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Газета "Кишиневские новости"

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Во все тяжкие в Комрате: Фармацевты организовали наркокартель

Во все тяжкие в Комрате: Фармацевты организовали наркокартель
20 мая
18:00 2022
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В Комрате задержаны врачи, уличенные в продаже наркотиков в особо крупных размерах, сообщает Echipa 902.

Под руководством прокуратуры АТО Гагаузии офицеры оперативного отдела Национального инспектората расследований взяли с поличным лиц, занимавшихся сбытом наркотиков на территории комратского района. По делу проходят 6 фигурантов, среди которых – врачи, фармацевты и консультанты по продаже медикаментов. Полицейские обнаружили склад, заполненный лекарствами с психотропным эффектом действия, поддельными медикаментами, а также препаратами с истекшим сроком годности. При обыске домов подозреваемых по делу, были изъяты мобильные телефоны, приспособления для употребления наркотиков, 10 шприцов с прозрачной жидкостью, приклад ружья и деньги, полученные за незаконную активность. Предполагаемые наркотические вещества были отправлены на экспертизу для определения их типа. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в случае доказательства их вины, каждого может ожидать заключение сроком от 3 до 7 лет.

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