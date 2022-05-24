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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 25 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 25 мая
24 мая
19:30 2022
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По Святцам 25 мая День Ангела у Германа, Дениса, Евдокии, Ивана, Петра, Семена, Федора, Филиппа.

В этот день рождаются воины! Сила духа, отвага – это те качества, которые помогут пройти по жизни Победителем! Уверены в том, что они пришли в этот мир с великой миссией – сделать мир лучше. Неординарны, знают себе цену, умеют отстаивать и свое мнение, и свои интересы. Умеют правильно расставить приоритеты, обладают хорошо развитой интуицией. Именинники этого дня харизматичны и обладают множеством разнообразных талантов. Главное – развивать их, не тратя время понапрасну. Самообразование – ключик к раскрытию вашей разносторонней личности.

Поздравляем именинников!

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