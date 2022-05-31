Экс-президент Молдовы Игорь Додон 31 мая 2022 года сделал заявление после заседания Апелляционной палаты.

«1. Не признаю себя виновным, не признаю обвинения прокуроров и расцениваю данное дело как заказное. Повторюсь: это – политическая расправа со стороны правящего режима и, в особенности, со стороны моего главного политического оппонента на президентских выборах, госпожи Майи Санду, которая захватила все государственные учреждения в стране и юстицию. В прессе есть записи, на которых запечатлено, как Майя Санду ещё с 2017 года требовала судить и закрыть Игоря Додона. Дело против меня – её многолетний план мести. Оно также преследует геополитические интересы.

2. У меня нет доверия к прокурорам, ведущим это дело. Во-первых, потому что они исполняют политический заказ и преследуют очернение моего имиджа, иначе они бы не манипулировали данными, не допустили бы утечки улик в прессу прямо во время обысков и не интерпретировали бы столь злонамеренно наличие авиабилетов, купленных мной задолго до инициирования уголовного дела. Кроме того у прокуроров нет даже законного опыта, чтобы быть антикоррупционными прокурорами (у них стаж 3 года вместо прописанных в законе 4), не говоря уже об отсутствии профессиональной подготовки для ведения таких резонансных дел. Мои адвокаты уже зафиксировали ряд грубых ошибок в процессе расследования. Поэтому я требовал и продолжаю требовать отзыва прокуроров и их замены неподкупными, политически независимыми людьми, с солидным профессиональным опытом.

3. Осознаю, что предстоит довольно долгий период телевизионного правосудия, что будут организованы фальшивки и утечки улик из дела, фото и видео из семейного архива для публичных шоу, съёмки с дрона моего дома и домов моих родных, давление на близких. Всё это будет преследовать цель очернить меня, а власти намерены таким образом искусственно оправдать начатое политическое преследование. Хочу передать им послание. Если вы патологически меня ненавидите, направьте свою ненависть только на меня. Не издевайтесь над моими родственниками, отправляя их в тюрьмы или осуществляя психологическое давление.

4. Многие задаются вопросом, почему это политическое дело было возбуждено именно сейчас, почему меня задержали вооружённые люди в масках? Потому что Молдова оказалась на краю бедности, а власть хочет устранить любую опасность со стороны оппозиции или возмущённых граждан. Присутствует в этом и геополитический фактор, потому что руководство страны всё больше сближается с НАТО, готовится стать участником вооружённого конфликта на Украине, и не хочет, чтобы кто-то помешал этому.

Власть ПДС также пытается отвлечь внимание населения от апокалиптической ситуации в экономике и социальной сфере, от роста цен и тарифов. Решение для своего провала по всем направлениям они нашли в “телесериале” о “деле Додона”. Но люди прекрасно понимают, что происходит, и как руководство страны и Майя Санду лично их обманывают.

5. У меня есть послание и для граждан. Знайте, что, несмотря на все беззакония и политические расправы, основанные на разочаровании и ненависти власти, я не сдамся, я выдержу всякое давление и вызовы и докажу невиновность – свою и своих близких – в местных и/или международных судах. Вне зависимости от того, сколько времени понадобится для этого.

Не забывайте, что рано или поздно эти времена изменятся, и все мы вернёмся к нормальной жизни и в экономике, и в социальной сфере, и в политике, и в правосудии. Я в этом уверен и знаю, что говорю.

Всё будет хорошо!

У Молдовы есть будущее!» – такими словами завершается заявление Игоря Додона.