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Газета "Кишиневские новости"

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США борются за права уйгуров-мусульман в тюрьмах Китая

15 сентября
22:51 2020
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США заблокировали экспорт китайскому Синьцзян-Уйгурскому автономному району, в связи с нарушением прав человека на этой территории, сообщает ВВС.

Запрет ввоза китайской продукции из Синьцзяна последовал за очередным напоминанием о концентрационных лагерях в КНР. Регион Синьцзян известен тем, что многие годы там безнаказанно отправляют на принудительное «перевоспитание» в тюрьмы исповедующих ислам уйгуров. В министерстве внутренней безопасности США считают, что такое ужасающее насилие над правами человека больше напоминает рабство и требует жесткого ответа. Под запрет экспорта попали хлопок, компьютерные запчасти, косметические средства и одежда.

В качестве ответа на давление со стороны Штатов, Китай также заблокировал торговые пути. МИД КНР опроверг оскорбительные обвинения в насильственном удержании собственных граждан в концентрационных лагерях и назвал все происходящее сфабрикованным недружественными государствами.

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