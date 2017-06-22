Анти ЛЕНИНСКАЯ КОМСОМОЛКА
Александра ЗАХАРОВА: «Я дочь — это данность, и, конечно же, Марк Анатольевич старается, чтобы я играла»
Она просто отличница! Не только потому, что ведущая актриса «Ленкома», умная, замечательная… Просто есть еще дата — красивая дата, прямо скажем. Но вот всегда ли Александра Захарова получала свои «пятерки»? Да и что вообще такое — быть дочерью главного режиссера? Такого режиссера!
«Аллилуйя во здравие Николая Караченцова»
— Вы считаете себя примой вашего театра?
— Ни в коем случае! Потому что у нас главная актриса — Инна Михайловна Чурикова, и Марк Анатольевич говорит про нее: «Это наша царица золотая». У нас много хороших актрис, а прима… Наверное, с одной стороны, это прекрасно, с другой — здесь есть что-то опереточное. Знаете, актер — краска режиссера, и пережить замену любого актера, даже очень великого, возможно. Театр строит режиссер на сегодняшний день.
— То есть, по-вашему, «Ленком» — это Марк Захаров и все остальные. Захаров — демиург, который лепит из вас что захочет? А вы все готовы идти за ним с закрытыми глазами?
— Да, но есть исключения. С уходом Александра Абдулова ушли спектакли «Плач палача», «Варвар и еретик». С великим Евгением Павловичем Леоновым ушла «Поминальная молитва», и никто не смог сыграть вместо него. Была попытка у Армена Борисовича Джигарханяна, но не сложилось. Тот слишком большой вклад — духовный, эмоциональный, физический, — который отдал Евгений Павлович этой роли… Его на самом деле не хватает. Есть такой великий актер, как Леонид Сергеевич Броневой. Его Мюллер из «Семнадцати мгновений» — учебник актерского мастерства… Он притягивает к себе, на него очень интересно смотреть. И, конечно, Инна Михайловна Чурикова, уникальная, она незаменимая актриса, на мой взгляд. То, как она играла «Тиля», «Чайку» или в спектакле «Мудрец»… Мне кажется, это гениальные работы.
Марк Анатольевич вырастил несколько поколений актеров, и, когда не стало Олега Ивановича Янковского, не стало Абдулова, такая беда случилась с Караченцовым — это был страшный удар по театру… Такие потери! Но Захаров никогда не опирается на одного человека. Да, эти актеры незаменимы, но театр — жив.
— Уходит великий артист — и с ним уходит спектакль. Николай Караченцов, слава Богу, жив, но в «Юноне» и «Авось» играть не может. Вместо него там другие… То есть «Юнону» нельзя было закрыть ни при каких обстоятельствах?
— Мне кажется, этот спектакль должен жить, там уже несколько поколений играют. То, что Дима Певцов ввелся туда, не побоялся, — это подвиг, честь ему и слава. Знаете, когда собирается такая компания: один из лучших, великих поэтов Вознесенский, потрясающий Рыбников, великий танцор, замечательный балетмейстер Васильев, Олег Аронович Шейнцис… и во главе — Марк Анатольевич…
Кончит было несколько, а Николай Петрович был один, да. В какой-то момент ему предложили второй состав, ведь по возрасту было уже тяжело играть, но он категорически сказал «нет». У них начались прения с Марком Анатольевичем, разногласия, но Захаров все-таки согласился: «Да, если у вас есть силы, играйте».
— «Юнона» и «Авось» — марка театра.
— Да, одна из. Это русская рок-опера — не мюзикл, не подражание. Это русское произведение, очень наше и очень сегодняшнее. А когда там поется «Аллилуйя» — это поется во здравие Николая Петровича Караченцова. Это в его адрес, чтобы жизнь его стала хотя бы чуть-чуть полегче.
«Отец без меня сейчас просто спектакли не делает»
— Наверное, у вас непростой характер. Ну а что, разве простым быть интересно?
— Нет, мне кажется, я простая.
— Но что вы можете себе позволить в театре и не позволить?
— Я не могу себе позволить опоздать на репетицию. Если что-то у меня там не получается, Марк Анатольевич сразу говорит: «Идите в кукольный театр».
— На «вы»?..
— На «ты». А я его называю в театре «Марк Анатольевич». Нет, я стараюсь себе не позволять ничего лишнего. Я дочь, и мне нельзя.
— Дочь Марка Захарова, актриса — безусловно, это большое счастье. Но, может быть, есть другая грань, обратная сторона медали, о которой можно только догадываться?
— Мои родители меня родили, подарили мне внешность, потом профессию. Потом как-то вот сложилось, что я стала актрисой Захарова, и мне интересно работать с ним. Я думаю, что мне, конечно, завидуют, потому что я играю во всех последних его спектаклях. Не последних — крайних. Он без меня сейчас просто их не делает, наверное, стараясь по-отцовски успеть «накормить» меня профессией. Я счастлива, потому что считаю его великим режиссером. Он очень продлил жизнь Татьяне Ивановне Пельтцер, которая перешла из Сатиры. Я не думаю, что она сыграла бы такие роли и столько, как здесь. Играла она долго, и уже когда неважно себя чувствовала, в «Поминальной молитве» Александр Гаврилович Абдулов выходил с ней. Он говорил сначала ее текст, она повторяла…
— Да, «Мама, соберитесь!», помню.
