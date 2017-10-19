МЕЛАНОМУ ПО ОСЕНИ ВЫЯВЛЯЮТ
За темным пятнышком, появившимся на коже после отдыха, может скрываться злокачественная опухоль
Каждый год после окончания пляжного сезона к дерматологам, а потом и к онкологам выстраиваются очереди из загорелых молодых пациентов. Их вопросы, да и ответы специалистов в принципе не отличаются особым разнообразием. Первых, хорошо отдохнувших в жарких краях, волнуют появившиеся «вдруг» у них на коже новые родинки, а доктора нередко констатируют: «Скорее всего, у вас меланома. Будем исследовать». Именно новые образования или изменившие форму, цвет, размер пигментные пятна выдают коварную меланому с головой.
— Меланома коварна, опасна и крайне сложно поддается контролю метастазирования, — считает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, директор филиала центра — МНИОИ им. П.А.Герцена, академик РАН, д.м.н., профессор Андрей КАПРИН. — Это одна из самых быстрорастущих опухолей, которая очень рано начинает давать метастазы. Хотя на меланому приходится не более 10% всех форм рака кожи, при этом 80% — летальные исходы. И уровень заболеваемости меланомой постоянно растет: в течение 40-летнего наблюдения в мире было отмечено трехкратное увеличение. И в России за последние 10 лет распространенность меланомы кожи увеличилась на 52%. Причем сохраняется высокий процент запущенных форм: на момент установления диагноза — до 25% выявляется на третьей-четвертой стадии.
Основной причиной появления коварной меланомы Андрей Дмитриевич назвал «воздействие ультрафиолетового излучения: меланома может возникнуть на любом участке кожи или преобразоваться в злокачественную из невуса (врожденного доброкачественного пигментного образования на коже). Чаще такое происходит в возрасте 30–50 лет. Если это заболевание выявлено на первой стадии, прогноз вполне благоприятный».
«Солнечная радиация, проникая в кожу, вызывает повреждение ДНК клеток»
— Доказано: воздействие ультрафиолетового излучения на незащищенную кожу является основным повреждающим механизмом ДНК пигментных клеток кожи, что и повышает риск развития меланомы. Она является наиболее серьезной формой рака кожи, — пояснил зав. отделением опухолей головы и шеи и микрохирургии МНИОИ имени П.А.Герцена, руководитель группы по лечению меланомы кожи головы и шеи Андрей ПОЛЯКОВ, отвечая на вопрос, почему именно солнечная инсоляция так вредна для кожи и какие симптомы могут быть поводом для обращения к специалистам.
А насторожить человека должно: во-первых, появление темного пигментного образования на неизмененной ранее коже; во-вторых, изменение ранее существующей родинки: ее цвета (потемнела или посветлела), формы (из округлой или овальной стала несимметричной); в-третьих, появились ее изъязвление, кровоточивость или зуд. Все это — основные признаки, которые являются поводом для обращения к онкологу или онкодерматологу.
Еще один бич — солярии. Это крайне опасный для человека способ загорать, особенно для тех, кто имеет на теле родинки. Солярии больше вредны для женщин: идет мощное воздействие на ткань молочных желез, вызывая рак груди. Они крайне вредны и для кожи. «Использование соляриев с косметической целью не рекомендуется, — это вывод онкологов. — Большинство солнечных ламп вырабатывает очень высокий уровень ультрафиолета, но он дает лишь кратковременное потемнение меланина (загара) при сохранении всех повреждающих факторов. Поэтому посещение соляриев — достаточно опасная вещь, и мы, онкологи, этого не рекомендуем».
«Пациента надо полностью раздеть…»
«Чтобы выявить меланому на ранней стадии, пациента необходимо полностью раздеть, провести осмотр с использованием метода дерматоскопии», — уточнил научный сотрудник отделения биотерапии опухолей ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина» Игорь УТЯШЕВ. — Провести тщательный первичный визуальный осмотр кожи, потому что меланома может образоваться на спине, на стопах ног, между пальцами, под ногтями, на ладонях и даже на слизистой, роговице глаз».
Но в России реже выявляется ранняя меланома, делает вывод Утяшев. Поэтому у нас столь высокая смертность от меланомы — и она постоянно растет. Хотя в Западной Европе нашли на нее управу: выявляют меланому на первой стадии заболевания, когда клетки еще не проникли вглубь. По его мнению, «риск рака кожи возникает уже со второй стадии заболевания (риск смерти составляет 60%). Меланома размером не более 1 мм еще не опасна. Но многие клиницисты (не онкологи и не дерматологи) пациентов даже с меланомой более 1,5 мм отпускают домой, говоря, что ничего страшного нет».
Об интересном опыте рассказала руководитель Центра лазерной и фотодинамической диагностики и терапии опухолей МНИОИ им. П.А.Герцена, руководитель группы по диагностике и лечению меланомы кожи, д.м.н., профессор Елена ФИЛОНЕНКО. Специалисты отделения разработали просветительскую программу для школьников о том, как вести себя на солнце, в чем его опасность, насколько важно «дозировать» ультрафиолет для загара, вовремя обратить внимание на «странную» родинку и т.д. И с этой программой они пошли в школы.
