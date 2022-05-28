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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 29 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 29 мая
28 мая
18:25 2022
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По Святцам 29 мая День Ангела у Александра, Аркадия, Георгия, Ефрема, Модеста, Музы, Николая, Петра, Федора.

Все новое, передовое рожденные в этот день принимают с радостью. Они сторонники прогресса! Но надо отдать должное – к традициям своего народа, своей семьи и к тому, что оставлено прошлыми поколениями, относятся уважительно и бережно. А все потому, что в этот день новорожденных наделяют только положительными чертами. Отрицательных в них просто нет. Они не боятся проблем, а решают их по мере поступления. Они всегда на стороне добра и никогда не пройдут мимо несправедливости. В этот день рождаются сильные личности. Их физическому здоровью и крепости духа можно только позавидовать. Они искренни и благородны. Из них получаются прекрасные супруги и отличные друзья.

Поздравляем именинников!

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