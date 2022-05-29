Режиссер Рубен Эстлунд получил свою вторую «Пальмовую ветвь» за фильм «Треугольник печали», пишет Variety.

В этом году 75 Каннский кинофестиваль представил зрителям множество неожиданных картин, но праздник подошел к концу. Высшую награду «Пальмовую ветвь» увезет с собой шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд и его злая сатира «Треугольник печали». Кинолента едко высмеивает образ жизни и поведение одноразовых звезд современности – инстамоделей, блогеров и т.д. Фильм помещает миллионеров и их трофейных подружек на одинокий корабль и оставляет бороться за жизнь посреди океана, где герои будут вынуждены вернуться к первобытно-общинному строю, чтобы выжить. Для Эстлунда это уже вторая «Пальмовая ветвь». Своего первого приза он был удостоен в 2017 году, когда представил киноленту «Квадрат».