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Газета "Кишиневские новости"

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Смогут ли мексиканские мигранты вернуться в США

Смогут ли мексиканские мигранты вернуться в США
21 мая
15:20 2022
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Администрации Байдена не удастся отменить закон, упростивший процесс выдворения мексиканских мигрантов из-за опасений о распространении Covid-19, сообщает ВВС.

Статья 42 была впервые предложена Дональдом Трампом в 2020 году, и несла в себе меры упреждения дальнейшего распространения коронавируса. Статья существенно упрощала процесс депортации мексиканских мигрантов. Президент Байден дважды продлевал действие Статьи, за это время из Штатов было выдворено свыше 1,7 млн человек. Срок активности Статьи подходит к концу 23 мая. В соответствии с законами США, администрация президента Джо Байдена оформила прошение о снятии Статьи, однако окружной судья Роберт Саммерхайс заблокировал прошение. По словам судьи, правительство проигнорировало обязательное уведомление граждан о своих намерениях. Также не был проведен опрос населения относительно их мнения на тему отмены Статьи. Пресс-служба Белого дома заявила, что подаст апелляцию.

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