на коже новые родинки, а доктора нередко констатируют: «Скорее всего, у вас меланома. Будем исследовать». Именно новые образования или изменившие форму, цвет, размер пигментные пятна выдают коварную меланому с го­ловой.

— Меланома коварна, опасна и край­не сложно поддается контролю метаста­зирования, — считает генеральный ди­ректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, директор филиала центра — МНИОИ им. П.А.Герцена, академик РАН, д.м.н., про­фессор Андрей КАПРИН. — Это одна из самых быстрорастущих опухолей, которая очень рано начинает давать метастазы. Хотя на меланому приходится не более 10% всех форм рака кожи, при этом 80% — летальные исходы. И уровень заболеваемости мелано­мой постоянно растет: в течение 40-летнего наблюдения в мире было отмечено трехкрат­ное увеличение. И в России за последние 10 лет распространенность меланомы кожи уве­личилась на 52%. Причем сохраняется высо­кий процент запущенных форм: на момент установления диагноза — до 25% выявляется на третьей-четвертой стадии.

Основной причиной появления коварной меланомы Андрей Дмитриевич назвал «воз­действие ультрафиолетового излучения: ме­ланома может возникнуть на любом участке кожи или преобразоваться в злокачественную из невуса (врожденного доброкачественного пигментного образования на коже). Чаще та­кое происходит в возрасте 30–50 лет. Если это заболевание выявлено на первой стадии, про­гноз вполне благоприятный».

«Солнечная радиация, проникая в кожу, вызывает повреждение ДНК клеток»

— Доказано: воздействие ультрафио­летового излучения на незащищенную кожу является основным повреждающим механиз­мом ДНК пигментных клеток кожи, что и повы­шает риск развития меланомы. Она является наиболее серьезной формой рака кожи, — пояснил зав. отделением опухолей голо­вы и шеи и микрохирургии МНИОИ имени П.А.Герцена, руководитель группы по ле­чению меланомы кожи головы и шеи Ан­дрей ПОЛЯКОВ, отвечая на вопрос, почему именно солнечная инсоляция так вредна для кожи и какие симптомы могут быть поводом для обращения к специалистам.

А насторожить человека должно: во-первых, появление темного пигментного образования на неизмененной ранее коже; во-вторых, изменение ранее существующей родинки: ее цвета (потемнела или посветле­ла), формы (из округлой или овальной стала несимметричной); в-третьих, появились ее изъязвление, кровоточивость или зуд. Все это — основные признаки, которые являются поводом для обращения к онкологу или онко­дерматологу.

Еще один бич — солярии. Это крайне опасный для человека способ загорать, осо­бенно для тех, кто имеет на теле родинки. Солярии больше вредны для женщин: идет мощное воздействие на ткань молочных же­лез, вызывая рак груди. Они крайне вредны и для кожи. «Использование соляриев с кос­метической целью не рекомендуется, — это вывод онкологов. — Большинство солнечных ламп вырабатывает очень высокий уровень ультрафиолета, но он дает лишь кратковре­менное потемнение меланина (загара) при сохранении всех повреждающих факторов. Поэтому посещение соляриев — достаточно опасная вещь, и мы, онкологи, этого не реко­мендуем».

«Пациента надо полностью раздеть…»

«Чтобы выявить меланому на ран­ней стадии, пациента необхо­димо полностью раздеть, провести осмотр с ис­пользованием метода дерматоскопии», — уточнил научный сотрудник отде­ления биотерапии опухолей ФГБУ «Национальный медицинский ис­следовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина» Игорь УТЯШЕВ. — Про­вести тщательный пер­вичный визуальный осмотр кожи, потому что меланома мо­жет образоваться на спине, на стопах ног, между пальцами, под ногтями, на ладонях и даже на слизистой, роговице глаз».

Но в России реже выявляется ранняя ме­ланома, делает вывод Утяшев. Поэтому у нас столь высокая смертность от меланомы — и она постоянно растет. Хотя в Западной Евро­пе нашли на нее управу: выявляют меланому на первой стадии заболевания, когда клетки еще не проникли вглубь. По его мнению, «риск рака кожи возникает уже со второй стадии заболевания (риск смерти составляет 60%). Меланома размером не более 1 мм еще не опасна. Но многие клиницисты (не онкологи и не дерматологи) пациентов даже с мелано­мой более 1,5 мм отпускают домой, говоря, что ничего страшного нет».

Об интересном опыте рассказала руко­водитель Центра лазерной и фотодинами­ческой диагностики и терапии опухолей МНИОИ им. П.А.Герцена, руководитель группы по диагностике и лечению ме­ланомы кожи, д.м.н., профессор Елена ФИЛОНЕНКО. Специалисты отделения раз­работали просветительскую программу для школьников о том, как вести себя на солнце, в чем его опасность, насколько важно «дозиро­вать» ультрафиолет для загара, вовремя об­ратить внимание на «странную» родинку и т.д. И с этой программой они пошли в школы.

То, что в целях профилактики меланомы надо больше работать с детьми, — однознач­но. Но пока на этот счет есть лишь единичные примеры.

