В Яловенах полицейские задержали выпивших 16-летнего мотоциклиста и 19-летнего водителя автомобиля. В Джурджулештах был задержан пьяный хозяин BMW, а на Ботанике в Кишиневе девушка умудрилась проехать несколько перекрестков, не заметив зацепившийся за бампер машины рекламный плакат.

Правила дорожного движения предписывают в первую очередь уважать всех участников дорожного движения и заботиться о собственной безопасности. Злостное игнорирование этих правил привело к тому, что Молдова занимает 5-е место по числу ДТП в Европе. Бесконечные предупреждения и социальные рекламы на тему опасности вождения в пьяном виде никак не влияют на умы и массы и каждый год в нашей стране продолжают погибать случайные люди по вине нетрезвых автолюбителей. Так в Яловенах к ответственности привлекли двоих молодых людей, решивших покататься в состоянии алкогольного опьянения. На 16-летнего байкера и 19-летнего автомобилиста завели дела, а транспортные средства отогнали на специальную стоянку. В Джурджулештах полицейские остановили буйного водителя BMW. Представители закона предложили ему проверку на наличие алкоголя в крови, однако тот категорически отказался и предложил взятку в размере 300 евро, чтобы замять дело. Похожий случай произошел приблизительно в то же время в селе Цариград, Дрокиевского района, где после задержания пьяного водителя, полицейским было предложено закрыть глаза на случившееся за взятку. В обоих случаях водителям были предъявлены обвинения. В Кишиневе в районе Ботаники невнимательная девушка могла создать аварийную ситуацию. Видеосъемка с места событий запечатлела, как машина тащила за собой прицепившийся к заднему бамперу плакат. Другие участники дорожного движения сигналили девушке, пытаясь привлечь ее внимание, однако она это игнорировала.