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Газета "Кишиневские новости"

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Проездной на все виды транспорта в Германии теперь стоит 9 евро

Проездной на все виды транспорта в Германии теперь стоит 9 евро
02 июня
15:20 2022
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В течение следующих 3 месяцев, немцы получат возможность передвигаться по стране всего за 9 евро, передает ВВС.

Экономический кризис откровенно давит Европу. Стремительный рост стоимости жизни в Германии привел к тому, что правительство ввело инициативу, касаемую общественного транспорта. Новый месячный абонемент будет стоить всего 9 евро и покроет все виды общественного транспорта, включая поезда регионального сообщения. В условиях роста цен на бензин, правительство надеется таким образом вынудить население отказаться от личного транспорта. Только за прошлый месяц инфляция в Германии достигла 7,9%. По заявлению представителей немецкого транспортного министерства, уже было продано свыше 7 млн проездных. Однако такой успех инициативы привел к другой проблеме – перегруженность общественного транспорта. Компания Deutsche Bahn сообщила о задержках в движении поездов и даже отмене ряда рейсов.

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