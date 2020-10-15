Группа ученых из университетов Бразилии обнаружила, что коронавирус негативно влияет на состояние коры головного мозга человека. Для тяжелого течения болезни это легко объяснимо, потому что у пациентов существенно снижается насыщение крови кислородом, что губительно для нейронов. Однако выяснилось, что и у людей, перенесших болезнь в легкой форме, порой даже без госпитализации, также отмечалось повреждение нервных волокон.

Именно поэтому и после выздоровления пациенты долго страдают от сонливости, хронической усталости и проблем с памятью. Причем эти проблемы отмечаются в течение длительного времени, как и отсутствие вкуса и обоняния.

Специалисты отмечают, что пока неизвестно, как долго могут сохраняться эти неврологические нарушения, обратимы ли они – слишком мало времени прошло с момента начала пандемии. Поэтому наблюдение за вылечившимися будет продолжено в течение не менее трех лет, чтобы проследить отдаленные последствия повреждения нейронов, потому что оно способно вызвать тяжелые заболевания, связанные с патологиями мозга – шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие, сообщает ТАСС.