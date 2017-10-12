К 65-летию президента его четвероюродный брат раскрыл многовековую историю семьи

Триста лет вглубь веков. 12 по­колений российской истории. 150 представителей незамет­ной фамилии, которую сегодня знает весь мир. Всех этих людей собрал воедино, вытащил из не­бытия родственник президента в четвертом колене (приходится придерживаться точности) Алек­сандр Путин. Его исследование «Род президента В.В.Путина» — настоящая библиографическая редкость, которую не так уж и просто найти, как и разговорить ее автора.

— От­куда же есть пошла фамилия Путин? Как написано в вашей книге, до­статочно «незамет­ная». Путин — человек, идущий по пути прямо, не сворачи­вая, к своей цели. Имен­но это она означает?

— Всегда считал правильным полагать­ся на мнение компетентных специалистов. Таковые имелись в Институте языкознания Академии наук СССР. Любознательность свела меня с доктором филологических наук академиком Александрой Васильевной Супе­ранской. Она многим известна по постоянной рубрике «Ваша фамилия» популярнейшего журнала «Наука и жизнь». Как я выяснил, су­ществуют следующие основные версии про­исхождения нашей фамилии: от славянских имен Путимир, Путислав, от города Путивль. Определенного ответа не дают даже профес­сионалы… Тайна веков…

— Возможно ли подсчитать пример­ное число Путиных, непосредственных родственников президента, на сегодняш­ний день?

— Как родовед могу привести объектив­ные данные исследования, основанные на цифрах структур МВД: в Российской Федера­ции проживает примерно 3000 носителей фа­милии Путин. В родословную схему включено около 150 персоналий в 12 поколениях.

— 12 поколений Путиных — 300 лет как на ладони — это много или мало?

— Очень мало, но, увы, историки утверж­дают, что найти более старые записи невоз­можно. Будто наша история вырезана. Поэто­му для крестьянских родословий 12 поколений представляют наилучший результат.

— Родоначальник фамилии Яким (Аким) Никитович (1630–1677 г.г.), отец Гурия, Мины, Фадея (прапрапрапрапра­прапрапрадеда ВВП), Тита и Фомы. Это и был первый Путин?

— Первый из известных по архивным данным. Но в схеме рода первым я обозначал все-таки его отца Никиту. Мы пока не знаем, имели ли они тогда свою фамилию или нет. Это требует дополнительных исследований.

— Брянская, Пермская, Тверская гу­бернии — ареал расселения рода Пути­ных. Как и когда ваши предки появились в этих края? С чем это было связано?

— Чрезвычайно интересный и важный вопрос. Брянская, Пермская, Тверская обла­сти имеют наибольшую плотность расселе­ния граждан данной фамилии в Российской Федерации: 82 человека, 43 человека и 34 человека на 1 млн всех жителей соответству­ющего субъекта. По какому маршруту шло движение рода? Брянск — Тверь — Пермь или иначе? Откуда они шли? Из Путивля в брян­ские деревни Сагутьево и Белая Березка? Не тверские ли Путины сохранили себя на Юж­ном Урале и перенесли с собой философию староверов? Это пока тайна…

— Дед Путина Спиридон, который, как известно, работал поваром в Горках у Ленина, начинал в ресторане «Астория», и однажды ему подарил золотой червонец сам Григорий Распутин — это семейная легенда?

— Ныне известное здание с рестораном на первом этаже было построено к 300-летию дома Романовых в 1913 году. До него на этом месте стояли небольшие постоялые дворы с ночлегом, в одном из которых работал мо­лодой Спиридон Путин. В те времена, чтобы быть принятым в высококлассное заведение, надо было пройти много ступеней. Обычно родители мальчиков отдавали их в учение с 12 лет.

Червонец действительно был подарен, это не легенда, а реальный случай. Спири­дон рассказывал о нем сам. Близкие не при­давали этому рассказу выдающегося значе­ния. Они воспринимали его только в качестве иллюстрации высокого профессионального мастерства Спиридона. Ему было чем гор­диться, и это хорошо. Предполагаю, что по­добных случаев было много в разных местах. Поблагодарить повара — хорошая традиция. А мы в наше время в ресторане разве дей­ствуем по-другому?

— Вы пишете о том, что род Путиных мог прерваться несколько раз и только какое-то чудо спасало предков Владими­ра Владимировича. На примере того же Алеши Путина, который единственный выжил во время чумы 1771 года.

— Мой дед рассказал это семейное пре­дание моему отцу и мне. Суть его заключает­ся в следующем. В эпидемию чумы 1771 года 13-летний Алеша Путин остался единствен­ным продолжателем своего рода. После гибе­ли многих жителей в их деревне проводился передел земельных угодий. Но участвовать в нем могли только взрослые мужчины. Они яв­лялись получателями наделов на себя, жену и детей. Мальчишка же не имел такого права. Тогда за Алешу ходатайствовали перед свя­щенником местной церкви. Договорились о его ранней женитьбе. В невесты подобрали 16-летнюю девушку Агафью. Венчание со­стоялось с разрешения тверского митропо­лита. Женившись, Алеша был признан главой семьи и получил надел. Алексей Путин про­жил примерно 79 лет. Агафья родила ему двух сыновей — Ивана и Михаила, таким образом род Путиных не прервался.

Это не единственный, хоть и редкий слу­чай. Архивисты рассказывали о том, что в первые годы после эпидемии чумы тверской митрополит предоставил несколько разре­шений на ранние венчания в аналогичных ситуациях. Народными же обычаями ранние венчания исключались.

