США заблокировали экспорт китайскому Синьцзян-Уйгурскому автономному району, в связи с нарушением прав человека на этой территории, сообщает ВВС.

Запрет ввоза китайской продукции из Синьцзяна последовал за очередным напоминанием о концентрационных лагерях в КНР. Регион Синьцзян известен тем, что многие годы там безнаказанно отправляют на принудительное «перевоспитание» в тюрьмы исповедующих ислам уйгуров. В министерстве внутренней безопасности США считают, что такое ужасающее насилие над правами человека больше напоминает рабство и требует жесткого ответа. Под запрет экспорта попали хлопок, компьютерные запчасти, косметические средства и одежда.

В качестве ответа на давление со стороны Штатов, Китай также заблокировал торговые пути. МИД КНР опроверг оскорбительные обвинения в насильственном удержании собственных граждан в концентрационных лагерях и назвал все происходящее сфабрикованным недружественными государствами.

Читайте также: Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака

Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака