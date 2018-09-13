Чем больше благ граждане получают от государства, тем легче ими управлять

В 2017 году доля социальных выплат в общей сумме денежных доходов населения достигла рекордного уровня — 19,7%. Никогда еще ни в России, ни в СССР (есть статистика начиная с 1970 года) этот показатель не был столь высоким. Радоваться или огорчаться этому рекорду?

Для начала поясним: социальные выплаты — это пенсии и разного рода социальные пособия. Помимо социальных выплат наши денежные доходы складываются из оплаты труда (65,1% — доля во всех доходах в 2017 году), доходов от предпринимательской деятельности (7,6%), доходов от собственности (5,6%), прочих доходов (2%). Все это — официальные данные Росстата.

Почему же так важен показатель доли в общих доходах социальных выплат? Потому что он характеризует степень зависимости людей от государства. Все очень просто: растет показатель — значит, во все большей степени люди зависят от государства. А значит, сейчас благодаря рекорду зависимость россиян от государства достигла небывало высокого уровня.

Интересно, что в советские времена наиболее высокий показатель доли социальных выплат в доходах населения был зафиксирован в 1985 году — 16,3%, что существенно меньше уровня сегодняшнего дня. А ведь это очень интересный и показательный факт: получается, что даже в те времена, когда государство было в ответе за все и вся, этот показатель был ниже.

Почему так получилось? Согласитесь, что это не очень хорошо, если люди в материальном плане все больше и больше зависят от государства, от того, что решат дать им власти. Гораздо лучше, если бы материальное положение граждан в большей степени зависело от них самих. Увы, у нас происходит все наоборот. И весьма показателен в этом плане следующий факт: если доходы от предпринимательской деятельности в общих доходах населения составляли в 2000 году 15,2%, то к 2017-му они снизились до 7,6%.

Тогда — такое предположение: может, это сознательная политика властей, чтобы граждане во все большей степени зависели от них? Я, конечно, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что так оно и есть, но вероятность осознанной соответствующей политики в данном случае достаточно велика.

Если мое предположение верно, встает следующий вопрос: зачем это надо властям? Отвечаю: когда делаешь людей зависимыми от тебя — они легче управляемы, они и голосуют так, как надо. Незатейливая, но, на мой взгляд, весьма порочная управленческая логика. Безусловно, у меня нет оснований для того, чтобы делать однозначный вывод о том, что такой стиль управления — это осознанный выбор властей. Но даже если неосознанный, он, этот стиль, именно такой по существу. И это очень плохо.

Но вернемся к нашему интересному показателю — доле социальных выплат в общих доходах населения. Только ли власти виноваты в том, что она сегодня оказалась на столь высоком уровне? Нет, не только. По результатам недавнего социологического опроса, проведенного «Левада-Центром», доля россиян, придерживающихся мнения о том, что «государство должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни», в 2018 году в два раза превысила долю тех опрошенных, которые считают, что государство должно выполнять лишь роль наблюдателя.

То есть граждане в большинстве своем и сами рады переложить ответственность за свою жизнь и судьбу на государство. Впрочем, само государство и постаралось, чтобы граждане так считали. Так что не будем переводить стрелки с властей: они ответственны за нынешнее положение дел.

Почему это плохо, когда столь велика доля социальных выплат в общих доходах населения, когда столь значительна зависимость людей от государства?

Во-первых, потому что в самые тяжелые времена, во времена экономических кризисов, государство вынуждено экономить, в том числе на этих самых социальных выплатах. Неудивительно, что в период 2014–2017 годов реальные располагаемые денежные доходы граждан в нашей стране снизились суммарно на 11%.

Во-вторых, когда начинаются реформы в сфере социальных выплат, все это бывает чрезвычайно болезненно для населения.

В-третьих, это плохо с точки зрения мотивации людей. Ну действительно, одно дело, когда вы в значительной степени зависите от государства и надеетесь только на него. И совершенно другое, если бы ваш уровень жизни в большей степени зависел от вас самих — допустим, от доходов собственной предпринимательской деятельности. В каком случае люди будут лучше мотивированы на высокопроизводительный труд? По-моему, ответ очевиден: разумеется, во втором.

В-четвертых, потенциальный риск социальных протестов выше как раз при большой доле социальных выплат в общих доходах населения. Пока в экономике все хорошо, беспокоиться не о чем. А вот когда плохо, и если к тому же у государства нет особых резервов, чтобы финансовый пожар потушить, то приходится сокращать (замораживать, недоиндексировать) социальные выплаты, значимость которых крайне велика. А это уже серьезный удар по миллионам семей. С точки зрения социального спокойствия возникают существенные риски.

Резюмируем. России не стоит гордиться большой и все возрастающей долей социальных выплат в общих доходах населения. Это тот самый случай, когда речь идет не об экономическом достижении, а о структурном перекосе, который необходимо исправлять.

Это совсем не значит, что нам надо теперь урезать пенсии или социальные пособия. Совсем нет. Исправление данного структурного перекоса возможно за счет увеличения доходов населения от других источников: предпринимательской деятельности, собственности, оплаты труда.

Это только кажется, что устойчивость государства и, соответственно, власти будет выше, если зависимость людей от них будет больше. Ничего подобного. Вся эта устойчивость в момент ослабнет, как только государство начнет испытывать серьезные трудности с выполнением своих обязательств.