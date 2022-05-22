Генерал армии США Марк Милли выступил с речью перед выпускниками Военной академии США, сообщает LA Times.

На бывших студентов Вест-Пойнтской академии ложится серьезная ответственность по защите США, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Милли. Генерал отметил, что недавние студенты – будущее американской армии – должны быть готовы к тому, что последующие войны не будут похожи ни на одну из предыдущих. Милли обрисовал не самую радужную картину мира кадетам. По его словам, возможность серьезного международного конфликта неумолимо растет. США перестали быть непререкаемой военной мощью, доминирующей над другими державами, с Россией с одной стороны, Китаем и КНДР – с другой, сказал генерал Милли. Он также отметил, как важно прямо сейчас сосредоточиться на модернизации армии и ее вооружения, а главное – на модернизации мышления солдат. Именно на выпускников Вест-Поинта Марк Милли возложил ответственность за реновации. Юным офицерам придется изменить то, как американская армия мыслит, тренируется, сражается. «Именно ваше поколение должно будет смело взять на себя это бремя и сохранить мир, предотвратить войну между сверхдержавами», – сказал Милли.