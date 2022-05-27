Японский кинорежиссер Хирокадзу Корээда представил свой фильм «Брокер» на каннском кинофестивале, пишет Variety.

Азиатский кинематограф все активнее завоевывает сердца западных зрителей. На 75-м международном каннском фестивале состоялась премьера фильма «Брокер». Картина будет претендовать на «Золотую пальмовую ветвь». Кинолента в стиле роуд-муви рассказывает историю отвергнутых людей, волею случая сведенных вместе. На пресс-конференции, состоявшейся после показа, Хирокадзу пояснил, что не хотел снимать трагедию, потому что именно обманчивое ощущение легкости и тонкий юмор придают фильму правдоподобности. В главных ролях снялись Кан Дон-вон, обретший популярность по «Мастеру» и «Поезду в Пусан», певица Ли Чжи Ын, блистательно сыгравшая в популярном сериале «Отель дель Луна», и легенда южнокорейского кинематографа Сон Кан Хо, снимавшийся в «Паразитах» и «Сочувствии господину Месть». Несмотря на то, что сам Хирокадзу Корээда японец, снимать он предпочел именно в Южной Корее и на роли в своем фильме взял корейских актеров. Отвечая на вопрос, почему не снимать на родине, избегая сложностей во взаимопонимании на площадке, он дал пространный комментарий, что любит вкусно поесть, а еда в Южной Корее – лучшая.