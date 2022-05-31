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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 1 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 1 июня
31 мая
18:50 2022
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По Святцам 1 июня День Ангела у Анастасии, Ирины, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Корнелия, Сергея.

Умные, амбициозные и разносторонне одаренные – таковы главные характеристики счастливчиков, рожденных 1 июня. Цели в жизни устанавливают себе по самой высокой планке и прилагают максимум усилий, чтобы их достичь. Рассчитывают всегда только на свои силы. Твердо знают, чего хотят от жизни. В профессиональном плане хорошо чувствуют, чем сегодня выгоднее всего заниматься – на что есть спрос. Успешны, их амбиции – занять достойное место в обществе. Свободолюбивые по натуре, они никогда не променяют свою независимость на материальные блага, тем более что их они всегда могут заработать своими знаниями. Но, оберегая свою независимость, не забывайте о социуме – общительность и доброе отношение к окружающим помогут в достижении целей.

Поздравляем именинников!

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