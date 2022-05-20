В Комрате задержаны врачи, уличенные в продаже наркотиков в особо крупных размерах, сообщает Echipa 902.

Под руководством прокуратуры АТО Гагаузии офицеры оперативного отдела Национального инспектората расследований взяли с поличным лиц, занимавшихся сбытом наркотиков на территории комратского района. По делу проходят 6 фигурантов, среди которых – врачи, фармацевты и консультанты по продаже медикаментов. Полицейские обнаружили склад, заполненный лекарствами с психотропным эффектом действия, поддельными медикаментами, а также препаратами с истекшим сроком годности. При обыске домов подозреваемых по делу, были изъяты мобильные телефоны, приспособления для употребления наркотиков, 10 шприцов с прозрачной жидкостью, приклад ружья и деньги, полученные за незаконную активность. Предполагаемые наркотические вещества были отправлены на экспертизу для определения их типа. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в случае доказательства их вины, каждого может ожидать заключение сроком от 3 до 7 лет.