То, что в целях профилактики меланомы надо больше работать с детьми, — однозначно. Но пока на этот счет есть лишь единичные примеры.
— Главное, чтобы человек не ждал, пока родинка начнет меняться, а пришел к врачу, лучше к онкологу, который после осмотра проведет ряд исследований, — считает Андрей Поляков из Института им. П.А.Герцена. — Сначала дерматоскопию (проводится под крупным увеличением, что позволяет рассмотреть поверхностные и глубинные структуры невуса и определить первичные признаки злокачественности). Потом выполнит исследование под названием «Паспорт кожи», когда цифровая аппаратура считывает информацию обо всех имеющихся у человека родинках (мы это делаем уже не один год). И по наличию определенных признаков находит подозрительные невусы, а автоматизированная система проводит более глубокое их изучение. (Кстати, этот аппаратный комплекс — разработка нашего института совместно с Институтом им. Баумана). Если подозрение подтверждается, врачи убирают новообразование хирургическим путем, а сам материал направляют на гистологическое исследование. В результате чего и ставится окончательный диагноз. И подбирается наиболее оптимальный метод лечения.
«К сожалению, косметологи и даже дерматологи, удаляя новообразование на коже, не всегда направляют материал на такое исследование», — делают вывод онкологи.
Резать, не дожидаясь метастазов
А наиболее эффективным методом лечения является хирургический: «особенно он эффективен при начальных и локальных формах меланомы. А если процесс выходит за рамки локальной зоны и уже имеются метастазы, например в лимфатические узлы, а еще хуже — в отдаленные органы, то выживаемость значительно снижается. И здесь уже возможно не хирургическое лечение, а иммунотерапия и химиотерапия, которые сейчас дают хорошие результаты».
— Но есть и другие способы, которые сегодня используют косметологи для лечения опухолей, например выпаривание, лазер. Насколько они применимы при удалении меланомы?
— Это запрещенные при меланоме методики, потому что невозможно определить границы удаления опухоли, — считает Андрей Поляков. — Мягко говоря, неграмотное использование методов. При меланоме они категорически противопоказаны, недопустимы как технология и даже опасны для жизни человека. К примеру, выжигание не позволяет сделать гистологию и точно определить характеристику меланомы, что имеет очень важное значение для дальнейшего лечения. Но, к сожалению, сегодня косметологические и дерматологические клиники их используют.
Идеально подходит хирургическое иссечение опухоли с плановым гистологическим ее исследованием. Процент выживаемости при этом зависит от стадии заболевания: при первой пятилетняя выживаемость после радикальной хирургии достигает 83,9%. Но при четвертой хирургический метод не является ведущим, там уже лечат с помощью химиотерапии или таргетной терапии. Выживаемость при этом зависит от большого количества факторов: глубины проникновения опухолевых клеток, толщины меланомы. Если брать метастатическую форму, то пятилетняя выживаемость не превышает 20%. Главный фактор, ухудшающий прогноз, — наличие метастазов, проникновение раковых клеток в лимфоузлы и другие органы, считают эксперты.
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
В группе риска по меланоме в первую очередь люди со светлыми кожей и волосами и голубыми глазами. Они наиболее подвержены агрессивному воздействию ультрафиолета и наименее защищены (славяне подходят под этот тип кожи, и им не стоит увлекаться солнцем).
Чаще болеют те, кому за 50, причем мужчин с меланомой больше, чем женщин.
Риск развития меланомы в разы увеличивается у людей с большим количеством родинок.
Что касается детей: одним из основных факторов развития меланомы у них в будущем являются солнечные ожоги в возрасте до 3 лет. Сейчас модно вывозить детей в жаркие страны на море. Причем в очень раннем возрасте, даже до года. Но родителям надо знать: все дети, которые находятся на солнце, даже в умеренном климате, должны быть ограждены от повреждающего действия ультрафиолета кремами с защитным фактором не менее 50%; носить одежду с длинными рукавами черного или белого цвета (лучше черного: он хуже пропускает ультрафиолет); защищены должны быть ноги и голова: летом носить легкие брючки, на голове — кепку, закрывающую не только голову, но и шею и даже боковые отделы лица. Все это — главная профилактика опухолей в будущем.
Александра ЗИНОВЬЕВА.
ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ПРИЗНАКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ:
границы родинки — края стали неровными или нечеткими;
асимметрия — форма одной половины не соответствует форме другой;
цвет — неравномерное окрашивание в коричневый, черный, рыжеватый, красный и даже белый цвета;
диаметр — значительное изменение размера (более 6 мм);
появление зуда или кровоточивости.
ОНКОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Тем, кто отдыхает в южных странах, надо знать: интенсивность ультрафиолета зависит от времени года, географической широты и существенно меняется в течение дня. Максимальное излучение приходится на полуденные часы (с 11 до 15), когда поступает 40% суточной дозы ультрафиолета. В это время желательно избегать пребывания под открытым солнцем. Для тех, кто желает загореть, оптимальным считается время с 9.30 до 11.00 и с 15.30 до 17.00. Загорать лучше часто и понемногу, не допуская солнечных ожогов, особенно у детей.