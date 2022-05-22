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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове ожидается новое повышение цен на электроэнергию

В Молдове ожидается новое повышение цен на электроэнергию
22 мая
14:15 2022
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Как сообщает logos.press.md, контракты на оптовую поставку электроэнергии подписаны до конца мая 2022. Соответственно, пока не ясно, что произойдет с контрактами в июне, и удастся ли договорится  с «Укргидроэнерго» с учетом сложной ситуации в Украине. Вероятность роста оптовых цен на электроэнергию для Молдовы становится очевидной.

Напомним, что в Молдове тариф на электроэнергию для конечных потребителей с 1 апреля для потребителей «Premier Energy» выросли с 1,51 до 2,17 лея за кВт-ч, а для потребителей FEE Nord – с 2,08 до 2,51 лея.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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