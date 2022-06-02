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Газета "Кишиневские новости"

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Стрельба в больнице Оклахомы и почему власти США бездействуют

Стрельба в больнице Оклахомы и почему власти США бездействуют
02 июня
15:15 2022
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Четверо человек были убиты во время стрельбы в Талсе, Оклахома, сообщает местное полицейское управление.

Не прошло и недели с ужасающей трагедии в начальной школе Техаса, где, в результате стрельбы, погиб 21 человек, а американская общественность вновь потрясена. В среду, 1 июня, в больнице Св. Френсиса города Талса, штат Оклахома, произошла стрельба. Погибли 4 человека, еще несколько получили ранения. Нападавший, чью личность еще не опознали, застрелился, когда полицейские прибыли на место трагедии. Проблема массовых расстрелов в США стоит как никогда остро. Для приобретения огнестрельного оружия в Америке человеку не нужно ничего, кроме денег. Такая доступность не может не приводить к трагедиям. Вице-президент США Камала Харрис подняла вопрос об ужесточении правил, допускающих покупку и хранение оружия. Однако вероятность такого расклада близится к нулю. Инициатива была принята общественность и Республиканской партией в штыки.

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