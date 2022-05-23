Партия социалистов Республики Молдова 23 мая обнародовала заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность в связи с заявлением министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о необходимости поставок вооружений странами НАТО Республике Молдова, «чтобы остановить вторжение Путина».

Особую озабоченность произошедшее вызвало у представителей ПСРМ тем, что эти слова была озвучены без какого-либо публичного обсуждения с представителями высшего руководства Республики Молдова. Кроме того, считают в партии социалистов, даже если подобное заявление было продиктовано желанием помочь нашей стране, в действительности оно лишь усугубило ситуацию в регионе.

Если же консультации между Молдовой и Великобританией и/или другими странами НАТО имели место и носили закулисный характер, за спиной народа Молдовы, Партия социалистов решительно их осуждает и требует от аппарата президента, правительства, министерства иностранных дел и европейской интеграции, парламентского большинства немедленно дать соответствующие объяснения широкой общественности, говорится в заявлении.

Партия социалистов также потребовала от властей прекратить любые действия и отказаться от любых заявлений, подрывающих конституционный статус постоянного нейтралитета Республики Молдова.

Молдова — мирная страна, мы на пределе своих возможностей оказываем широкое гуманитарное содействие беженцам из Украины, поэтому призываем всех внутри страны и за ее пределами не втягивать Молдову в какие-либо авантюры, подрывающие мир и безопасность нашего государства, таким призывом завершается заявление ПСРМ.