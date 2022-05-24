Экс-главу государства задержали в рамках уголовного дела по 4 статьям УК, в том числе о госизмене. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры.

Стало известно, что в доме, где проживает Додон, прошли обыски. Напомним, что ранее отстраненный генпрокурор Александр Стояногло еще в августе 2021 года заявлял, что президент Майя Санду лично требовала от него возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции, прежде всего на Игоря Додона.

“Президентура должна набраться храбрости и объявить <список этих политиков>. Да, и Игорь Додон, в том числе. Зинаида Гречаная, Владимир Воронин, и так далее. Были названы фамилии и сказано: “Почему до сих пор на этих людей не возбуждены уголовные дела?” Не было никаких аргументов. Только вопрос… Пусть опубликуют стенограмму заседания”, – отмечал Стояногло.