По Святцам 24 мая День Ангела у Александра, Иосифа, Кирилла, Константина, Михаила, Мокия, Ростислава.

Всплеск эмоций – это то, что выдает сразу именинников этого дня. Они живут чувствами, потому их легко вывести из равновесия. Их несет по реке жизни, порой кидая от берега к берегу. Подвержены чужому влиянию, потому с легкостью могут растерять друзей и нажить проблемы. Свое мнение о человеке формируют обычно из отзывов окружающих, из-за чего часто отворачиваются от людей, которые к ним по-настоящему хорошо относятся. Научитесь контролировать свои эмоции и выбирайтесь из-под пресса чужого мнения, и позитивные перемены в жизни не заставят себя ждать!

Поздравляем именинников!