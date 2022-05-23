В условиях повышения тарифов на энергоресурсы и ежедневного повышения цен на топливо Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в прошлом году получило сверхприбыль в 30 млн леев, а остаток на расчетном счете превышает 8 млн леев.

Эти данные содержатся в аудиторском отчете, проведенном компанией ”Moore Stephens KSC”, который был передан парламенту и лег в основу инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов о начале процедуры увольнения руководства НАРЭ, отклоненную депутатами ПДС.

Согласно отчету независимого аудита за 2021 год, выявлены недостатки в осуществлении полномочий НАРЭ, а также несоблюдение мер по снижению регулируемых тарифов, что привело к чрезмерной прибыли в размере 29 397 700 леев.

В то же время НАРЭ признало формирование остатков денежных средств на расчетном счете в размере 8 302 500 леев без установления его максимального предела или перевода имеющихся средств в государственный бюджет.

“В ситуации энергетического и пандемического кризиса эти деньги были использованы для внутренних нужд учреждения, таких как аренда элитной недвижимости в центре столицы, предназначенной для штаб-квартиры учреждения, а также ежемесячная заработная плата в размере 100 тыс. леев”, – делают вывод представители БКС.