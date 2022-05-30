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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 31 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 31 мая
30 мая
19:55 2022
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По Святцам 31 мая День Ангела у Александры, Андрея, Богдана, Василия, Давида, Дениса, Ираклия, Клавдии, Кристины, Льва, Макара, Михаила, Павла, Петра, Семена, Фаины, Федора, Федота, Юлиана, Юлии.

Рожденные в этот день – дети своего времени. С легкостью воспринимают все новое, оригинальное. У них на все в этом мире свой взгляд и по любому вопросу свое мнение. У них непростой характер – с ними порой бывает сложно, но судьба к ним благосклонна. Они умны и талантливы, способны принимать быстрые решения и генерировать новые идеи. С ними не бывает скучно – они интересные собеседники. Но их эмоциональный фон нестабилен. Быстрая смена настроений порой делает их несносными, но это не на долго – до следующей смены эмоций. При этом они прекрасно вписываются в любую компанию и никогда не делают из мелких проблем вселенской трагедии.

Поздравляем именинников!

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