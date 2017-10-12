ИНТЕРВЬЮ С ПУТИНЫМ О ПУТИНЫХ
К 65-летию президента его четвероюродный брат раскрыл многовековую историю семьи
Триста лет вглубь веков. 12 поколений российской истории. 150 представителей незаметной фамилии, которую сегодня знает весь мир. Всех этих людей собрал воедино, вытащил из небытия родственник президента в четвертом колене (приходится придерживаться точности) Александр Путин. Его исследование «Род президента В.В.Путина» — настоящая библиографическая редкость, которую не так уж и просто найти, как и разговорить ее автора.
— Откуда же есть пошла фамилия Путин? Как написано в вашей книге, достаточно «незаметная». Путин — человек, идущий по пути прямо, не сворачивая, к своей цели. Именно это она означает?
— Всегда считал правильным полагаться на мнение компетентных специалистов. Таковые имелись в Институте языкознания Академии наук СССР. Любознательность свела меня с доктором филологических наук академиком Александрой Васильевной Суперанской. Она многим известна по постоянной рубрике «Ваша фамилия» популярнейшего журнала «Наука и жизнь». Как я выяснил, существуют следующие основные версии происхождения нашей фамилии: от славянских имен Путимир, Путислав, от города Путивль. Определенного ответа не дают даже профессионалы… Тайна веков…
— Возможно ли подсчитать примерное число Путиных, непосредственных родственников президента, на сегодняшний день?
— Как родовед могу привести объективные данные исследования, основанные на цифрах структур МВД: в Российской Федерации проживает примерно 3000 носителей фамилии Путин. В родословную схему включено около 150 персоналий в 12 поколениях.
— 12 поколений Путиных — 300 лет как на ладони — это много или мало?
— Очень мало, но, увы, историки утверждают, что найти более старые записи невозможно. Будто наша история вырезана. Поэтому для крестьянских родословий 12 поколений представляют наилучший результат.
— Родоначальник фамилии Яким (Аким) Никитович (1630–1677 г.г.), отец Гурия, Мины, Фадея (прапрапрапрапрапрапрапрадеда ВВП), Тита и Фомы. Это и был первый Путин?
— Первый из известных по архивным данным. Но в схеме рода первым я обозначал все-таки его отца Никиту. Мы пока не знаем, имели ли они тогда свою фамилию или нет. Это требует дополнительных исследований.
— Брянская, Пермская, Тверская губернии — ареал расселения рода Путиных. Как и когда ваши предки появились в этих края? С чем это было связано?
— Чрезвычайно интересный и важный вопрос. Брянская, Пермская, Тверская области имеют наибольшую плотность расселения граждан данной фамилии в Российской Федерации: 82 человека, 43 человека и 34 человека на 1 млн всех жителей соответствующего субъекта. По какому маршруту шло движение рода? Брянск — Тверь — Пермь или иначе? Откуда они шли? Из Путивля в брянские деревни Сагутьево и Белая Березка? Не тверские ли Путины сохранили себя на Южном Урале и перенесли с собой философию староверов? Это пока тайна…
— Дед Путина Спиридон, который, как известно, работал поваром в Горках у Ленина, начинал в ресторане «Астория», и однажды ему подарил золотой червонец сам Григорий Распутин — это семейная легенда?
— Ныне известное здание с рестораном на первом этаже было построено к 300-летию дома Романовых в 1913 году. До него на этом месте стояли небольшие постоялые дворы с ночлегом, в одном из которых работал молодой Спиридон Путин. В те времена, чтобы быть принятым в высококлассное заведение, надо было пройти много ступеней. Обычно родители мальчиков отдавали их в учение с 12 лет.
Червонец действительно был подарен, это не легенда, а реальный случай. Спиридон рассказывал о нем сам. Близкие не придавали этому рассказу выдающегося значения. Они воспринимали его только в качестве иллюстрации высокого профессионального мастерства Спиридона. Ему было чем гордиться, и это хорошо. Предполагаю, что подобных случаев было много в разных местах. Поблагодарить повара — хорошая традиция. А мы в наше время в ресторане разве действуем по-другому?
— Вы пишете о том, что род Путиных мог прерваться несколько раз и только какое-то чудо спасало предков Владимира Владимировича. На примере того же Алеши Путина, который единственный выжил во время чумы 1771 года.
— Мой дед рассказал это семейное предание моему отцу и мне. Суть его заключается в следующем. В эпидемию чумы 1771 года 13-летний Алеша Путин остался единственным продолжателем своего рода. После гибели многих жителей в их деревне проводился передел земельных угодий. Но участвовать в нем могли только взрослые мужчины. Они являлись получателями наделов на себя, жену и детей. Мальчишка же не имел такого права. Тогда за Алешу ходатайствовали перед священником местной церкви. Договорились о его ранней женитьбе. В невесты подобрали 16-летнюю девушку Агафью. Венчание состоялось с разрешения тверского митрополита. Женившись, Алеша был признан главой семьи и получил надел. Алексей Путин прожил примерно 79 лет. Агафья родила ему двух сыновей — Ивана и Михаила, таким образом род Путиных не прервался.
