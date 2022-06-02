В течение следующих 3 месяцев, немцы получат возможность передвигаться по стране всего за 9 евро, передает ВВС.

Экономический кризис откровенно давит Европу. Стремительный рост стоимости жизни в Германии привел к тому, что правительство ввело инициативу, касаемую общественного транспорта. Новый месячный абонемент будет стоить всего 9 евро и покроет все виды общественного транспорта, включая поезда регионального сообщения. В условиях роста цен на бензин, правительство надеется таким образом вынудить население отказаться от личного транспорта. Только за прошлый месяц инфляция в Германии достигла 7,9%. По заявлению представителей немецкого транспортного министерства, уже было продано свыше 7 млн проездных. Однако такой успех инициативы привел к другой проблеме – перегруженность общественного транспорта. Компания Deutsche Bahn сообщила о задержках в движении поездов и даже отмене ряда рейсов.