— У Горина было: «Меня в поезде так трясет». А она на сцене сказала: «Меня в поясе так трясет». Это был восторг у артистов, но, оказывается, и у зрителей. Потом у нее была такая оговорка замечательная… Григорий Израилевич придумал в «Поминальной молитве»: «Это кто? Это Степан». — «Редкое имя». А она вдруг сказала: «Редкая фамилия». Горин потом так радовался — ведь это нарочно не придумаешь. А как она играла в «Трех девушках в голубом»!
«Я надеюсь, что мне завидуют»
— Вы замечательно говорите о ваших партнерах, партнершах — просто заслушаешься, но я возвращаюсь к вам. Сами же сказали, что вам завидуют. Вы это знаете точно?
— Я надеюсь. Если завидуют — значит, все в порядке. Вообще, когда я пришла в театр, меня очень хорошо приняли, по-доброму. Это был 83-й год. Долго, мучительно вводили в «Юнону» и «Авось», потом уехали во Францию — меня не взяли. Но, наверное, это было правильно. Были актрисы, которые играли, танцевали… Я вообще очень горда, что не ввелась ни на чьи роли, я никак никого не потеснила. Но я дочь — это данность, и, конечно же, Марк Анатольевич старается, чтобы я играла.
— В этом нет противоречия у Захарова между режиссерским и отцовским? Вас не волнует, что об этом будут говорить?
— Нет, просто так получилось. Когда я пришла в театр, мой крестный, Глеб Анатольевич Панфилов, взял меня в спектакль «Гамлет», а Полония репетировал Михаил Михайлович Козаков. У меня были какие-то переживания из-за этого, на что Козаков мне сказал: «Санька, а я всю жизнь по блату живу». У него же отец — писатель. И потом, у меня есть, мне кажется, уже отдельное имя от Марка Анатольевича, но я его дочь и этим горжусь. Я даже думаю, что это самое главное в моей жизни — то, что я дочь своих родителей.
— Мы все дети своих родителей, но не все дети Марка Захарова.
— Ну вот, я дочь Марка Захарова и думаю, что мне повезло. Ведь каждая актриса мечтает о том, чтобы попасть к режиссеру, а я родилась у режиссера. И оказалась, наверное, все-таки способной, неплохой актрисой в результате. Он вырастил меня.
— А что вы скажете о Татьяне Догилевой, которая утверждает, что была вынуждена уйти из театра из-за вас?
— А еще Армен Борисович Джигарханян ушел из театра, ушел Проскурин, Алферова ушла — давайте всех на меня повесим!.. На самом деле Догилева потрясающе играла в спектакле «Жестокие игры», потрясающе! Когда Догилева ушла, я играла только в массовке. Она играла замечательно у Фокина, но мне кажется, уже не так, как у Марка Анатольевича. Зря она ушла? Ну да, зря. Тем более мы такие разные, мы не можем играть одни роли с ней. Мы и по возрасту разные, и внешне не похожи.
«Так мы до улицы имени Берии доживем»
— Скажите, театр «Ленком» — это здоровый организм?
— А у вас есть сомнения? Смотрите, какие у нас артисты! Вот мужчины: Певцов, Раков, Степанченко, Саша Лазарев, Вержбицкий, Юматов, сейчас пришел к нам Миркурбанов… Какой сильный театр, какая команда! Или вот Антон Шагин, а это совсем другое поколение. Гисбрихт, Марчук… Я понимаю, что каждому актеру хочется, чтобы с его уходом все рухнуло, и это естественное желание. Но помните, как была выстроена Сатира на двух великих артистах — Папанове и Миронове, и, когда их не стало, что-то изменилось. Хотя, наверное, нельзя так говорить, ведь Театр сатиры — это любимый зрителями театр.
— Вы — народная артистка России, и, по-моему, это абсолютно справедливо. Но народных артистов теперь так много, звание же девальвируется. Когда знаешь, что народными артистами были Леонов, Янковский, Абдулов…
— Марк Анатольевич так и говорит: «У нас в театре редко встретишь артиста без звания».
— Лучше бы отменили эти звания. Нет же народных артистов Америки.
— У них кинематограф, у них другие ставки, другие зарплаты. А какие красивые у них пожилые женщины 80, 90 лет… Ну что делать, мы живем в другом мире, в другом обществе. А как быть с актерами, которые на периферии работают, в городе Сызрань, Калинине каком-нибудь? Да, к сожалению, есть Калининград и есть Ленинский проспект.
— А вы хотели, чтобы его…
— Да, я бы хотела, чтобы его переименовали.
— Это вы не в тренде сейчас говорите. Мы же возвращаемся в СССР…
— Да? Но все-таки называть города, улицы именами убийц… Так мы до улицы имени Берии доживем.
— Ну вы прямо в папу, антисталинистка! Тогда вопрос на засыпку: Крым наш?
— Да. Так думали князь Потемкин Таврический и Екатерина Великая.
— Скажите тогда напоследок: что значит быть захаровским артистом?
— Когда Марк Анатольевич приглашает нового человека, то говорит ему: «Только дайте слово, что вы не сойдете с ума». И актер дает слово. Потом постепенно что-то с организмом происходит. Захаров лепит актеров — он умеет растить личность, он оснащает актера, так появляется школа. Это литература, это мировоззрение, манера ходить, говорить… Это окружение, умение видеть, что происходит на улице, это сопереживание несчастным, брошенным старикам и детям, собакам… Я же собачница страшная, знаю о чем говорю.
Александр МЕЛЬМАН.
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