Это не единственный, хоть и редкий случай. Архивисты рассказывали о том, что в первые годы после эпидемии чумы тверской митрополит предоставил несколько разрешений на ранние венчания в аналогичных ситуациях. Народными же обычаями ранние венчания исключались.
Нет, судьбу, как мне кажется, определяют не случайности, а сочетание управленческих действий сверху и народных традиций снизу. В случае с Алексеем община деревни, снизу, предоставила возможность ему продлить свой род, оттянув передел и активно продвигая его интерес. Управленческое действие митрополита, сверху, предоставило исключительную возможность жениться в сложившихся условиях.
— Откуда у вас столько семейных старинных фотографий? Вы специально ездили по родственникам, чтобы собрать их?
— Уважение к фотографии как к виду искусства, к его мастерам, бережное содержание сохранили эти, без преувеличения, шедевры. Один из друзей работал в фотоателье на Морской, 15, «Рейссерт и Флиге». У меня хранится купленный в Петербурге фотоальбом деда по отцу, фотографии деда по матери, все черно-белые пленки отца, свои черно-белые, цветные позитивные, негативные, цифровые. Основная часть фотобазы является моей лично. Есть часть привлеченных фотографий, которые близкие давали временно в обеспечение иллюстраций жизни своих семей. Снимки я не покупал. Мне встречались разные люди, которые дорожат историей своих предков, они берегут и ценят то, что сохранилось. Но по договоренности с ними я далеко не все печатал и не обо всем рассказывал…
— История Путиных напрямую связана с историей самой России, по ней можно даже изучать этот предмет. Вроде бы ничего особенного: жили люди, любили, сеяли хлеб, рожали детей — но было ли в вашей семье что-то такое особенное, что вдруг из нее вышел будущий глава государства?
— Это звучит слишком громко, но я считаю, что да. Так утверждать позволяет более чем 30‑летний анализ рода, его представителей в разных жизненных обстоятельствах, особенно мужчин. Именно мужчины несут ответственность за жен, их благополучие, в бытовом приложении, удобство, комфорт, моральное спокойствие, уверенность в себе, в детях и окружающих людях. Все мужчины Путиных были физически крепкими людьми, вели здоровый образ жизни, активно участвовали в общественных мероприятиях. У них не было вредных привычек. Они стремились к знаниям. Людей такого типа социологи относят к так называемым достигающим личностям, которые не останавливаются в своем развитии, а постоянно совершенствуют умения и опыт. Они несут хорошую родовую наследственность. Без преувеличения Путины являются одними из лучших представителей русского народа.
— Чья биография представителей рода Путиных кажется наиболее интересной вам самому? Может быть, вашего деда Александра Николаевича Путина, ставшего военнопленным во время Первой мировой войны?
— Удивительно, но вы сами ответили на вопрос. Биографию своего деда я считаю неординарной по многим фактам. Молодой парень из деревни уехал в Петербург. Изучил самостоятельно немецкий язык. Выработал каллиграфический почерк. Ушел от хозяина в коллективный новый бизнес. Вместе с отцом построил новый дом. Ушел на войну и попал в плен. В плену пользовался уважением. В революцию и безвременье как-то вытягивал семью. Избран первым председателем колхоза. Затем перевод на районный уровень: возглавлял земельный отдел, заготовку зерна. Беспартийный. Вступил в ВКП(б) перед началом Отечественной войны. В период оккупации никто из односельчан не указал немцам на него как на коммуниста, коммунистов расстреливали. После освобождения строил свинарник с группой колхозников. Выбран народным заседателем районного суда. Люди уважали его. Дед многим помог. Замечательную прожил жизнь, как мне кажется.
— Путины есть не только в России, но и в СНГ и даже в дальнем зарубежье. Связывались ли вы с ними?
— Внешние обстоятельства не позволяют заниматься системной работой по поиску, анализу, систематизации Путиных в других странах. Знаю о представителях фамилии в Казахстане (Алма-Ата), Узбекистане (Термез), Грузии (Цители-Цкаро), Молдавии (несколько семей), Италии (Виченца), Австрии (Вена). Всего 20–30 человек.
— А в каком родстве состоите с Путиным вы сами, если не секрет? Тверская область, район Завидово, который считается исконной родиной президента, — вы же как раз оттуда.
— Мы находимся в четвертой степени родства. Без вопроса об этом сам я не говорю, позиционируюсь исследователем или отшучиваюсь. Много причин для такой закрытости накопилось.
— Появлялись ли в роду «лжедмитрии», то есть те, кто объявлял себя родственником Владимира Владимировича, на самом деле им не являясь?
— Да, известно и о таких.
— Собираются ли Путины когда-нибудь вместе? Имеют ли они доступ к президенту, могут ли, к примеру, у него что-то попросить?
— Это бывает редко. Все мы люди активной деятельности. Времени, как правило, не хватает. Дети рядом. Второй вопрос представляется даже смешным… Что попросить? Башню от Кремля, что ли?
— Ваша книга — библиографический раритет, выдержала несколько изданий, но приобрести ее невозможно, хотя я знаю, что у Путина она тоже есть.
— Обычным порядком передал, никаких хитростей. Управленческий опыт взаимодействия с соответствующими структурами получил еще в 80‑е годы. Это в решении или продвижении многих вопросов помогало.
Екатерина САЖНЕВА.
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