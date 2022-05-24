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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове оппозиция вышла на протест в защиту экс-президента Додона

В Молдове оппозиция вышла на протест в защиту экс-президента Додона
24 мая
14:55 2022
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Перед зданием парламента 24 мая прошел митинг протеста против преследования оппозиции, организованный Партией социалистов.

Организаторы и выступающие говорили о том, что власти насаждают диктатуру, подавляют инакомыслие и демонстрируют шоу телевизионной юстиции.

Участники митинга пришли с лозунгами: «Руки прочь от оппозиции», «Нет беззаконию!», «За честную юстицию!», «Нет политическим заключенным!».

Поводом для митинга послужили обыски в доме бывшего президента страны, экс-лидера ПСРМ Игоря Додона. Социалисты считают так называемые «следственные мероприятия» в отношении Игоря Додона попыткой устрашения оппозиции, чтобы заставить замолчать тех, кто выступает против втягивания нашей страны в региональный конфликт.

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