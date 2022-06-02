Депутаты-социалисты Владимир Односталко и Алла Дарованная предложили две законодательные инициативы. Речь идет о введении ежеквартальной индексации пенсий и 13-й пенсии – мерах, которые поддержали бы пенсионеров в условиях галопирующей инфляции.

Депутат, член парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье Алла Дарованная представила на брифинге информацию Национальной кассы социального страхования, согласно которой средний размер пенсий составляет 2638,12 леев (по ситуации на 1 апреля 2022 года). Для сравнения: прожиточный минимум в 2021 году составил 2154 лея, минимальная зарплата в реальном секторе с 1 апреля 2022 г. – 3200 леев.

В то же время инфляция выросла с 14% в декабре 2021 года до 27% в апреле 2022 года. Согласно прогнозам НБМ, годовой уровень инфляции достигнет 31% в третьем квартале этого года. В этих условиях большинство пенсионеров оказываются за гранью выживания, так как они не могут купить себе самое необходимое, отметила Алла Дарованная.

Заместитель председателя парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье Владимир Односталко обратил внимание на то, что пенсионерам стало особенно тяжело жить после того как к власти пришла пропрезидентская партия. Правительство PAS оставило пожилых людей один на один со страшной реальностью, несмотря на бравурные декларации о поддержке пенсионеров.

Социалисты отметили на брифинге, что в этих сложных условиях необходимо предпринять срочные меры для поддержки пенсионеров.