Нет, судьбу, как мне кажется, определяют не случайности, а сочетание управленческих действий сверху и народных традиций снизу. В случае с Алексеем община деревни, снизу, предоставила возможность ему продлить свой род, оттянув передел и активно продви­гая его интерес. Управленческое действие митрополита, сверху, предоставило исклю­чительную возможность жениться в сложив­шихся условиях.

— Откуда у вас столько семейных старинных фотографий? Вы специально ездили по родственникам, чтобы собрать их?

— Уважение к фотографии как к виду ис­кусства, к его мастерам, бережное содержа­ние сохранили эти, без преувеличения, ше­девры. Один из друзей работал в фотоателье на Морской, 15, «Рейссерт и Флиге». У меня хранится купленный в Петербурге фото­альбом деда по отцу, фотографии деда по матери, все черно-белые пленки отца, свои черно-белые, цветные позитивные, негатив­ные, цифровые. Основная часть фотобазы является моей лично. Есть часть привлечен­ных фотографий, которые близкие давали временно в обеспечение иллюстраций жиз­ни своих семей. Снимки я не покупал. Мне встречались разные люди, которые дорожат историей своих предков, они берегут и ценят то, что сохранилось. Но по договоренности с ними я далеко не все печатал и не обо всем рассказывал…

— История Путиных напрямую связа­на с историей самой России, по ней мож­но даже изучать этот предмет. Вроде бы ничего особенного: жили люди, любили, сеяли хлеб, рожали детей — но было ли в вашей семье что-то такое особенное, что вдруг из нее вышел будущий глава госу­дарства?

— Это звучит слишком громко, но я счи­таю, что да. Так утверждать позволяет более чем 30‑летний анализ рода, его представи­телей в разных жизненных обстоятельствах, особенно мужчин. Именно мужчины несут ответственность за жен, их благополучие, в бытовом приложении, удобство, комфорт, моральное спокойствие, уверенность в себе, в детях и окружающих людях. Все мужчины Путиных были физически крепкими людьми, вели здоровый образ жизни, активно участво­вали в общественных мероприятиях. У них не было вредных привычек. Они стремились к знаниям. Людей такого типа социологи от­носят к так называемым достигающим лич­ностям, которые не останавливаются в своем развитии, а постоянно совершенствуют уме­ния и опыт. Они несут хорошую родовую на­следственность. Без преувеличения Путины являются одними из лучших представителей русского народа.

— Чья биография представителей рода Путиных кажется наиболее инте­ресной вам самому? Может быть, вашего деда Александра Николаевича Путина, ставшего военнопленным во время Пер­вой мировой войны?

— Удивительно, но вы сами ответили на вопрос. Биографию своего деда я считаю неординарной по многим фактам. Молодой парень из деревни уехал в Петербург. Изучил самостоятельно немецкий язык. Выработал каллиграфический почерк. Ушел от хозяина в коллективный новый бизнес. Вместе с отцом построил новый дом. Ушел на войну и попал в плен. В плену пользовался уважением. В ре­волюцию и безвременье как-то вытягивал семью. Избран первым председателем кол­хоза. Затем перевод на районный уровень: возглавлял земельный отдел, заготовку зер­на. Беспартийный. Вступил в ВКП(б) перед началом Отечественной войны. В период ок­купации никто из односельчан не указал нем­цам на него как на коммуниста, коммунистов расстреливали. После освобождения строил свинарник с группой колхозников. Выбран на­родным заседателем районного суда. Люди уважали его. Дед многим помог. Замечатель­ную прожил жизнь, как мне кажется.

— Путины есть не только в России, но и в СНГ и даже в дальнем зарубежье. Свя­зывались ли вы с ними?

— Внешние обстоятельства не позволя­ют заниматься системной работой по поиску, анализу, систематизации Путиных в других странах. Знаю о представителях фамилии в Казахстане (Алма-Ата), Узбекистане (Тер­мез), Грузии (Цители-Цкаро), Молдавии (не­сколько семей), Италии (Виченца), Австрии (Вена). Всего 20–30 человек.

— А в каком родстве состоите с Пути­ным вы сами, если не секрет? Тверская область, район Завидово, который счита­ется исконной родиной президента, — вы же как раз оттуда.

— Мы находимся в четвертой степени родства. Без вопроса об этом сам я не го­ворю, позиционируюсь исследователем или отшучиваюсь. Много причин для такой закры­тости накопилось.

— Появлялись ли в роду «лжедми­трии», то есть те, кто объявлял себя род­ственником Владимира Владимировича, на самом деле им не являясь?

— Да, известно и о таких.

— Собираются ли Путины когда-нибудь вместе? Имеют ли они доступ к президенту, могут ли, к примеру, у него что-то попросить?

— Это бывает редко. Все мы люди актив­ной деятельности. Времени, как правило, не хватает. Дети рядом. Второй вопрос пред­ставляется даже смешным… Что попросить? Башню от Кремля, что ли?

— Ваша книга — библиографический раритет, выдержала несколько изданий, но приобрести ее невозможно, хотя я знаю, что у Путина она тоже есть.

— Обычным порядком передал, никаких хитростей. Управленческий опыт взаимо­действия с соответствующими структурами получил еще в 80‑е годы. Это в решении или продвижении многих вопросов помогало.

Екатерина САЖНЕВА.