— Главное, чтобы человек не ждал, пока родинка начнет меняться, а пришел к врачу, лучше к онкологу, который после осмотра проведет ряд исследований, — считает Андрей Поляков из Института им. П.А.Герцена. — Сначала дерматоскопию (проводится под крупным увеличением, что позволяет рассмотреть поверхностные и глубинные структуры невуса и определить первичные призна­ки злокачественности). Потом выполнит исследование под названием «Паспорт кожи», когда цифровая аппаратура считывает информацию обо всех имеющихся у человека родинках (мы это дела­ем уже не один год). И по наличию определен­ных признаков находит подозрительные невусы, а автоматизированная си­стема проводит более глубо­кое их изучение. (Кстати, этот аппаратный комплекс — разработка нашего института совместно с Институтом им. Баумана). Если подозрение подтверж­дается, врачи убирают новообразование хирургическим путем, а сам материал на­правляют на гистологическое исследова­ние. В результате чего и ставится оконча­тельный диагноз. И подбирается наиболее оптимальный метод лечения.

«К сожалению, косметологи и даже дер­матологи, удаляя новообразование на коже, не всегда направляют материал на такое ис­следование», — делают вывод онкологи.

Резать, не дожидаясь метастазов

А наиболее эффективным методом ле­чения является хирургический: «особенно он эффективен при начальных и локальных формах меланомы. А если процесс выходит за рамки локальной зоны и уже имеются ме­тастазы, например в лимфатические узлы, а еще хуже — в отдаленные органы, то вы­живаемость значительно снижается. И здесь уже возможно не хирургическое лечение, а иммунотерапия и химиотерапия, которые сейчас дают хорошие результаты».

— Но есть и другие способы, которые сегодня используют косметологи для ле­чения опухолей, например выпаривание, лазер. Насколько они применимы при удалении меланомы?

— Это запрещенные при меланоме ме­тодики, потому что невозможно определить границы удаления опухоли, — считает Ан­дрей Поляков. — Мягко говоря, неграмотное использование методов. При меланоме они категорически противопоказаны, недопусти­мы как технология и даже опасны для жизни человека. К примеру, выжигание не позво­ляет сделать гистологию и точно определить характеристику меланомы, что имеет очень важное значение для дальнейшего лечения. Но, к сожалению, сегодня косметологиче­ские и дерматологические клиники их ис­пользуют.

Идеально подходит хирургическое иссе­чение опухоли с плановым гистологическим ее исследованием. Процент выживаемости при этом зависит от стадии заболевания: при первой пятилетняя выживаемость после радикальной хирургии достигает 83,9%. Но при четвертой хирургический метод не яв­ляется ведущим, там уже лечат с помощью химиотерапии или таргетной терапии. Выжи­ваемость при этом зависит от большого ко­личества факторов: глубины проникновения опухолевых клеток, толщины меланомы. Если брать метастатическую форму, то пятилетняя выживаемость не превышает 20%. Главный фактор, ухудшающий прогноз, — наличие метастазов, проникновение раковых клеток в лимфоузлы и другие органы, считают экс­перты.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!

В группе риска по меланоме в первую очередь люди со светлыми кожей и волоса­ми и голубыми глазами. Они наиболее под­вержены агрессивному воздействию ультра­фиолета и наименее защищены (славяне подходят под этот тип кожи, и им не стоит увлекаться солнцем).

Чаще болеют те, кому за 50, причем мужчин с меланомой больше, чем женщин.

Риск развития меланомы в разы увели­чивается у людей с большим количеством родинок.

Что касается детей: одним из основ­ных факторов развития меланомы у них в бу­дущем являются солнечные ожоги в возрас­те до 3 лет. Сейчас модно вывозить детей в жаркие страны на море. Причем в очень раннем возрасте, даже до года. Но родите­лям надо знать: все дети, которые находят­ся на солнце, даже в умеренном климате, должны быть ограждены от повреждающе­го действия ультрафиолета кремами с за­щитным фактором не менее 50%; носить одежду с длинными рукавами черного или белого цвета (лучше черного: он хуже про­пускает ультрафиолет); защищены должны быть ноги и голова: летом носить легкие брючки, на голове — кепку, закрывающую не только голову, но и шею и даже боковые отделы лица. Все это — главная профилак­тика опухолей в будущем.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ПРИЗНАКИ НОВООБ­РАЗОВАНИЙ:

границы родинки — края стали неровными или нечеткими;

асимметрия — форма одной половины не соответствует форме другой;

цвет — неравномерное окрашивание в ко­ричневый, черный, рыжеватый, красный и даже белый цвета;

диаметр — значительное изменение раз­мера (более 6 мм);

появление зуда или кровоточивости.

ОНКОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Тем, кто отдыхает в южных странах, надо знать: интенсивность ультрафиолета зави­сит от времени года, географической широ­ты и существенно меняется в течение дня. Максимальное излучение приходится на по­луденные часы (с 11 до 15), когда поступает 40% суточной дозы ультрафиолета. В это время желательно избегать пребывания под открытым солнцем. Для тех, кто желает за­гореть, оптимальным считается время с 9.30 до 11.00 и с 15.30 до 17.00. Загорать лучше часто и понемногу, не допуская солнечных ожогов, особенно у детей.