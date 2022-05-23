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Газета "Кишиневские новости"

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Генпримар Кишинева раскрыл причину роста цен на топливо в Молдове

Генпримар Кишинева раскрыл причину роста цен на топливо в Молдове
23 мая
20:40 2022
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Генеральный примар столицы Ион Чебан выдвинул публичные обвинения в адрес депутатов ПДС. Он отметил, что муниципалитет направит запросы в парламент, правительство, Генеральную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

«Это касается монополий на нефтяном рынке, очень частых сомнительных изменений в законодательстве, явного лоббирования интересов нефтяников, отсутствия прозрачности, несоблюдения регламентирующих процедур, неадекватного вмешательства государства для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, отсутствия предсказуемых мер политики, направленных на защиту прав потребителей, отсутствия надзора со стороны компетентных в этой области учреждений, взимания необоснованных сборов. Просим правоохранительные органы вмешаться и установить обстоятельства, при которых продвигались изменения в законодательство, предложенные Раду Марианом, Владимиром Боля и Серджиу Лазаренко», – заявил столичный градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что законодательство нужно менять во благо граждан, а не против людей. Градоначальник убежден, что неуправляемый рост цен на нефтепродукты начался с 1 сентября 2021 года, когда вступили в силу изменения в закон №461/2001 о рынке нефтепродуктов.

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