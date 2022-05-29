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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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«Треугольник печали» Эстлунда сорвал «Пальмовую ветвь»

«Треугольник печали» Эстлунда сорвал «Пальмовую ветвь»
29 мая
17:50 2022
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Режиссер Рубен Эстлунд получил свою вторую «Пальмовую ветвь» за фильм «Треугольник печали», пишет Variety.

В этом году 75 Каннский кинофестиваль представил зрителям множество неожиданных картин, но праздник подошел к концу. Высшую награду «Пальмовую ветвь» увезет с собой шведский кинорежиссер и сценарист Рубен Эстлунд и его злая сатира «Треугольник печали». Кинолента едко высмеивает образ жизни и поведение одноразовых звезд современности – инстамоделей, блогеров и т.д. Фильм помещает миллионеров и их трофейных подружек на одинокий корабль и оставляет бороться за жизнь посреди океана, где герои будут вынуждены вернуться к первобытно-общинному строю, чтобы выжить. Для Эстлунда это уже вторая «Пальмовая ветвь». Своего первого приза он был удостоен в 2017 году, когда представил киноленту «Квадрат».

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